中山站 | 星曜雞湯 雞湯界的LV 滴雞精的湯底涮火鍋 一次就愛上的濃郁美味

愛喝雞湯、愛吃火鍋的朋友們注意啦！台北新開幕的「星曜雞湯 火鍋 酒肆」，用超過十種珍貴食材，耗時一天一夜慢火熬煮出來的「人蔘花膠蟲草雞湯」，讓人驚豔！這鍋湯濃郁到不行，膠質滿滿，難怪被稱為雞湯界的LV，絕對名副其實。更奢侈的是，這裡居然用滴雞精當火鍋湯底，再搭配日本A5和牛、頂級無骨牛小排、北海道生食干貝、現流海鮮與日本空運生蠔，真的是一次就愛上的頂級饗宴！

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台北中山火鍋推薦 星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

餐廳位於台北欣欣秀泰百貨的2樓，開車的話可以停在百貨的停車場，或是對面林森公園的收費停車場。搭捷運的話，中山站3號出口步行約8-9分鐘就到了，附近也有多線公車，交通非常方便。



艾方妮這次從秀泰影城售票處旁搭電梯直上二樓，一出來就看到星曜雞湯，超方便。

雞湯界的LV 星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

這家餐廳的雞湯真的是絕品，以人蔘、花膠、冬蟲夏草、金華火腿等十多種中藥材，加上伯爵紅玉土雞和新鮮蔬果等一起慢燉，湯的味道濃郁到讓人一喝就難忘。這麼講究的湯品，難怪被稱為台灣雞湯界的LV。

星曜雞湯的名字裡提到「酒肆」，店內還設有時尚吧檯，想要來點小酒或特調飲品，這裡很適合跟朋友聚會或慶祝。

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

FB粉絲專頁： 星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

官方IG： 星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

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地址: 台北市中山區林森北路247號2樓(欣欣大眾百貨2樓)

電話: 02-2541-2555

營業時間: 11:30~22:00

原文： 中山站 | 星曜雞湯 雞湯界的LV 滴雞精的湯底涮火鍋 一次就愛上的濃郁美味

星曜雞湯不只有美味雞湯，他們的用餐環境也相當舒適

每個座位都是獨立包廂，還可以拉上門簾，保證隱私。

星曜雞湯 獨立包廂

星曜雞湯這裡還有大包廂可以容納20人(低消20000元)，適合大型聚餐，有旋轉圓桌和卡拉OK，氣氛超好。

而小包廂則可容納8人，非常適合小型聚會。(低消10000元)。

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆 菜單 MENU 價目表

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆 餐點介給

來到這裡除了必喝的雞湯之外，還有超豐富的火鍋食材，從A5和牛、頂級牛小排到新鮮海鮮，應有盡有。

星曜雞湯 私廚小菜九宮格

用滴雞精當湯底涮火鍋，再來點酒精助興，真的讓聚餐氣氛大大加分！他們還會先送上「私廚小菜」，像是黃金泡菜、港式醃蘿蔔、南投紫蘇番茄等，每一道都很精緻又開胃，我們吃得很滿足，特別是「私廚洋漬鮑魚」更是讓人感受到滿滿誠意

如果你無辣不歡，這裡的醬料搭配也很棒！每人一份私房沙茶醬、金桔醬油和日式胡麻醬

還有蔥花、辣椒、蒜末和玫瑰鹽任你自由搭配。

星曜雞湯 人蔘全雞竹笙金湯

重頭戲「人蔘全雞竹笙金湯」一上桌，金黃湯底裡的大雞直接撲鼻而來！

人蔘全雞竹笙金湯$3880元

重頭戲「人蔘全雞竹笙金湯」一上桌，金黃湯底裡的大雞直接撲鼻而來！這湯以人蔘、花膠、蟲草等珍貴食材熬煮而成，雞湯香濃膠質豐富，喝下一口馬上讓人感受到食材的精華。

這道雞湯真的是相當珍貴，服務人員會為每位客人裝上一碗約1.5匙的雞湯，讓大家先品嚐原汁原味的美味。同行的朋友本來對雞湯裡有人蔘有些抗拒，但喝下去後，發現人蔘味不濃，反而雞湯濃郁芳香，膠質滿滿，鮮味十足，大家都忍不住驚呼！能品嚐到這麼美味的雞湯，實在是太幸福了！

