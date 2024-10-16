這是一家吃過之後的確會懷念的鵝肉店，平常常常經過卻沒有注意到，趁著打開手機搜尋午餐的時候發現了它，立刻全家人（也不過兩大一小）衝過來吃～

確實讓我們一家三口都很喜歡呢～

到底有多好吃、多吃懷念？現在就來看看吧

新營鵝肉吃懷念環境介紹

店名：新營鵝肉吃懷念

地址：高雄市新興區大同一路225號

電話：07-2419380

營業時間：12:00 -14:00 17:00 -21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/SinYingGoose/

位於大同一路上近中山路，附近有些許停車格，來這邊用餐不算麻煩～也可以搭乘捷運來用餐，算是捷運美食的一個環節；當然我知道走在馬路上的熱度絕對不是開玩笑的

室內空間簡單、乾淨而且明亮

沒有很多裝飾，但是用餐起來也挺舒服的！有冷氣就是oK

門口擺放著一個燒爐，這是需要事先預訂的燒鵝所使用

這天因為很臨時的決定來用餐，沒有吃到燒鵝～下次就知道要事先預訂了

新營鵝肉吃懷念餐點分享

菜單很簡單，而且單價其實我個人覺得在市區的鵝肉這樣不算太貴

都是以鵝為主，沒有太繁複

店內就是兩位年輕老闆在主掌，非常客氣！而且對小孩我覺得也很友善，蠻適合小家庭來這邊用餐的

鵝油飯。15元

吃懷念的鵝油飯吃起來不會過於鹹膩，反倒清香；對於很多不想讓小孩吃太鹹的家長這一碗很適合

倘若覺得味道不夠重，切盤鵝肉有富上醬汁，鹹度就非常的夠

或是高麗菜本身也有油香度，也可以斟酌使用

燙青菜。60元

清脆的高麗菜拌上鵝油，有著蔬菜的甜香與鵝肉的油亮，我覺得超下飯的

重點是份量不少喔

綜合下水。180元

以豆芽搭配韭菜與下水料們一起拌著吃，帶有著清爽卻又夠味

喜歡吃下水的一大重點就是各種內臟類都可以吃的到

吃懷念的內臟都處理得非常乾淨，吃起來沒有腥味

鵝腸有著它的脆度，最愛吃鵝腱，脆中帶軟綿的口感最涮嘴

鵝肉（一人份）。175元

我個人覺得分量好多啊~我們兩大一小吃這樣剛剛好

這分量完全不輸給我到民雄去吃鵝肉！看來市區鵝肉好店又被我找到一家

切的薄片但是帶有口感

佐以鵝油肉質的甜香更提升

皮的部分帶有著Ｑ度，而鵝肉細緻的嫩口感一片接著一片停不下來～

迷途在骨肉之間，啃食著骨頭也覺得香

凡點鵝肉好像都會送筍湯，好清甜好好喝

筍子嫩口，還可以續加，CP值超高~

關於新營鵝肉吃懷念我給予蠻高的評價

或許它就是很簡單的鵝肉小吃店，但是整體價格、環境與吃起來的感受都讓我覺得物超所值

小孩也非常喜歡這邊的用餐，所以是會再回訪的店家唷～跟大家分享