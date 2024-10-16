新竹精緻燒肉吃到飽推薦！揪好客燒肉新竹店強勢回歸！心心念念的揪好客燒肉新竹店終於重新開幕啦！邊吃燒肉還可以邊欣賞護城河畔美景，這次還推出讓人為之一亮的九宮格調料盤吃法！值得一試！揪好客燒肉菜單選項豐富，價格也十分親民，分為$758元、$988元、$1299元三種價位， CP值非常高！推薦爸爸媽媽帶小孩一起來吃，同時也非常適合朋友、同事聚餐，或是帶另一半來約會吃飯也不錯唷！

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揪好客燒肉新竹店－交通停車

原本在新竹晶品城13F營業揪好客燒肉新竹店，搬到新竹市東區勝利路上啦！就在新竹東門圓環廣場跟護城河附近、爭鮮隔壁，從新竹火車站走過來大概五分鐘而已！這棟建築物的一樓是揪㵑燒肉定食、二樓是餖煣海鮮鍋物，繼續往上走上三樓就是今天要品嘗的揪好客燒肉新竹店啦！

揪好客燒肉新竹店－用餐環境介紹

位在三樓的燒肉新竹店，彷彿走入叢林系餐廳，有大片的窗戶可以欣賞戶外風景，白天或晚上來都不錯呢！有單人也有多人座位，服務人員也很親切用心，隨時可以注意到客人的需求，一到用餐時間，店內都坐滿滿的客人呢！

揪好客燒肉新竹店自助吧

自助吧有簡單的冷飲跟沾醬讓大家做選擇～

揪好客燒肉新竹店－菜單價位

揪好客精緻燒肉吃到飽菜單價位，分為$758元、$988元、$1299元，同桌須點同一價位喔！用餐時間為2小時，需加一成清潔費 ，這裡都是使用QRcode掃菜單點餐唷！好方便啊！

揪好客燒肉新竹店－會員好康＋壽星生日優惠

加入揪好客會員，並且出示當天或當月壽星出示證件，完成指定項目，就享有折扣優惠哦！（活動以官網公告為主）

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揪好客燒肉新竹店－中秋節優惠好康

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揪好客燒肉新竹店－九宮格佐料沾醬

我的天啊！這個也太可愛了！點餐時服務人員送上超吸睛的九宮格佐料沾醬，$988燒肉吃到飽套餐有剝皮辣椒、洋蔥碎、醃黃瓜、竹炭吐司、起司絲、蒜香醬、油條碎、辣奶油、黃瓜碎、墨西哥醬等等，若是$1299套餐的話，則會多出月見醬、油蔥、小漢堡，可以免費無限續吃！沒想到來吃個燒肉，還有這麼多沾醬佐料增添變化，好新奇的體驗啊！

另外桌上也有海鹽、七味粉跟椒鹽粉，可自由搭配餐點享用。

揪好客燒肉新竹店－餐點介紹

肉品

牛舌口感Q彈有嚼勁，讓人一口接一口吃不停耶！

日本A5和牛也是好吃到炸！這個不點不行啦！到現在我都還想起當時口水直流的樣子～哈哈！

澳洲和牛也是ㄚ綾綾每次來會必點的，美麗的油花讓人看了食指大動，鮮甜多汁的口感超級迷人，沾點蛋液吃更棒啦！

現場也有其它肉品可以選擇喔！ 不吃牛的朋友，來～～～也有豬肉、雞肉等等可以選，例如金磚松阪豬就很推薦大家點來吃！

準備烤肉肉啦！好開心啊！難得來新竹燒肉吃到飽餐廳這麼滿足的，CP值頗高！

海鮮

海鮮的部分有黑美人草蝦、天使紅蝦、季節生蠔、蛤蜊、白蝦、深海大魷魚等等可以選擇，多種新鮮的海鮮料理任你吃，好過癮啊！

吃完一堆肉肉，別忘記吃點蔬菜來均衡一下唷！揪好客燒肉有我最愛的青椒、玉米、杏鮑菇、玉米筍、香菇等等可以選，簡單撒點鹽巴也很好吃呢！

湯品

當然要來一鍋我愛的蛤蜊鍋才行，每顆蛤仔肉肉都好飽滿，鮮味十足！

甜點與冰品

最後當然要來個甜點與冰品享用啦！有章魚小丸子、烤麻糬等等，今天還點了榴槤冰棒來吃XD

揪好客燒肉新竹店－新竹美食推薦

整體來說，揪好客燒肉新竹店是ㄚ綾綾目前在新竹燒肉吃到飽餐廳裡面最喜歡的一間，不但肉品、海鮮、湯品都有一定的水準，桌邊服務也好貼心喔！服務方面我直接給滿分！今天跟朋友聚餐也超開心的，非常推薦大家來吃喔！

揪好客燒肉新竹店－店家資訊

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