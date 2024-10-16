嘉義竹居茶樓｜嘉義市神秘茶藝館，古色古香建築、山水庭園餵鯉魚～品嚐港式料理很愜意！

嘉義居然有這景點美食太令人訝異了！嘉義竹居茶樓迷你版的閩南建築古色古香隱藏在嘉義東區裏，很有世外桃源的氛圍，在IG上被燒到就約朋友一起來訪囉！嘉義竹居茶樓很適合家庭、朋友聚會，營業到凌晨三點完全就是夜貓族天堂，在這休憩時也可以餵食鯉魚，看著魚兒游來游去有種愜意的感覺呢！

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嘉義竹居茶樓在哪？

嘉義竹居茶樓位在嘉義市東區大雅路二段275號，鄰近有付費停車場，建議來訪時先訂位，連非假日這裡人都不少～

嘉義竹居茶樓的門口就充滿古色古香的氛圍，神秘又特別。

確認座位後就直接入場內，工作人員也會直接帶位。

嘉義竹居茶樓從進門後就是木桌、木椅、木頭跟石頭還有很多的花草趁著，讓這裡看起來很別緻。

跟朋友一塊簡單吃，所以就沒有多繞了環境～不過整體來說，環景挺美，中間還有個池子可以餵食鯉魚。

嘉義竹居茶樓菜單MENU

嘉義竹居茶樓菜單很多頁港式、中式料理皆有，想要辦桌也很可以啦～總之就是個很多元化的菜單，我們看了又看決定點個港式料理就好～簡單吃吧！

嘉義竹居茶樓菜色分享

港式蘿蔔糕

月亮蝦餅

港式燒賣，鮮蝦

杏仁露

吃了一下子Kiwi就開始四處逛，這家已經入口袋名單很久所以很迅速的瀏覽一遍～

整個空間環境都很適合聚會噎！

除了一樓座位區域也有二樓座位區域～

在這每一處都有那種閩南建築的意境與氛圍，很適合拍古裝來這拍照。

坐在窗邊雖然有點熱，不過我還挺喜歡夏天的炙熱感，連熱情都跟著燃燒起來。

我提早預訂這家嘉義竹居茶樓，連平日座位都很難求，在這裡如果有多餘的時間不妨就坐下來沏壺茶來點小點心，坐在這與三五好友聚餐，很棒的一個地方～就推薦給你們了。

嘉義竹居茶樓

地址：嘉義縣嘉義市東區大雅路二段275號

電話：05271-9275

營業時間：10:00-03:00(全年無休)