Tamp Temper Coffee 開張2店，選在自然科博館附近緊鄰勤美商圈/廣三SOGO不遠，沒有顯眼的招牌，店門口很隨興(1號店也差不多這樣) 走上2樓才發現透過大片玻璃窗看出去有著滿滿綠意!
Tamp Temper Yozma Taichung Coffee-博館店
FB Tamp Temper Taichung Coffee
- 地址:台中市北區博館路73號
- 電話: 0906-387 732
- 營業: 09:00–17:30 (週日、一休)
Yozma ｜空間格局
不只騎樓下的桌椅很隨興，一樓內部的座位區走隨興路線，喜歡什麼咖啡豆都在架上有半磅或1/4磅(約200G) 不同烘焙度清楚標示，二樓純粹的座位區，整片玻璃櫥窗被綠意給包圍著，那台音響組似乎挺高檔( 對音響沒研究)
非常隨興座位選擇，想喝杯咖啡獨處一下的朋友們絕對會愛上這裡
二樓空間也太隨性了，位子鋪上塌塌米，我笑說正中央的那個位子好霸氣啊，當天先抵達的客人剛好巧妙的一左一右
Yozma ｜咖啡風味
今天喝點什麼…櫃檯直接點單！豬飛妞跟kiwi 聽到咖啡單品手沖問了三次? 確定?80? 店員面帶微笑，除了這杯比較貴＄120 !!都熱的嗎? 震動後再麻煩領咖啡，通通都是這樣提供，單看照片應該會以為走進茶館吧!
特選 $120 帶著哈密瓜香氣與甜味，光聞就非常哈，而且會一直哈到最後
單品$80 花蝶 水洗淺焙:香檳葡萄、白桃、接骨木花 (清雅系咖啡啊!)
單品$80 極光莊園 中焙: 黃金奇異果、蜜香紅茶、白柚 (尾韻略帶點茶香入喉略帶奇異果那種酸甜味道)
一個人來這裡喝咖啡也很自在
Yozma ｜咖啡豆與掛耳
走進這裡有如走進咖啡豆的寶山，喜歡哪一種咖啡淺、中、深焙，或想喝杯有趣的咖啡這裡基本上都可以找到自己愛的，咖啡豆效期，烘豆時間都直接標示在袋上，不確定風味可以先點一杯喝看看就知道，另外這裡通寧咖啡也很好喝，拿鐵也不錯（飛天璇上回推薦拿鐵）
Yozma ｜MENU
PAPA特地查＂Yozma ”語意才知道在希伯來語中的意思是“首創”2店?
TampTemper1號店 略顯不同的裝潢風格，咖啡則照舊平價又親切
美食邀約合作：[email protected] or PAPA女王FB
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