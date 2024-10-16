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高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味

高雄旅遊王 人氣：2
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：

李天生古早味香腸
phone0958- 206125
place高雄市左營區左營大路361巷1弄2號 營區 左 2 號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 9 月 3 日 在〈李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味〉中留言功能已關閉

關於李天生古早味香腸的兩三事

這是一家傳承三代，經營超過六十年的老店，源起於高雄左營區，以獨特的中藥香腸聞名，使用20多種中藥材和新鮮的豬後腿肉手工灌製而成。

高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味

李天生古早味香腸短影片

背景音樂：【imase】NIGHT DANCER
這首歌節奏輕快
充滿活力
與熱鬧夜市氛圍非常契合
完整音樂MV：https://www.youtube.com/watch?v=kagoEGKHZvU

李天生古早味香腸仁武店位置與環境

高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味
▲▼李天生古早味香腸仁武店位於高雄市仁武區的仁武夜市內。這家店的環境整潔舒適，攤位設計傳統且充滿懷舊風情，吸引了許多顧客前來品嚐。攤位上展示著各種香腸，並有明亮的霓虹燈招牌，讓人一眼就能找到。

高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味

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高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味
▲▼牆上的菜單與介紹文宣。

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李天生古早味香腸菜單

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李天生古早味香腸餐點介紹

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大腸包小腸70元 夾/切

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▲▼大腸香腸的組合，可以選擇切或包的方式享用，

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高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味
▲這道是店內的招牌，將糯米腸和香腸一起包入大腸中，炭烤至外皮酥脆，內餡飽滿多汁。搭配店家特製的蒜片、醃漬小黃瓜和薑片，口感豐富。

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▲▼糯米腸口感Q彈，帶有炭烤香氣，是許多人的最愛。

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高雄市左營區李天生古早味香腸 x 傳承三代的經典風味 | 20多種中藥香材入味
▲▼香腸大腸用炭火現烤，帶有獨特的炭烤香氣，並且能搭配不同的配料，有三黃瓜、蒜片與薑片，讓客人可以自由搭配。

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香腸 一支35元 / 三支100元

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▲香腸是店內的靈魂，炭火現烤的香腸皮薄多汁，肉質紮實，帶有淡淡的酒香和鹹甜滋味。

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黑輪米血 10元

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▲▼再點些關東煮，是搭配香腸的好夥伴。

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李天生古早味香腸營業資訊

  • 🏠 仁武區仁祥街20號
  • ⌚️ 16:30–22:00
  • 🛏️ 星期三四六休息
  • ☎️ 0983-557-570


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