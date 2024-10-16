夜深了，才剛下班肚子咕咕叫~想來上一碗熱騰騰的美食嗎??

宵夜不寂寞，台北人氣特色魯味 麵食 魯肉飯

隱藏在巷弄的深夜美食 東引小吃店





今天工作下班晚了些，又到了午夜時刻嗎??

或是半夜睡不著覺，就是想來上一碗好吃的麵食料理嗎???

吃宵夜沒有錯~肚子餓真的睡不著阿!!!

位於台北市松山區南京東路五段291巷的巷弄內(近捷運南京三民站)

台北巷弄深夜美食 東引小吃店 燈火通明正在等你來覓食!!!

關於東引小吃店不在東引，其實真的是在台北

早年名叫陽春麵第一家，最初只是一部市場邊的小攤車開始發跡

後來因為對鄉親在異地打拚之餘仍然念念不忘家鄉

用東引為店名、免費為東引家鄉做宣傳而至今成為另類的東引之光

東引小吃店提供麵食、飯類及各種美味的魯味小菜

人氣必吃招牌麵(牛油加麻醬)、魯味、紅油炒手更是必點的首選之一

點餐方式可以用人工畫單或是手機掃碼點餐

付款方式更多元，除了現金之外

也跟上時尚流行的行動支付 TWQR、街口、全支付、悠遊付等等….

付款選擇多樣化，無現金就可以搞定!!

付款完畢後會拿到號碼牌

現點現做需等待一下，好吃的美食就上桌喔~

可以先至一旁醬料區拿取醬料及餐具~

既然都來到這裡了，人氣必吃招牌麵(牛油加麻醬)就一定要點上一碗拉!!

麻醬麵是傳統大街小巷都會看到的一道麵食料理

但是由於部分店家麻醬比例過重，其實我還蠻抗拒的~!!

東引小吃店的招牌麵對大改我對麻醬的刻板印象!!!!

添加牛油中和了麻醬香濃感，意外碰出新滋味

攪拌均勻後~香氣十足，麵條Q勁爽口不膩，吃起來超順超好吃!!!

像我超愛吃麵的，有時候吃一碗都還是不過癮

但又不想吃同一種口味的話!!!!

那麵食控的朋友~再點一碗榨醬麵也是不錯的選擇~

鹹度適中 爽口不油膩，搭上Q彈有勁麵條，只有一個爽字來形容!!!!

沒吃飯會吃不飽??

那再點一碗魯肉飯剛剛好!!!

白飯Q彈適中，搭上滿滿滷汁口口都是美味~

夜晚可以吃到這些食物，其實還幸福的一件事情!!

只有主菜沒有小菜會不會太寂寞!!!!

真的…..要點小菜拉!!

這裡的魯味道道都相當入味，點上幾項搭上麵食才會吃的更爽!!!

或是來碗湯類料理 蛋花貢丸湯

超大顆貢丸正在跟你招手!!!!

清湯爽口不死鹹，搭上魯味麵食一起吃剛剛好~

東引小吃店 提供冷氣用餐環境

在這炎炎夏日高溫破表的日子，就算是深夜有時候還是相當悶熱的!!!

有提供冷氣才是最佳用餐選擇，舒服的冷風讓食慾味蕾都大開~

營業到深夜四點真的是對於夜貓來說一大福音

夜晚還可以吃到熱騰騰麵食及魯味

真的是最幸福的一件事情了!!!!

東引小吃店

台北市松山區南京東路五段291巷20弄3-2號

營業時間:11:00–04:00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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