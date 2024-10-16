夜深了，才剛下班肚子咕咕叫~想來上一碗熱騰騰的美食嗎??
宵夜不寂寞，台北人氣特色魯味 麵食 魯肉飯
隱藏在巷弄的深夜美食 東引小吃店
今天工作下班晚了些，又到了午夜時刻嗎??
或是半夜睡不著覺，就是想來上一碗好吃的麵食料理嗎???
吃宵夜沒有錯~肚子餓真的睡不著阿!!!
位於台北市松山區南京東路五段291巷的巷弄內(近捷運南京三民站)
台北巷弄深夜美食 東引小吃店 燈火通明正在等你來覓食!!!
關於東引小吃店不在東引，其實真的是在台北
早年名叫陽春麵第一家，最初只是一部市場邊的小攤車開始發跡
後來因為對鄉親在異地打拚之餘仍然念念不忘家鄉
用東引為店名、免費為東引家鄉做宣傳而至今成為另類的東引之光
東引小吃店提供麵食、飯類及各種美味的魯味小菜
人氣必吃招牌麵(牛油加麻醬)、魯味、紅油炒手更是必點的首選之一
點餐方式可以用人工畫單或是手機掃碼點餐
付款方式更多元，除了現金之外
也跟上時尚流行的行動支付 TWQR、街口、全支付、悠遊付等等….
付款選擇多樣化，無現金就可以搞定!!
付款完畢後會拿到號碼牌
現點現做需等待一下，好吃的美食就上桌喔~
可以先至一旁醬料區拿取醬料及餐具~
既然都來到這裡了，人氣必吃招牌麵(牛油加麻醬)就一定要點上一碗拉!!
麻醬麵是傳統大街小巷都會看到的一道麵食料理
但是由於部分店家麻醬比例過重，其實我還蠻抗拒的~!!
東引小吃店的招牌麵對大改我對麻醬的刻板印象!!!!
添加牛油中和了麻醬香濃感，意外碰出新滋味
攪拌均勻後~香氣十足，麵條Q勁爽口不膩，吃起來超順超好吃!!!
像我超愛吃麵的，有時候吃一碗都還是不過癮
但又不想吃同一種口味的話!!!!
那麵食控的朋友~再點一碗榨醬麵也是不錯的選擇~
鹹度適中 爽口不油膩，搭上Q彈有勁麵條，只有一個爽字來形容!!!!
沒吃飯會吃不飽??
那再點一碗魯肉飯剛剛好!!!
白飯Q彈適中，搭上滿滿滷汁口口都是美味~
夜晚可以吃到這些食物，其實還幸福的一件事情!!
只有主菜沒有小菜會不會太寂寞!!!!
真的…..要點小菜拉!!
這裡的魯味道道都相當入味，點上幾項搭上麵食才會吃的更爽!!!
或是來碗湯類料理 蛋花貢丸湯
超大顆貢丸正在跟你招手!!!!
清湯爽口不死鹹，搭上魯味麵食一起吃剛剛好~
東引小吃店 提供冷氣用餐環境
在這炎炎夏日高溫破表的日子，就算是深夜有時候還是相當悶熱的!!!
有提供冷氣才是最佳用餐選擇，舒服的冷風讓食慾味蕾都大開~
營業到深夜四點真的是對於夜貓來說一大福音
夜晚還可以吃到熱騰騰麵食及魯味
真的是最幸福的一件事情了!!!!
東引小吃店
台北市松山區南京東路五段291巷20弄3-2號
營業時間:11:00–04:00
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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