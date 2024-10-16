來到泰國怎麼可以不買伴手禮，這次泰國行我們發現了好多平價又實惠的新品牌。這天來到Asok站旁的Terminal 21航站商場逛街，感謝友人大力推薦又讓我們家珍小姐撈到寶！這間位在Terminal 21 Asok《Breezy》，整間店的產品都以純天然的草本植物提煉，後來才知道原來《Breezy》早已經是網路上非常火紅的平價香氛品牌，在蝦皮上代購也造成熱潮回購率相當高。這次跟珍小姐來泰國曼谷真的是收穫滿滿，光是在他們家就買好買滿，像是擴香香氛瓶、草本精油香膏、精油滾珠瓶、線香都是我們大推必買的送禮自用都很適合。

《Breezy Asok》交通位置如何去？

《Breezy》的位置在Terminal 21 Asok 3樓，從空鐵BTS Asok站進入購物中心是M樓層，再延著手扶梯就可以到達3樓。這層有很多保養相關的專櫃大多是泰國文青設計師的品牌，來這逛真的可以找到很多不錯價格又實惠的東西。

《Breezy Asok》Google map

《Breezy》在Google上評價非常高，超過250個評論分數竟然高達4.9顆星，果然大家都愛《Breezy》的商品。《Breezy》這個泰國在地的文青香氛品牌目前可以在兩個點有實體店面，一個是Terminal 21 Asok另外一個是恰圖恰夜市，恰圖恰有營業時間限制，所以要補貨當然是來《Breezy Asok》。

《Breezy》已經是我們之後來曼谷必買、必逛的名單之一，《Breezy》同時也是泰國在地平價香氛文青品牌。如果你喜歡泰國香氛產品那《Breezy》一定不會陌生，現在也是網路代購相當火的品牌，這天就遇到不少遊客專程來這購買。

《Breezy Asok》店內環境

珍小姐會愛上《Breezy》的原因是因為它們家的產品都是以『天然』草本精油製作。一進店裡就有一股清新舒服的香氛氣味，第一印象就非常好。

牆壁上的『NATURE LOVE : PEACE JOURNEY』正是符合我們這次的旅行目的。

《Breezy Asok》必買商品分享

來這逛真的會失心瘋啊。平常就有購買香氛習慣的我們《Breezy》真的是太好買的地方，而且品項都相對平價，大多產品價格都落在THB100左右，拿來送人或自己用都會很開心。

店內商品品項相當完整，有香氛擴香、房間噴霧、按摩精油、天然草本香膏、塔香、線香、精油滾珠瓶、蠟燭薰香、按摩香皂，在這購物建議可以多安排點時間，因為我相信第一次來真的會被這空間給深深吸引，連我都被圈粉了。

擴香香氛瓶

平常就有買香氛擴香瓶的習慣，大多是放在洗手間跟客廳讓環境空氣更清新舒適。

這次來到《Breezy》試聞他們的香氛擴香瓶，推薦他們的橄欖樹跟紅茶兩種口味，洗手間放橄欖樹的很合適那味道超合拍，紅茶放在客廳那香氣好舒服。

小麥仔看著我們試聞的那麼認真也搶著要試試，現在真的是小大人了什麼都想嘗試，最後就在我們三人一起投票選了橄欖樹跟紅茶跟白茶三種。這三罐都很值得推薦喔。

室內香氛噴霧

這室內香氛噴霧也是我們這次推薦來到《Breezy》的必買款。之前在日本就有朋友推薦一定要買日本的室內香氛噴霧，但印象都沒有太有記憶點，但如果你也在找室內的香氛噴霧，那一定要來曼谷的《Breezy》看看，那香氣真的是舒爽不強烈在室內使用剛剛好。味道有英國梨與小蒼蘭、檸檬草、紅茶、白茶、橄欖樹、煙燻橙香。

現在的店員都會很熱心的替你介紹所有架上的產品，也可以提供試聞、試用。我們最後挑了白茶跟橄欖樹兩種口味。

草本精油香膏

這個精油香膏是我們這次來《Breezy》入手最多的品項，這真的太實用了。不論是舒緩按摩還有提神舒壓有這款都很適用。這個草本精油香膏有40g、15g兩種大小尺寸可以選擇。出門放包包用15g剛好，送人也很不錯。

這個草本精油香膏直接塗在皮膚上完全沒有問題，清新淡雅的香氣非常舒服，然後就會帶點涼感在炎熱的天氣非常適合塗一點，可以提神又可以舒緩。這天我們最滿意的是蝶豆花跟薄荷兩種味道。

這次帶珍小姐來真的是帶對了，從頭到尾都相當專注的在挑選她想要的戰利品。

珍小姐平常就有購買按摩油的習慣，這罐按摩精油是原油需要跟其他香味的精油搭配。

草本精油滾珠瓶

這個草本精油滾珠瓶珍小姐也是入手不少，平常工作壓力一大或是精神不濟就很適合拿出來塗一下，而且上面的滾珠還有按摩作用。

據店員表示這精油滾珠瓶銷量非常好，大家有來《Breezy》也不要錯過。

哈哈～這裡真的太好買了，這些全部都是我們這戰利品，光是這房間噴霧我們就買了三罐，現在每天都是睡前先噴一次然後沈靜在白茶White tea的清新優雅的香氣中入眠，真的太幸福了。

店員還幫我們把所有獨立罐裝的產品都有專用袋包起來，這樣就算直接拿來送人也很適合，相當貼心。

展示一下這天一小時的戰利品，買了兩大袋還不傷荷包真的是太爽啦！看著我們家珍小姐愉悅的表情就知道這次來《Breezy》絕對是正確的選擇，如果大家對泰國香氛有興趣，那這間泰國在地的平價香氛品牌一定值得收在口袋名單。

《Breezy》店家資訊

地址：88 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Thawi Watthana, Bangkok, 3F 3121 電話：+66-655652397 營業時間：10:00 ~ 22:00 粉絲專頁： FB

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