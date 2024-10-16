台北中山區、行天宮站附近的

【燒鳥串道-吉林店】

提供多樣豐富的串燒及燒烤料理，

還有茶泡飯和柴魚醬拌飯可以吃到飽！

吉林限定的山藥明太子、手工糯米腸香腸、天婦羅蝦，更是必點品項！

親民的價格就能品嚐道地日式美食，cp值超高！

深受許多饕客及觀光客的喜愛，

也是台北宵夜的好選擇！

#台北串燒 中山區美食 行天宮美食

【燒鳥串道-吉林店】

▼燒鳥串道-吉林店 用餐環境

設有2~10人的座位區，

用餐、聚餐、中秋烤肉、聖誕節…等，

來這裡約吃串燒、創意料理都很合適！

▼店內提供多款酒水、飲料，

可自行挑選搭配餐點。

▼有提供免費的茶泡飯和柴魚醬拌飯，

只要跟著指示放入食材，就超美味！😋

【燒鳥串道 菜單】

提供多款肉類、海鮮、創意卷…等串燒品項，

以及炸物、創意料理、湯品、甜點…等可選擇，

還有多款的酒水可搭配餐點。

▶️ (燒鳥串道 菜單)

▼入座後選好想吃的料理，

就可前台挑選想吃的串燒品項了！

▼串燒種類超豐富，肉品、海鮮通通都有，

會讓人忍不住一串接一串的拿啊~

▼餐點皆為現烤做，點好餐等待一會，

美味的料理就出場囉！

▼牛蒡天婦羅

炸的酥香的牛蒡天婦羅，

吃起來鮮甜彈牙還有爽脆的口感，

只要沾點胡椒提味就好吃，搭配酒水更對味！

是店內的必點品項之一！👍

▼奶油蒜頭燒

烤後的奶油蒜頭，質地綿密香氣四溢，

直接吃或搭配肉品享用，都合適。

▼起司牛奶馬鈴薯

燒鳥串道必點品項！

整顆的馬鈴薯，以烘烤+油炸的料理方式處理，

吃起來鹹香鬆軟，

沾上店家特製的起司牛奶醬，

更是順滑又美味，絕對必吃！

▼店內的串燒是必吃品項！

透過玻璃窗可以近距離欣賞到廚師們巧手烤製的過程，

看的放心吃得也安心！

▼串燒拼盤

這一盤由上到下分為是：

照燒雞腿肉

牛肉剝皮辣椒卷

娃娃菜豬五花卷

▼照燒雞腿肉串，軟嫩有味！

「牛肉剝皮辣椒卷」微辣且帶有牛肉香氣，

我最喜歡「娃娃菜豬五花卷」軟香中帶有脆脆的口感，層次很豐富。

▼鹽烤糯米椒起司卷

燒鳥串道吉林店人氣品項！

豬培根包入起司、糯米椒後炙烤，

吃起來微辣且帶有淡淡起司香，

有多層次的風味。

▼串燒拼盤

這幾款以獨家醬汁炙烤的串燒，

風味濃郁，口感、味道也不錯，

而且都只要銅板價，cp值高！

香酥雞皮

極品七里香

QQ豬血糕

超值甜不辣

香濃豆干

▼吃串燒，來杯酒水更愜意！

這款「RIO 經典草莓雞尾酒、藍玫瑰雞尾酒」，

顏值高、有微醺的滋味，搭配料理也很不錯~

▼炙燒魷魚

一整尾的烤魷魚，搭配七味粉、美奶滋，

吃起來鮮甜Q彈又有味，

讓人一口接一口停不下來。

▼明太子山藥

厚切的大塊山藥，

鋪上滿滿炙熱的橘紅色的誘惑😍

融合山藥本身的滑脆清新口感中，

微甜微辛辣，味道很有層次感，

亦有視覺上的吸引力！

▼照燒明太子雞翅

香嫩多汁的雞翅，內餡裝有滿滿的明太子，

吃起來飽滿鮮香，還有鹹甜的照燒風味，

是居酒屋的必點料理。

▼特選松阪豬

烤後的松阪豬肉，吃起來脆彈又焦香，

沾點胡椒鹽或辣油提味，下飯又好吃！

▼茶泡飯、柴魚醬拌飯

吃串燒、創意料理的同時，

再來碗熱呼呼的「茶泡飯」，

或是深夜食堂美食「柴魚醬拌飯」更是飽足！

▼日式烤麻糬

烤麻糬是蛋寶最愛的甜點，

吃起來超級Q彈有咬感，

搭上甜甜的煉乳及花生粉，更是好吃~

《蛋寶543》

這一次來到台北中山區、行天宮站附近的

【燒鳥串道-吉林店】

整體的用餐感覺很不錯呢！

這裡的串燒，烤得入味，醬香濃郁又好吃，

還有免費的茶泡飯和柴魚醬拌飯可享用。

用親切的價格，就能吃的開心又飽足，cp值真的很高呢！

還有「吉林店限定」的山藥明太子、手工糯米腸香腸、天婦羅蝦，

更是招牌必點的人氣品項！

難怪用餐時間，人潮滿滿、坐無虛席啊~

建議想來一定要先訂位，才無需久候，

推薦給大家！💕

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