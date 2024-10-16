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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新潮台菜料理美食就在 高雄 潮台菜，辦桌佳餚、古早味美食、私房特色餐點、聚餐約會 X 有包廂、好停車、客製化菜色 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子…

新潮台菜料理美食就在 高雄 潮台菜，辦桌佳餚、古早味美食、私房特色餐點、聚餐約會 X 有包廂、好停車、客製化菜色 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：36
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1737篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

潮台菜
phone07-5227505
place高雄市鼓山區明誠三路433號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新潮台菜料理美食就在 高雄 潮台菜，辦桌佳餚、古早味美食、私房特色餐點、聚餐約會 X 有包廂、好停車、客製化菜色 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄左營也能吃到潮台菜，與破菜是姊妹店
位置就在熱鬧的明誠路上，靠近博愛路
搭乘捷運、輕軌都可以輕鬆聚餐約會
可以吃到正港古早味辦桌菜、新潮台菜料理
充滿自家特色的台菜美食，顛覆視覺、挑逗味壘全新感受

超過百坪占地的高雄 潮台菜，不僅衛武營可以吃到
左營也有潮台菜，還有私人會館般的包廂唷~(可容納20人，記得先預訂)

每周駐唱時間：每週五、週六 19:00~21:00
用餐可以免費占卜，一次10分鐘

潮台菜（明誠店） 中式餐廳 台菜料理 辦桌菜 拉麵
位置:高雄市鼓山區明誠三路433號（鄰近凹子底捷運站)
試營運營業時間:週二～週日17:00～22:00、週一公休
設有汽車機車停車場、最後點餐時間九點
當天及前一天不接受私訊訂位喔！
訂位專線:07 522 7505
線上菜單:VIEW
粉絲團:Facebook

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很適合下班小酌、家庭客用餐，熟悉的台菜料理絕無冷場
店家有專屬的停車位唷~

目前試營運期間僅有晚上開賣

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高雄最潮的台菜，絕對不能錯過潮台菜

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把傳統經典的台菜持續傳承下去
使用當令新鮮食材烹飪，主廚傳承的辦桌菜烹飪祭繳
讓台菜不僅賦予原本的古早味，用更多元新潮的方式呈現
使得餐點有熟悉的滋味、還能給予新的傳承風味

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來用餐的年齡層很廣，不僅有上班族、家庭客
年輕人也愛來用餐
週五、週六還有駐唱表演炒熱現場
左營多了一間潮台菜可以選擇，聚餐約會都推薦

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線上菜單:VIEW

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對了!一個人來用餐、少人用餐也OK，推薦個人小辦桌
潮台菜有個人套餐，可以挑選喜歡的主餐再升級套餐，就可以吃很飽
以及這裡還可以吃到飛鳥拉麵唷~喜歡日式拉麵的別錯過

還有獨家的包泥好運
都是主廚團隊手工製作的造型包子
造型可愛討喜，高達七種口味

有四人套餐、六人套餐
亦可提早訂購客製化桌菜，可詢問店家

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下班小酌、朋友聚餐、經典辦桌台菜很多都很開胃下飯

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事事如意四人套餐
基本上四人套餐5~6人吃都可以，份量算很十足，還有四大碗白飯跟甜湯唷!

辦桌龍蝦多士四寶(蟲草花蜇絲、五味九孔鮑、龍蝦西多士、椒香雲耳)
淮山蛤蠣清雞湯
紅燒彩蔬牛雙寶
懷舊鹹蛋香菇肉餅
上湯蒜子娃娃菜
蛋酥蒜香地瓜葉
豆腐腦
萬丹紅豆紫米甜湯

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懷舊鹹蛋香菇肉餅
大人小孩都愛吃的懷舊鹹蛋香菇肉餅，來潮台菜用餐的家庭客也很多
不辣餐點都很受到孩子喜歡
這款待有家常風味，甘甜醬燒風味、引出肉餅本身的肉香

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搭配鹹蛋黃，讓肉餅不用過於調味
保有本身的肉質鮮味，利用鹹蛋黃提出鹹香

很開胃下飯，不死鹹帶甘甜爽口

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豆腐腦
這款是招牌經典必點，端上來就直接聞到臭豆腐味道
使用臭豆腐製作的豆腐腦，帶有椒麻香氣

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這道是我每次來一定要點，光是一盤搭配一碗白飯我就覺得很幸福
味道又臭又香又麻又帶尾韻辣度

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整個臭味直衝腦門，細嫩口感帶出川麻香氣，絕對是白飯殺手

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紅燒彩蔬牛雙寶
這款也是很開胃下飯，不擔心過於死甜
滷製的牛腩、牛筋，軟Q軟Q很入味

