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台中市霧峰區必吃美食「黑告食坊」

一家讓人一試成主顧的拉麵店 湯頭經過長時間慢熬 濃郁順口，鹹度恰到好處

還有多種創新湯頭選擇 如豚骨、蒜香、泡菜、辛辣、蒜麻、焰獄...等 最低只需150元起

簡單明亮的店內風格 搭配用心料理 無論內用或外帶 都能享受滿滿的美味與豐富的配料 這是台中拉麵愛好者不可錯過的推薦餐廳！

另外黑告食坊也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:黑告食坊｜拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧。菜單價位(霧峰美食)

黑告食坊在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:黑告食坊

黑告食坊電話:0937-917-660

黑告食坊營業時間:11:00~14:00；17:00~20:30每個月不固定公休,請參照粉專

黑告食坊ＦＢ: 點我

黑告食坊ＩＧ: 點我

黑告食坊地址:台中市霧峰區中正路1031號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以黑告食坊為主

文章內有黑告食坊地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「黑告食坊」位於台中市霧峰區中正路1031號 鄰近光復新村、亞洲大學和九二一地震教育園區 位置相當便利

騎車前來非常方便 店門口就可以停放 開車的小夥伴們也不用擔心停車問題

周圍有收費停車格以及距離五分鐘步行的嘟嘟房停車場(無特約，走路約五分鐘)

店門口設有菜單處 無論是內用還是外帶 客人都可以直接在這裡拿取菜單點餐 非常方便

黑告食坊的用餐環境清新簡約 一進門就能感受到舒適的氛圍 座位以2至4人的座位為主

儘管空間不大 但桌與桌之間的距離安排得當 不會讓人覺得擁擠

半開放式的廚房 所有餐點都是現點現作 以確保新鮮

美食需要等待 建議可以先打電話訂購以免等待過久

劃完菜單後即可到櫃檯點餐結帳 目前只接受現金付款

餐具和調味料是自助取用的

黑告食坊菜單價位

主打招牌多款拉麵還有鍋燒麵、鍋物、麻辣鴨血臭豆腐及各種小菜

拉麵有多種湯頭可選擇 如豚骨、蒜香、泡菜、辛辣、蒜麻、焰獄...等 最低只需150元起

鍋燒麵系列的湯頭有原味、麻辣、泡菜三種選擇

價格為100-130不等 食量比較大的小夥伴們還可以加大

另外還有鍋物可選擇 有白湯、紅湯及韓國奶奶(泡菜鍋)





黑告食坊｜牛腱焰獄拉麵

無辣不歡的YUNO 可以選辣的當然要選囉！

這款拉麵以辛辣的焰獄湯頭為基底 搭配嫩滑的牛腱 湯頭濃郁而辛辣

帶有獨特的香氣 讓人一吃就停不下來

牛腱經過精心燉煮 幾近入口即化 搭配Q彈的麵條 令人回味無窮

如果你喜歡辛辣口味 這道拉麵絕對不容錯過！

內附有牛腱肉、甜玉米、海帶芽、海苔、青蔥、溏心蛋...等 整體用料相當豐富

麵條泡在焰獄湯頭裡 吸附滿滿的湯汁 每一口都充滿辛辣與香氣 非常適合喜愛刺激口感的饕客

黑告食坊｜豚骨拉麵

以濃郁的豚骨湯頭為基底 湯頭經過長時間熬煮 呈現出豐富的香味與濃厚的口感

乳白色湯頭、滑順且充滿膠質 每一口都讓人感受到滿滿的豚骨精華

搭配Q彈的麵條及豐富的配料 有叉燒、溏心蛋、蔥花、甜玉米、海苔、白芝麻...等

不僅美味 還帶有讓人滿足的溫暖感

以肥瘦適宜的叉燒與半熟銷魂的溏心蛋為特色 成就了一碗香味四溢的美味佳餚

叉燒軟嫩多汁 每一口都讓人感受到幸福

濃郁湯頭裡浸泡著Q彈麵條 吸收了滿滿的豚骨精華 有夠涮嘴

黑告食坊｜特濃豚骨-白湯(豬)

喜歡吃鍋物的小夥伴們 這款也不能錯過

內含豐富的配料 包括 高麗菜、肉片、冬粉、玉米筍、金針菇、時蔬、小貢丸、蛋餃、黃金魚蛋....等

滿滿的配料 搭配上特濃豚骨白湯 越喝越順口

每份鍋物都還附上一碗白飯 飽足感滿滿

如果不想吃白飯也可以加價$15元換成烏龍麵 滿足不同口味需求

黑告食坊｜麻辣臭豆腐+鴨血(3塊臭豆腐、3塊鴨血)

包含鴨血、臭豆腐、高麗菜、金針菇、黃金魚蛋、豆皮

一個人吃恰恰好 鴨血十分新鮮 布丁般的口感很不錯

臭豆腐真的很棒 走的是深坑那種類型的臭豆腐 氣孔較密

贏在口感與味道 相當入味 每一口都Juicy

軟嫩的口感100%保留下來 辣度都可以客製化的

黑告食坊｜炸餃子

餃子炸得金黃酥脆 內餡有高麗菜與豬肉卡滋的口感

每一口都讓人感受到酥脆與鮮美的完美融合 相當值得一點

黑告食坊｜麻辣臭豆腐

麻辣臭豆腐 太好吃 我們又單點一份 孔孔都吸附香辣湯汁 如果可以加熱就更棒了

黑告食坊｜鮮蝦

闆娘來自於好山好水的宜蘭 家中是做水產的

這鮮蝦是特地送我們吃的 人客阿！光是看這蝦尾巴 就知道有多新鮮了

「黑告食坊」是一家結合台式風味與日式拉麵特色的餐廳 透過長時間熬煮的濃郁湯頭與豐富的配料

樸實簡單的拉麵小舖 卻給人不凡的記憶和美味 不僅價格實惠 還有著用心的料理

讓每一位來訪的顧客都能感受到老闆娘的用心 是台中霧峰區不可錯過的美食選擇