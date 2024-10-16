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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 2024火車環島之旅【勤天商旅-花蓮館一泊二食】MINIBAR無限享用/花蓮車站驛站之美/台鐵TRPASS環島旅行/花蓮車站周邊美食/花蓮鐵…

2024火車環島之旅【勤天商旅-花蓮館一泊二食】MINIBAR無限享用/花蓮車站驛站之美/台鐵TRPASS環島旅行/花蓮車站周邊美食/花蓮鐵道慢旅/花蓮CP值高住宿飯店

大海愛上藍天 人氣：13
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1731篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

勤天商旅-花蓮館
phone03-8326888
place花蓮縣花蓮市國聯五路151號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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火車環島第七站：我們來到花蓮站，有別於以往總是行程滿滿，這次選擇火車站附近勤天商旅，走路約6分鐘到，最新推出平日補助一泊二食雙人房只要880元，家庭客房二大床也要1,880元，還有MINIBAR無限享用，等於一泊三食，CP值超高，這次在車站附近漫遊吃美食，用步行的方式好好感受花蓮，發現光車站就超美超好逛的，還有前站、後站也有很多美食，真是意外的驚喜，成為花蓮CP值高住宿飯店。

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旅遊補助不分平假日均可折抵1,000元，會員加碼優惠升級為1,200元!

平日補助+會員折扣，入住一泊二食雙人房只要880元，平日雅緻客房一大床原價1,880起，補助+會員折扣，僅需880元。

平日家庭客房二大床原價2,880起，補助+會員折扣，僅需1,880元，以上資訊來自官網

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此專案入住包含早餐及宵夜吃到飽 。 入住期間還可享用MINIBAR 冰淇淋、飲料、爆米花、古早味零嘴無限供應。

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飯店早晨的山景竟是那麼的美～ 

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早晨可以躺在床上看日出，夜晚還有星空佈滿天，真是旅行意外的驚喜！  

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花蓮車站用壯觀的迎賓大傘，歡迎旅客到來。影片分享

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使用玻璃天窗設計，可直接看到窗外花蓮風景。

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花蓮車站擁有青山綠水，建築採半戶外式設計，不僅通風良好，還有開闊的視野可以欣賞花蓮美景。

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車站最吸睛的就是迎賓傘，在藍天白雲的照射下閃閃發光，超美的～

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室內也有迎賓大傘，可以在此休憩，等候列車到來。

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花蓮車站周邊住宿：勤天商旅-花蓮館

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一樓大廳有MINIBAR，提供冰淇淋、咖啡、冷熱飲、果凍、爆米花、古早味零嘴等無限享用。

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用餐位置寬廣舒適，很有放鬆度假的感覺～

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飯店地理位置優越，可以居高臨下欣賞花蓮巿區美景～

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每個時期都有不的美～

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這是窗外看出去的風景，遠遠的還可以看到海～

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住宿：雅緻客房，加大雙人床，約10-13坪，定價6,600+10%，配合專案補助超優惠的～

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我們住雙人房，一進門就被驚豔，浴室跟床都超大，還有附早餐跟宵夜，尤其是宵夜，居然是吃到飽的，還有公正包子，菜色超級豐富。

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我們被安排在最高樓層可欣賞窗外風景。  

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步行到花蓮車站10分鐘內即可到達。

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花蓮後站有間隱藏版禮賓候車室，座位環境舒適，每人低消100元就可以享用。

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花蓮後站欣賞不同的美～

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飯店周邊美食：ANNA COFFEE安娜咖啡。

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飯店周邊美食：職饗雞湯小卷米粉，喜歡吃辣的別忘了加它的辣椒，超夠味的～

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招牌必點：雞湯小卷米粉120元，超大碗的好吃又便宜～

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招牌必點：現燙小卷120元，份量超多還附沾醬，超好吃的～

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花蓮車站周邊美食：位於花蓮後站麵包店。只要銅板價就能享用好吃的麵包。

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花蓮車站周邊美食：王記茶鋪。

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生活的儀式感從一杯暖心的茶開始，寫的太好，就是被它吸引進去。 

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最新DM，實際DM以店家為主。

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挑高二層樓，好喜歡它的用餐環境，四周都是大片落地窗，充滿綠意和綠色盆栽，讓人好舒服。

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到處都有人生標語，讓人感同身受。影片分享

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喝一杯茶，一碗麵，暖心又暖胃～

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點了一杯東方美人茶92元，雞絲麵85元，銅板價就能享用美好空間。

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好好喝茶、好好生活、好好閱讀。

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採線上點餐，不收服務費，好山好水好放鬆～ 

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最新DM，實際DM以店家為主。

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愈夜愈浪漫，氣氛更好～

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 IMG_1295.JPG IMG_1299 (1).JPG  IMG_7643 (1).jpg IMG_7645.jpg

晚上回飯店繼續吃宵夜

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宵夜超豐盛的，提供自助式吃到飽，還有燙青茶，現煮擔仔麵、挫冰、涼麵、水果、公正包子、生菜沙拉、冷盤、貢丸湯、滷蛋、清粥小菜等通通吃到飽～

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感覺這不是宵夜是晚餐了吧，晚上19:30開始享用。

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夜晚意外發現窗外星光點點，可惜手機畫素有限～ 

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早晨直接躺在床上就可以看日出 

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飯店早餐享中西式吃到飽。影片分享

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還有專屬素食料理，超貼心的～

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勤天商旅早晨看出去的美景～

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繼續前往下一個旅程：宜蘭礁溪

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搭火車欣賞蘇花之美～影片分享

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北迴線和平-崇德目前為單線雙向行車，預計今年底前完成小清水溪橋重建，希望可以恢復雙線行車。

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蘇花勘災，原本屬於蘇花最美的海線路段，因蘇拉颱風重創蘇花公路，慘不忍睹。

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火車環島第八站：我們來到宜蘭礁溪站

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礁溪火車站必遊景點：湯圍溝溫泉公園

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礁溪火車站必買伴手禮：奕順軒

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礁溪火車站美食：八寶冬粉

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礁溪火車站美食：正常鮮肉小湯包

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花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

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職饗雞湯小卷米粉：花蓮縣花蓮市國聯五路125號；營業時間：11：00-14:00；17:00-20:00（周一公休）

王記茶舖人文茶堂 - 中山店花蓮縣花蓮市中山路565號；營業時間：10：30-22:30

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2024火車環島之旅【台東池上車站】全台最美火車站/花東緃谷山線之美/火車山線最美的路段/台鐵TRPASS環島旅行/池上豆之間/騰雲座艙/池上車站半日遊 

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2024火車環島之旅【台東路得行路】會呼吸的天井/台鐵TRPASS環島旅行/台東想去景點/台東想吃美食/旅人的家旅行的路 

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2024火車環島之旅【屏東潮州車站】台鐵TRPASS環島旅行/潮州驛站/潮州日式歷史建築文化園區/招牌必吃冷熱冰/騎單車慢遊城巿/潮州半日遊 

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2024台灣火車環島旅行【台鐵TRPASS五日卷買一送一】第一站彰化站/環島想去景點/環島想吃美食/環島五天四夜行程規劃/說走就走的旅行/環島旅行一生必遊  

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【高雄好好玩 PART4】台鐵TRPASS環島旅行/2024高雄最新景點走拍/高雄必吃美食/高雄必遊景點/住宿高雄漢王洲際飯店 

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2024火車環島之旅【新北福隆車站】可同時欣賞太平洋與龜山島之美/福隆雙溪火車環島海線最美路段/台鐵TRPASS環島旅行/福隆必吃三大美食 

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