接著，整隻雞會被撈出來送回廚房分切，這樣的貼心服務讓人感到很周到。

切好的雞肉會分成兩盤，其中一盤大約有半隻雞，可以直接享用，或是放回雞湯裡加熱，味道更佳。

上桌時還會搭配一碗滿滿芝麻的特製醬料，這醬料微辣又香甜，沾上新鮮的蔬菜，口感超級棒！

配菜方面，有野生竹笙、娃娃菜和凍豆腐，每樣食材都能很好地吸收湯汁。

我特別愛喝竹笙雞湯，而這罕見的野生竹笙色澤天然，品質絕佳。竹笙吸飽了雞湯的精華，咬下去時的脆嫩口感讓我驚喜不已，雞湯的滋味在口中爆發，真是美味！

湯底還加入了不少燉至軟Q的豬腳，充滿膠原蛋白，千萬別錯過！如果想續湯，「人蔘花膠蟲草雞湯」續金湯一壺600元，而「蟲草澄清雞湯」則可以免費續到飽！

星曜雞湯 綜合菜盤

星曜雞湯的綜合菜盤由新鮮時蔬組成，有多達十多種，煮至吸飽湯汁，口感美味極了！

此外，還有日本空運的新鮮生食大生蠔299元，以及特價的六顆月光寶盒1688元。

這肥美的生蠔，讓人忍不住直接大口享用！

巨無霸的生蠔，真的是看了讓人垂涎，擠上檸檬提味，一口咬下去，滿嘴都是新鮮的甜美滋味，簡直爽快得不行！

星曜雞湯 花膠$800

花膠在中國是名貴食品，常用來燉湯。雞湯底已經有加花膠，我們再點一份，煮幾秒鐘就能品嚐到軟Q的口感，吃下去讓人覺得自己變得既尊貴又美麗！

星曜雞湯 星曜海鮮盛合

裡面有菲力鮭魚、鮑魚、花枝、白蝦、蛤蜊、鮮蚵、鱸魚、干貝、扇貝和小卷等十種海鮮，涮在雞湯裡的海鮮，鮮味更上一層樓！

星曜雞湯 干貝盛合

生食級的干貝看起來就讓人想吃，輕輕涮幾秒後，鮮嫩的口感搭配雞湯的滑順，真的好吃得讓人滿足！

星曜雞湯 鮮蝦手工滑

使用魚漿包覆整隻蝦子，特製的湯匙可以勾在鍋邊，煮熟後整個湯匙就可以拿出來，不會滑到湯底找不到，這道蝦滑真的是貨真價實，脆彈可口。

星曜雞湯 芹菜手工肉丸

芹菜的滋味增添了丸子的風味和口感，幾乎每位朋友都讚不絕口！

星曜雞湯 食事

用餐時每人可以選擇白飯或讚岐烏龍麵。

白飯煮得香Q，粒粒圓潤飽滿，搭配小魚乾的私廚小菜，讓整體口感大升級，鹹香滋味令人一下就想吃掉半碗飯。

而讚岐烏龍麵則吸附了雞湯，口感滑順。

星曜雞湯 西班牙伊比利豬

星曜雞湯的西班牙伊比利豬有著「勞斯萊斯級豬肉」的美譽，肉質細緻且油花分布均勻，這厚切的豬肉片，吃上去果香淡淡，肉汁豐盈，讓人感受到幸福感。

星曜雞湯 Prime無骨牛小排

Prime無骨牛小排的入口軟嫩，保有牛肉的香氣，肉控絕對會滿意！

星曜雞湯 日本A5和牛

至於日本A5和牛，油花分布的紋理美得讓人忍不住想嚐一口，輕輕涮幾秒就能享受到入口即化的美味。

星曜雞湯 私房調酒

店裡還有17款私房調酒，對於開車或不喝酒的朋友，還可以選擇無酒精版本。

在開幕期間，只要留下Google五星好評，就能獲得一杯280元的調酒，還有啤酒、紅白酒、威士忌、大吟釀和香檳等，微酒精的搭配讓用餐氣氛更為愉快！

星曜雞湯 手工主廚甜點，季節水果盤$119元

星曜雞湯的手工主廚甜點和季節水果盤只要119元，台灣的水果品質極佳，當天的鳳梨、芭樂、番茄等都相當出色。而甜點檸檬愛玉口感滑溜，加上酸甜滋味，讓飽足的胃和味蕾畫下完美的結尾。

星曜雞湯的雞湯從基本款到每樣搭配的食材都相當講究！奢侈的熬雞精作為火鍋湯底，讓每樣入鍋的食材都吸附了雞湯的鮮美，入口的滋味更是加乘的美味！濃香馥郁的雞湯，讓人回味無窮！

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星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆 店家資訊

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地址: 台北市中山區林森北路247號2樓(欣欣秀泰百貨2樓)

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營業時間: 11:30~22:00