吃心絕對 2024 年 9 月 3 日 在〈李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味〉中留言功能已關閉

關於李天生古早味香腸的兩三事

這是一家傳承三代，經營超過六十年的老店，源起於高雄左營區，以獨特的中藥香腸聞名，使用20多種中藥材和新鮮的豬後腿肉手工灌製而成。

李天生古早味香腸短影片

背景音樂：【imase】NIGHT DANCER

這首歌節奏輕快

充滿活力

與熱鬧夜市氛圍非常契合

完整音樂MV：https://www.youtube.com/watch?v=kagoEGKHZvU

李天生古早味香腸仁武店位置與環境



▲▼李天生古早味香腸仁武店位於高雄市仁武區的仁武夜市內。這家店的環境整潔舒適，攤位設計傳統且充滿懷舊風情，吸引了許多顧客前來品嚐。攤位上展示著各種香腸，並有明亮的霓虹燈招牌，讓人一眼就能找到。



▲▼牆上的菜單與介紹文宣。

李天生古早味香腸菜單

李天生古早味香腸餐點介紹

大腸包小腸70元 夾/切



▲▼大腸香腸的組合，可以選擇切或包的方式享用，



▲這道是店內的招牌，將糯米腸和香腸一起包入大腸中，炭烤至外皮酥脆，內餡飽滿多汁。搭配店家特製的蒜片、醃漬小黃瓜和薑片，口感豐富。



▲▼糯米腸口感Q彈，帶有炭烤香氣，是許多人的最愛。



▲▼香腸大腸用炭火現烤，帶有獨特的炭烤香氣，並且能搭配不同的配料，有三黃瓜、蒜片與薑片，讓客人可以自由搭配。

香腸 一支35元 / 三支100元



▲香腸是店內的靈魂，炭火現烤的香腸皮薄多汁，肉質紮實，帶有淡淡的酒香和鹹甜滋味。

黑輪米血 10元



▲▼再點些關東煮，是搭配香腸的好夥伴。

李天生古早味香腸營業資訊

🏠 仁武區仁祥街20號

⌚️ 16:30–22:00

🛏️ 星期三四六休息

☎️ 0983-557-570