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可單吃或者搭配辣酸菜，可以提味又解膩

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推薦給牛肉控必點，保有牛肉本身的渾厚香氣

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整個燉煮滷味，還加入白蘿蔔、紅蘿蔔，帶出蔬菜清甜
牛肉好咀嚼，帶有鹹香風味，很下飯

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金銀蛋酥蒜香地瓜葉
鹹蛋黃、鹹鴨蛋搭配地瓜葉，讓地瓜葉口感更加豐富

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不僅豐富還帶有皮蛋Q嫩、鹹蛋黃鹹香
引出古早味家常料理的蒜香

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辦桌龍蝦多士四寶(蟲草花蜇絲、五味九孔鮑、龍蝦西多士、椒香雲耳)
光是這道上桌，絕對霸氣!!!
基本上這種菜色都會在流水席辦桌、或者婚宴才會看到

沒想到在潮台菜也可以看到傳統辦桌菜開胃前餐

很多饕客都是專程來吃龍蝦三明治

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龍蝦西多士

光是吃半份就很有飽足感，每一口用料都很澎派

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這款龍蝦三明治是傳承辦桌菜的滋味
咬下真的很酥脆，整個花生香氣都爆出來

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口感很豐富，越吃越唰嘴，會默默地吃完一整個

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鹹甜鹹甜，帶點中式、帶有創意，讓台菜辦桌更加多了一點創意

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五味九孔鮑
有創意結合，馬鈴薯沙拉最底部是日式最中餅
九孔鮑魚使用古早味烹飪調味

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整個大口咬下帶有酥脆、軟綿、軟Q
香氣無違和，讓味蕾都開了

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淮山蛤蠣清雞湯
燉煮到很軟嫩的山藥，雞湯真的是料比湯多很超值
保有雞湯本身的香醇，引出胡椒香氣提味

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料很多，山藥很軟嫩
雞湯還加入芋頭燉煮，帶出清香綿密口感

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雞腿保有軟嫩口感，湯好好喝

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上湯蒜子娃娃菜
帶有鹹香風味、軟嫩娃娃菜，每一口帶一點清脆與綿密細嫩口感

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相當好咀嚼，整個優雅鹹香提味，帶出蒜香

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餐點樣式真的帶有中式台菜，都是熟悉的味道帶有新潮作法結合
不擔心過於創意，保有暖心的風味

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金桔檸檬
可以單杯或者點一整壺的飲料分享喝
推薦這款新鮮風味，酸甜順口解渴又解膩的金桔檸檬

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酸度剛剛好，不甜膩順口好喝

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三五好友小酌、下班聚會，都很適合來潮台菜，真的越晚越熱鬧

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

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多人聚餐建議先訂位，還有包廂唷!

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

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四人套餐飯後甜點是萬丹紅豆紫米甜湯
自家熬煮還搭配手工粉粿增加口感
紫米的香氣帶出紅豆顆粒口感，不擔心過於甜膩，引出滿滿的紫米清香

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巧熊吉祥(黑巧珍珠)、好事瓢蟲(花生)、福虎生風(奶皇)
被台菜料理耽擱的造型包，很多年輕人、家庭客來用餐都必點
每一顆都是手工捏製製作，造型討喜可愛又好吃

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內餡不是那種流沙口感，是帶有濃稠度香甜滋味

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蒸完都不擔心變形，每一顆都好美唷!
網路上打卡最夯的造型包，都在潮台菜

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殭屍咚咚(芋泥)

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好事瓢蟲(花生)
花生味道很濃稠，還帶有顆粒口感，內餡用料很給力、超多

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福虎生風(奶皇)
帶甜味濃稠口感，甜味會讓包子吃起來更順口

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殭屍咚咚(芋泥)
絕對猜不出來殭屍裡面居然是芋頭口味，推薦給芋頭控

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巧熊吉祥(黑巧珍珠)
口味很受歡迎的黑巧珍珠，很濃稠厚度帶有顆粒咀嚼口感

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潮台菜最厲害的甜點，一定要吃造型包

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隨時約一波，不習慣吃異國風味美食，熟悉的好味道就來潮台菜

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一起來辦桌，古早味、經典台菜、創新風味都有

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週五、週六 19:00-21:00 都會有駐唱表演，炒熱氣氛

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私人包廂低消25000元，可以容納24人
有獨立的廁所、獨立停車場可使用

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潮台菜亦可包場，價格分享給大家

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姊妹店 破菜龍德店改為包場預約制
40~80人預約包場，採用桌菜模式
一次僅接待一組貴賓
預約專線:07-788 6110

 

 




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