思犇串烤 龍門店(fb粉絲團):新北市三重區龍門路31號，電話:0953 425 669，營業時間:17:00-01:00(星期六延長到02:00)

最近真的被這家三重的「思犇串烤」迷住了，這可是新北第一家自動串烤店！每次看到那自動旋轉的烤串，感覺特別療癒。你只要把串燒放上去，就可以專心喝酒，完全不用擔心烤糊或沒熟，根本是懶人天堂。食材新鮮，價格也很親民，每串只要20元起，雙人套餐590元就能享受18串串燒，還附兩盤焗烤蔬菜。營業到凌晨1點，讓三重、蘆洲的朋友不用再跑台北吃串燒，店裡還有大包廂、卡拉OK可以邊吃邊唱，簡直是聚會好去處！

這家店位於三重龍門路，靠近三重國小捷運站，吃飽喝足後直接搭捷運回家超方便。

外觀充滿設計感，透明的冰櫃讓你一目了然地看到新鮮食材。我們八點去的時候，有些食材已經賣光了，生意真的好到不行。

店內空間比想像中大，一二樓加起來大概可以坐上百人。半開放的包廂沙發區，還有巨大的電視，非常適合邊吃串燒邊看重大體育賽事，像看職業運動比賽之類的，氣氛超棒。

如果三五好友來聚餐，這裡也有圓桌，聊天喝酒特別適合。

店裡的包廂真的超級大，居然還能唱卡拉OK！低消是1萬2，不含酒水，但菜色非常多，絕對值得。一般桌位的低消是500元，串燒每串20元起，種類多達三四十種。

第一次來的話，建議直接選套餐，像雙人套餐590元，包含18串串燒和一道焗烤蔬菜。如果食量大，也可以選三人套餐990元，有31串加上兩份焗烤蔬菜，非常划算。

而且八月還有優惠活動，晚上9點後台啤金牌、經典18天啤酒買二送一，真的超划算。

醬料區也很豐富，除了各種烤肉醬，還有漬蘿蔔等小菜。

當天的免費湯品是菜瓜湯，暖胃又解膩，非常貼心。

這裡的自動串烤機真的超方便，炭火藏在兩邊，所以不會有油滴下去引起油煙，吃完身上完全沒有燒烤味。

烤串機自動左右旋轉，保證每一面的烤串都熟透，不用翻也能吃到完美火候。而且它還有兩層設計，上層可以保溫，想吃時每一口都是熱的。

我們點的是三人套餐990元一共31串，加上兩盤焗烤時蔬。

套餐裡的串燒種類豐富，像是牛肉串、骰子牛、梅花豬、雞腿肉等，每一樣都分開擺放，乾淨又衛生。

這間餐廳的自動烤串設計真的是懶人福音！最大的好處是你只要把食材放上去，機器就會自動左右旋轉，讓每一面都受熱均勻，熟度剛剛好。即便是新手，也能烤出專業級的串燒。



同時，這邊烤串時你還可以輕鬆地一邊喝酒、一邊聊天，甚至看電視，完全不用擔心會烤焦或烤不熟。不過唯一要注意的地方是，要確保串串的轉輪卡筍對好位置，這樣它才能正常自動運轉。

每個人都有一個專屬的小盤子，盤子上還有專門撒調味粉的格子，這樣想吃的烤串可以方便取下，既衛生又方便。

桌上備有四種調味料，可以依照個人口味自由搭配。這四種分別是：胡椒鹽、辣味粉、青花椒和原味孜然。我個人非常喜歡孜然的香氣，特別是青花椒的麻香，別具特色，真的讓人愛不釋手。

順帶一提，這裡還提供一種專門用來取下烤肉的叉子，這樣對於小朋友或是比較注重優雅的女性朋友來說，吃起來既方便又不會燙到或刺傷，非常貼心的設計。

如果你喜歡口味重一點的，這裡還有店長準備的特製烤肉醬可以刷上。不過，我個人偏好吃原味，因為這裡的食材相當新鮮，直接灑點調味粉就已經很好吃了。

海鮮串有三種選擇：魷魚、鮮蝦和柳葉魚。烤熟後直接吃，完全沒有任何腥味，還能感受到新鮮的鮮甜。魷魚和鮮蝦特別脆Q，真的超滿足。

豆干和甜不辣的份量也很夠，各有六串。豆干烤得外酥內軟，還保有一點豆香，甜不辣則是軟Q有彈性。用這種自動烤串機，幾乎不會失敗，總是能把食材烤得酥脆，真的讓人超有成就感！

當天還有附兩盤時蔬：白菜和金針菇。白菜煮到軟爛多汁，搭配蒜酥特別下飯，也很適合配酒。金針菇帶著淡淡的奶油香，真的很好吃，讓人一口接一口。

九月份的活動也很值得一提：

活動期間為9/1-9/17，只要名字裡有「中」、「秋」、「人」、「團」、「圓」其中一個字，並且消費滿500元，就能免費獲得兩串鮮蝦（價值80元）。每桌限送一次。 晚上九點後訂位，並消費滿800元，每桌還可以獲得100元抵用券，限下次使用。

思犇串烤 龍門店(fb粉絲團):新北市三重區龍門路31號，電話:0953 425 669，營業時間:17:00-01:00(星期六延長到02:00)

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