高雄左營也能吃到潮台菜，與破菜是姊妹店

位置就在熱鬧的明誠路上，靠近博愛路

搭乘捷運、輕軌都可以輕鬆聚餐約會

可以吃到正港古早味辦桌菜、新潮台菜料理

充滿自家特色的台菜美食，顛覆視覺、挑逗味壘全新感受

超過百坪占地的高雄 潮台菜，不僅衛武營可以吃到

左營也有潮台菜，還有私人會館般的包廂唷~(可容納20人，記得先預訂)

每周駐唱時間：每週五、週六 19:00~21:00

用餐可以免費占卜，一次10分鐘

潮台菜（明誠店） 中式餐廳 台菜料理 辦桌菜 拉麵

位置:高雄市鼓山區明誠三路433號（鄰近凹子底捷運站)

試營運營業時間:週二～週日17:00～22:00、週一公休

設有汽車機車停車場、最後點餐時間九點

當天及前一天不接受私訊訂位喔！

訂位專線:07 522 7505

線上菜單:VIEW

粉絲團:Facebook

很適合下班小酌、家庭客用餐，熟悉的台菜料理絕無冷場

店家有專屬的停車位唷~

目前試營運期間僅有晚上開賣

高雄最潮的台菜，絕對不能錯過潮台菜

把傳統經典的台菜持續傳承下去

使用當令新鮮食材烹飪，主廚傳承的辦桌菜烹飪祭繳

讓台菜不僅賦予原本的古早味，用更多元新潮的方式呈現

使得餐點有熟悉的滋味、還能給予新的傳承風味

來用餐的年齡層很廣，不僅有上班族、家庭客

年輕人也愛來用餐

週五、週六還有駐唱表演炒熱現場

左營多了一間潮台菜可以選擇，聚餐約會都推薦

線上菜單:VIEW

對了!一個人來用餐、少人用餐也OK，推薦個人小辦桌

潮台菜有個人套餐，可以挑選喜歡的主餐再升級套餐，就可以吃很飽

以及這裡還可以吃到飛鳥拉麵唷~喜歡日式拉麵的別錯過

還有獨家的包泥好運

都是主廚團隊手工製作的造型包子

造型可愛討喜，高達七種口味

有四人套餐、六人套餐

亦可提早訂購客製化桌菜，可詢問店家

下班小酌、朋友聚餐、經典辦桌台菜很多都很開胃下飯

事事如意四人套餐

基本上四人套餐5~6人吃都可以，份量算很十足，還有四大碗白飯跟甜湯唷!

辦桌龍蝦多士四寶(蟲草花蜇絲、五味九孔鮑、龍蝦西多士、椒香雲耳)

淮山蛤蠣清雞湯

紅燒彩蔬牛雙寶

懷舊鹹蛋香菇肉餅

上湯蒜子娃娃菜

蛋酥蒜香地瓜葉

豆腐腦

萬丹紅豆紫米甜湯

懷舊鹹蛋香菇肉餅

大人小孩都愛吃的懷舊鹹蛋香菇肉餅，來潮台菜用餐的家庭客也很多

不辣餐點都很受到孩子喜歡

這款待有家常風味，甘甜醬燒風味、引出肉餅本身的肉香

搭配鹹蛋黃，讓肉餅不用過於調味

保有本身的肉質鮮味，利用鹹蛋黃提出鹹香

很開胃下飯，不死鹹帶甘甜爽口

豆腐腦

這款是招牌經典必點，端上來就直接聞到臭豆腐味道

使用臭豆腐製作的豆腐腦，帶有椒麻香氣

這道是我每次來一定要點，光是一盤搭配一碗白飯我就覺得很幸福

味道又臭又香又麻又帶尾韻辣度

整個臭味直衝腦門，細嫩口感帶出川麻香氣，絕對是白飯殺手

紅燒彩蔬牛雙寶

這款也是很開胃下飯，不擔心過於死甜

滷製的牛腩、牛筋，軟Q軟Q很入味

可單吃或者搭配辣酸菜，可以提味又解膩

推薦給牛肉控必點，保有牛肉本身的渾厚香氣

整個燉煮滷味，還加入白蘿蔔、紅蘿蔔，帶出蔬菜清甜

牛肉好咀嚼，帶有鹹香風味，很下飯

金銀蛋酥蒜香地瓜葉

鹹蛋黃、鹹鴨蛋搭配地瓜葉，讓地瓜葉口感更加豐富

不僅豐富還帶有皮蛋Q嫩、鹹蛋黃鹹香

引出古早味家常料理的蒜香

辦桌龍蝦多士四寶(蟲草花蜇絲、五味九孔鮑、龍蝦西多士、椒香雲耳)

光是這道上桌，絕對霸氣!!!

