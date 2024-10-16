這家萬華蘇家肉圓油粿是在地70年老店，傳統的台灣小吃好滋味吸引許多食客前來，除了招牌的肉圓之外，萬華蘇家肉圓油粿還有不可錯過的芋頭粿，加上鮮美的湯品，構成了這裡的美食三重奏。

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萬華蘇家肉圓油粿在哪裡？

之前開在三水街後來搬遷到現在的新地址和平西路三段的巷弄內，附近還有許多萬華知名小吃像是龍都冰菓室、原汁排骨湯、小南鄭記台南碗粿，從龍山寺捷運站走過來大約5分種左右，轉進巷子之後還要再轉彎，大膽走進去就沒錯。

萬華蘇家肉圓油粿店內空間很簡單，桌椅大約可以容納10多人，用餐時間生意非常好，可能要稍微等候才有座位。

萬華蘇家肉圓油粿菜單

蘇家肉圓油粿(芋粿)主要有賣的當然就是肉圓、芋粿，另外還有肉粽、四神湯為基底的湯品，也有提供茶飲讓客人搭配。

端上桌的肉圓和芋粿乍看有點分不出來（笑），以味增基底的黑色鹹甜醬料是一樣的，加上不少的香菜讓我感覺很好吃。（不愛香菜組的請略過。）

萬華蘇家肉圓 外皮Ｑ彈、餡料滿

手工製作的肉圓外皮以在來米漿製作，是比較厚實、口感Q彈有勁的版本，吃起來帶米香、不油膩，裡頭包著大塊豬肉、筍絲和栗子等，是滿滿且新鮮的內餡，鹹甜味噌黑醬讓肉圓吃起來更有滋味，搭著香菜的香氣更討喜（我是說對我來說）。

萬華蘇家芋頭粿 純粹迷人古早味

蘇家的芋頭粿也是一大亮點，米漿包著大塊芋頭塊，吃起來口感挺扎實，沒有太複雜的調味，可以吃到芋頭的自然風味，蒜泥與鹹甜味噌醬增加風味。

萬華蘇家肉圓新鮮清爽豬肚湯

萬華蘇家肉圓油粿的四神湯底是清爽版的，搭著有鹹甜醬料肉圓和芋粿剛剛好，豬肚內臟處理得宜也有新鮮，吃起來沒有腥臭味，豬肚有彈牙嚼勁，看似簡單其實不簡單的一款美味湯品。

真的好喜歡保留古早味的小吃老店，除了慕名而來的我們之外，也看到許多在地老顧客，大家吃得不只是美味更是回憶，萬華蘇家肉圓油粿真的很不錯，推薦分享給大家，吃完之後可以揍到和平西路三段大馬路旁，再來一碗龍都冰菓室傳統好吃的八寶冰做飯後甜點結尾，非常完美！

萬華蘇家肉圓油粿(露店 蘇來傳）｜地址、電話、營業時間

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地址：台北市萬華區和平西路三段176巷4號

電話：02-23026595

營業時間：星期二至日 11:00～19:30