宜蘭/冬山【老司G Tea&Coffee 】(宜蘭網美咖啡廳)我們這一攤有來此拍攝！南洋鮮蝦義大利麵，充滿著濃郁蝦味~宜蘭特色咖啡廳～網美必收下午茶新景點

【老司G Tea&Coffee】位於清宜蘭的溝九連埤彩虹水岸旁，

是間復古融合工業風的網美咖啡廳，

一磚一瓦皆為老闆親手打造，

每一個角落都有著復古的原素，很耐人尋味~

老闆也是重機和棒球迷~

在此超好拍~ 可以大拍特拍網美照~

老公說這一櫃很值錢~

小台客的藍白拖尺寸應有盡有！太可愛了~

三立都會台 【我們這一攤】有來此拍攝過~

幕後花絮~

取自粉絲專頁

門口九連埤有雙心石滬

有好多魚喔~

賞著魚蓮共生的蓮花池看著白鷺鷥，感覺也變得漫活了～

店內還有兩隻可愛的龜殼花~

店內有【戶外用餐區】、 【網美玻璃屋用餐區】

在玻璃屋裏吃美食、心情也會變得很愉悅～

以及【兒童遊戲區】。

是非常適合親子同遊放鬆的好所在~

晚上亦可在河岸旁吹著涼風，喝點小酒，享受浪漫之夜，

一起來享受田野間的世外桃源。

提供輕食、炸物、義大利麵、小火鍋以及飲品，滿足味蕾口腹，

重點是價格平價又可口，很加分！

南洋鮮蝦義大利麵$310

義大利麵很彈牙，入口綻放豐盈的蒜香，充滿著濃郁蝦味的口感，

讓人瞬間胃口大開！搭配新鮮鮮蝦一同享用，

讓人齒頰留香、回味無窮～

動滋丼$280

名字取得很有創意～丼飯比較偏台式的，上頭有黑木耳、小魚干花生、

醃小黃瓜、豆乾、溏心蛋、微笑薯餅，丼飯附的炸豬排很厚實，

不是那種薄薄的都是粉的豬排，豬排炸的也很酥脆，肉質還保有嫩度～

丼飯豐富度很夠加上豬排，整體份量和口感C/P值很高～

老司G翅$150

雞翅炸得酥脆不油膩，香噴可口，兒子吮指回味~

可可歐蕾$110

濃香的巧克力是小朋友永遠的最愛~ 濃醇可可香於齒唇間縈繞~

紅茶拿鐵$110

紅茶拿鐵奶味和茶味很均勻，不會搶味~

重乳酪蛋糕

冰過切下的感覺很像是冰淇淋，擄獲人心，香氣馥郁的好滋味讓人無法抗拒~

近清溝夜市，咖啡廳結束後，也能順道去清溝夜市走走逛逛吃小吃~

餐廳還提供飼料可以免費餵魚喔～

【老司G Tea&Coffee】

店址:宜蘭縣冬山鄉清溝村光明路344號

訂位電話: 0988 197 584

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