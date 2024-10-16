為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：20
share
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 霧峰區

造訪商家：

黑告食坊
phone0937-917660
place台中市霧峰區中正路1031號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食) 

霧峰拉麵餐廳推薦、霧峰美食、大里餐廳、大里拉麵、霧峰景點、霧峰一日遊、中正路超人氣熱門美食推薦

台中市霧峰區必吃美食黑告食坊

一家讓人一試成主顧的拉麵店 湯頭經過長時間慢熬 濃郁順口，鹹度恰到好處

還有多種創新湯頭選擇 如豚骨、蒜香、泡菜、辛辣、蒜麻、焰獄...等 最低只需150元起

簡單明亮的店內風格 搭配用心料理 無論內用或外帶 都能享受滿滿的美味與豐富的配料 這是台中拉麵愛好者不可錯過的推薦餐廳！

另外黑告食坊也有提供  台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:黑告食坊｜拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧。菜單價位(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

黑告食坊在哪裡?怎麼去?

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)奉上資訊台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)名稱:黑告食坊

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊電話:0937-917-660

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊營業時間:11:00~14:00；17:00~20:30每個月不固定公休,請參照粉專

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊ＦＢ:台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)點我

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊ＩＧ:台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)點我

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊址:台中市霧峰區中正路1031號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以黑告食坊為主

文章內有黑告食坊地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL 台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)Instagram ID：yuno05199台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食) 

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食) 

「黑告食坊」位於台中市霧峰區中正路1031號 鄰近光復新村、亞洲大學和九二一地震教育園區 位置相當便利

騎車前來非常方便 店門口就可以停放 開車的小夥伴們也不用擔心停車問題

周圍有收費停車格以及距離五分鐘步行的嘟嘟房停車場(無特約，走路約五分鐘)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

店門口設有菜單處 無論是內用還是外帶 客人都可以直接在這裡拿取菜單點餐 非常方便

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

黑告食坊的用餐環境清新簡約 一進門就能感受到舒適的氛圍   座位以2至4人的座位為主

儘管空間不大 但桌與桌之間的距離安排得當   不會讓人覺得擁擠 

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

半開放式的廚房 所有餐點都是現點現作 以確保新鮮

美食需要等待 建議可以先打電話訂購以免等待過久

劃完菜單後即可到櫃檯點餐結帳 目前只接受現金付款

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

餐具和調味料是自助取用的

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食) 

黑告食坊菜單價位

主打招牌多款拉麵還有鍋燒麵、鍋物、麻辣鴨血臭豆腐及各種小菜

拉麵有多種湯頭可選擇 如豚骨、蒜香、泡菜、辛辣、蒜麻、焰獄...等 最低只需150元起

鍋燒麵系列的湯頭有原味、麻辣、泡菜三種選擇

價格為100-130不等 食量比較大的小夥伴們還可以加大

另外還有鍋物可選擇 有白湯、紅湯及韓國奶奶(泡菜鍋)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜牛腱焰獄拉麵

無辣不歡的YUNO   可以選辣的當然要選囉！

這款拉麵以辛辣的焰獄湯頭為基底 搭配嫩滑的牛腱 湯頭濃郁而辛辣

帶有獨特的香氣 讓人一吃就停不下來

牛腱經過精心燉煮 幾近入口即化 搭配Q彈的麵條 令人回味無窮

如果你喜歡辛辣口味 這道拉麵絕對不容錯過！

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

內附有牛腱肉、甜玉米、海帶芽、海苔、青蔥、溏心蛋...等 整體用料相當豐富

麵條泡在焰獄湯頭裡 吸附滿滿的湯汁 每一口都充滿辛辣與香氣 非常適合喜愛刺激口感的饕客

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜豚骨拉麵 

以濃郁的豚骨湯頭為基底 湯頭經過長時間熬煮 呈現出豐富的香味與濃厚的口感

乳白色湯頭、滑順且充滿膠質 每一口都讓人感受到滿滿的豚骨精華

搭配Q彈的麵條及豐富的配料 有叉燒、溏心蛋、蔥花、甜玉米、海苔、白芝麻...等

不僅美味 還帶有讓人滿足的溫暖感

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

以肥瘦適宜的叉燒與半熟銷魂的溏心蛋為特色 成就了一碗香味四溢的美味佳餚

叉燒軟嫩多汁 每一口都讓人感受到幸福

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

濃郁湯頭裡浸泡著Q彈麵條   吸收了滿滿的豚骨精華  有夠涮嘴

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜特濃豚骨-白湯(豬) 

喜歡吃鍋物的小夥伴們   這款也不能錯過

內含豐富的配料 包括  高麗菜、肉片、冬粉、玉米筍、金針菇、時蔬、小貢丸、蛋餃、黃金魚蛋....等

滿滿的配料   搭配上特濃豚骨白湯   越喝越順口

每份鍋物都還附上一碗白飯   飽足感滿滿

如果不想吃白飯也可以加價$15元換成烏龍麵   滿足不同口味需求

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜麻辣臭豆腐+鴨血(3塊臭豆腐、3塊鴨血)

包含鴨血、臭豆腐、高麗菜、金針菇、黃金魚蛋、豆皮

一個人吃恰恰好 鴨血十分新鮮 布丁般的口感很不錯

臭豆腐真的很棒 走的是深坑那種類型的臭豆腐 氣孔較密

贏在口感與味道  相當入味 每一口都Juicy

軟嫩的口感100%保留下來   辣度都可以客製化的

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜炸餃子

餃子炸得金黃酥脆 內餡有高麗菜與豬肉卡滋的口感   

每一口都讓人感受到酥脆與鮮美的完美融合  相當值得一點

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜麻辣臭豆腐

麻辣臭豆腐 太好吃 我們又單點一份   孔孔都吸附香辣湯汁   如果可以加熱就更棒了

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)黑告食坊｜鮮

闆娘來自於好山好水的宜蘭   家中是做水產的

這鮮蝦是特地送我們吃的  人客阿！光是看這蝦尾巴 就知道有多新鮮了   

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

「黑告食坊」是一家結合台式風味與日式拉麵特色的餐廳 透過長時間熬煮的濃郁湯頭與豐富的配料

樸實簡單的拉麵小舖 卻給人不凡的記憶和美味    不僅價格實惠 還有著用心的料理

讓每一位來訪的顧客都能感受到老闆娘的用心 是台中霧峰區不可錯過的美食選擇台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

YUNO的更多美食文章就在粉絲團

喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦

如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚吧!!

 台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

想看YUNO的更多文章請關注

YUNO的部落格台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)   

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)YUNO的Line id@053tidin

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)YUNO的IG:yuno05199

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)YUNO的Telegram    id:yanonoya

台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

合作邀約事宜請洽台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)v84454058@yahoo.com.tw或洽   粉絲團   ＆    @053tidin   私訊詢問

 

歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)  

YUNO喜歡用照片記錄自己的生活台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享  

 

也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~

您的鼓勵是YUNO最大的動力台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食) 

請幫YUNO按個台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)或回應一下吧!! 台中市霧峰區拉麵控必收！欲罷不能超有嚼勁拉麵 搭配靈魂湯頭 一試成主顧｜黑告食坊(霧峰美食)

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市南屯區台中牛排推薦-凱恩斯岩燒牛排｜獨

台中市豐原區饌囍堂臭臭鍋｜C/P值爆表免2百元爽

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up