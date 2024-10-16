台北中山區、行天宮站附近的
【燒鳥串道-吉林店】
提供多樣豐富的串燒及燒烤料理，
還有茶泡飯和柴魚醬拌飯可以吃到飽！
吉林限定的山藥明太子、手工糯米腸香腸、天婦羅蝦，更是必點品項！
親民的價格就能品嚐道地日式美食，cp值超高！
深受許多饕客及觀光客的喜愛，
也是台北宵夜的好選擇！
#台北串燒 中山區美食 行天宮美食
【燒鳥串道-吉林店】
- 地址：台北市中山區吉林路167號
- 捷運：行天宮站1號出口，步行5分鐘
- 電話：02-25428651
- 營業時間：日~四17:30-23:30、五六17:30-00:30 (最後用餐00:30)
- FB：燒鳥串道吉林店
- 訂位：燒鳥串道吉林店 訂位
▼燒鳥串道-吉林店 用餐環境
設有2~10人的座位區，
用餐、聚餐、中秋烤肉、聖誕節…等，
來這裡約吃串燒、創意料理都很合適！
▼店內提供多款酒水、飲料，
可自行挑選搭配餐點。
▼有提供免費的茶泡飯和柴魚醬拌飯，
只要跟著指示放入食材，就超美味！😋
【燒鳥串道 菜單】
提供多款肉類、海鮮、創意卷…等串燒品項，
以及炸物、創意料理、湯品、甜點…等可選擇，
還有多款的酒水可搭配餐點。
▶️ (燒鳥串道 菜單)
▼入座後選好想吃的料理，
就可前台挑選想吃的串燒品項了！
▼串燒種類超豐富，肉品、海鮮通通都有，
會讓人忍不住一串接一串的拿啊~
▼餐點皆為現烤做，點好餐等待一會，
美味的料理就出場囉！
▼牛蒡天婦羅
炸的酥香的牛蒡天婦羅，
吃起來鮮甜彈牙還有爽脆的口感，
只要沾點胡椒提味就好吃，搭配酒水更對味！
是店內的必點品項之一！👍
▼奶油蒜頭燒
烤後的奶油蒜頭，質地綿密香氣四溢，
直接吃或搭配肉品享用，都合適。
▼起司牛奶馬鈴薯
燒鳥串道必點品項！
整顆的馬鈴薯，以烘烤+油炸的料理方式處理，
吃起來鹹香鬆軟，
沾上店家特製的起司牛奶醬，
更是順滑又美味，絕對必吃！
▼店內的串燒是必吃品項！
透過玻璃窗可以近距離欣賞到廚師們巧手烤製的過程，
看的放心吃得也安心！
▼串燒拼盤
這一盤由上到下分為是：
- 照燒雞腿肉
- 牛肉剝皮辣椒卷
- 娃娃菜豬五花卷
▼照燒雞腿肉串，軟嫩有味！
「牛肉剝皮辣椒卷」微辣且帶有牛肉香氣，
我最喜歡「娃娃菜豬五花卷」軟香中帶有脆脆的口感，層次很豐富。
▼鹽烤糯米椒起司卷
燒鳥串道吉林店人氣品項！
豬培根包入起司、糯米椒後炙烤，
吃起來微辣且帶有淡淡起司香，
有多層次的風味。
▼串燒拼盤
這幾款以獨家醬汁炙烤的串燒，
風味濃郁，口感、味道也不錯，
而且都只要銅板價，cp值高！
- 香酥雞皮
- 極品七里香
- QQ豬血糕
- 超值甜不辣
- 香濃豆干
▼吃串燒，來杯酒水更愜意！
這款「RIO 經典草莓雞尾酒、藍玫瑰雞尾酒」，
顏值高、有微醺的滋味，搭配料理也很不錯~
▼炙燒魷魚
一整尾的烤魷魚，搭配七味粉、美奶滋，
吃起來鮮甜Q彈又有味，
讓人一口接一口停不下來。
▼明太子山藥
厚切的大塊山藥，
鋪上滿滿炙熱的橘紅色的誘惑😍
融合山藥本身的滑脆清新口感中，
微甜微辛辣，味道很有層次感，
亦有視覺上的吸引力！
▼照燒明太子雞翅
香嫩多汁的雞翅，內餡裝有滿滿的明太子，
吃起來飽滿鮮香，還有鹹甜的照燒風味，
是居酒屋的必點料理。
▼特選松阪豬
烤後的松阪豬肉，吃起來脆彈又焦香，
沾點胡椒鹽或辣油提味，下飯又好吃！
▼茶泡飯、柴魚醬拌飯
吃串燒、創意料理的同時，
再來碗熱呼呼的「茶泡飯」，
或是深夜食堂美食「柴魚醬拌飯」更是飽足！
▼日式烤麻糬
烤麻糬是蛋寶最愛的甜點，
吃起來超級Q彈有咬感，
搭上甜甜的煉乳及花生粉，更是好吃~
《蛋寶543》
這一次來到台北中山區、行天宮站附近的
【燒鳥串道-吉林店】
整體的用餐感覺很不錯呢！
這裡的串燒，烤得入味，醬香濃郁又好吃，
還有免費的茶泡飯和柴魚醬拌飯可享用。
用親切的價格，就能吃的開心又飽足，cp值真的很高呢！
還有「吉林店限定」的山藥明太子、手工糯米腸香腸、天婦羅蝦，
更是招牌必點的人氣品項！
難怪用餐時間，人潮滿滿、坐無虛席啊~
建議想來一定要先訂位，才無需久候，
推薦給大家！💕
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