基本上這種菜色都會在流水席辦桌、或者婚宴才會看到

沒想到在潮台菜也可以看到傳統辦桌菜開胃前餐

很多饕客都是專程來吃龍蝦三明治

龍蝦西多士

光是吃半份就很有飽足感，每一口用料都很澎派

這款龍蝦三明治是傳承辦桌菜的滋味

咬下真的很酥脆，整個花生香氣都爆出來

口感很豐富，越吃越唰嘴，會默默地吃完一整個

鹹甜鹹甜，帶點中式、帶有創意，讓台菜辦桌更加多了一點創意

五味九孔鮑

有創意結合，馬鈴薯沙拉最底部是日式最中餅

九孔鮑魚使用古早味烹飪調味

整個大口咬下帶有酥脆、軟綿、軟Q

香氣無違和，讓味蕾都開了

淮山蛤蠣清雞湯

燉煮到很軟嫩的山藥，雞湯真的是料比湯多很超值

保有雞湯本身的香醇，引出胡椒香氣提味

料很多，山藥很軟嫩

雞湯還加入芋頭燉煮，帶出清香綿密口感

雞腿保有軟嫩口感，湯好好喝

上湯蒜子娃娃菜

帶有鹹香風味、軟嫩娃娃菜，每一口帶一點清脆與綿密細嫩口感

相當好咀嚼，整個優雅鹹香提味，帶出蒜香

餐點樣式真的帶有中式台菜，都是熟悉的味道帶有新潮作法結合

不擔心過於創意，保有暖心的風味

金桔檸檬

可以單杯或者點一整壺的飲料分享喝

推薦這款新鮮風味，酸甜順口解渴又解膩的金桔檸檬

酸度剛剛好，不甜膩順口好喝

三五好友小酌、下班聚會，都很適合來潮台菜，真的越晚越熱鬧

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

多人聚餐建議先訂位，還有包廂唷!

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

四人套餐飯後甜點是萬丹紅豆紫米甜湯

自家熬煮還搭配手工粉粿增加口感

紫米的香氣帶出紅豆顆粒口感，不擔心過於甜膩，引出滿滿的紫米清香

巧熊吉祥(黑巧珍珠)、好事瓢蟲(花生)、福虎生風(奶皇)

被台菜料理耽擱的造型包，很多年輕人、家庭客來用餐都必點

每一顆都是手工捏製製作，造型討喜可愛又好吃

內餡不是那種流沙口感，是帶有濃稠度香甜滋味

蒸完都不擔心變形，每一顆都好美唷!

網路上打卡最夯的造型包，都在潮台菜

殭屍咚咚(芋泥)

好事瓢蟲(花生)

花生味道很濃稠，還帶有顆粒口感，內餡用料很給力、超多

福虎生風(奶皇)

帶甜味濃稠口感，甜味會讓包子吃起來更順口

殭屍咚咚(芋泥)

絕對猜不出來殭屍裡面居然是芋頭口味，推薦給芋頭控

巧熊吉祥(黑巧珍珠)

口味很受歡迎的黑巧珍珠，很濃稠厚度帶有顆粒咀嚼口感

潮台菜最厲害的甜點，一定要吃造型包

隨時約一波，不習慣吃異國風味美食，熟悉的好味道就來潮台菜

一起來辦桌，古早味、經典台菜、創新風味都有

週五、週六 19:00-21:00 都會有駐唱表演，炒熱氣氛

私人包廂低消25000元，可以容納24人

有獨立的廁所、獨立停車場可使用

潮台菜亦可包場，價格分享給大家

姊妹店 破菜龍德店改為包場預約制

40~80人預約包場，採用桌菜模式

一次僅接待一組貴賓

預約專線:07-788 6110