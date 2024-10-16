「龍祥鴨莊」號稱新莊最強燒臘我們也吃到了！

聽說他們在開始賣之後很容易在半小時內就賣光了，

而且很多老饕朋友也都推薦這家，

就默默的就放在口袋名單，

這次提早二十分鐘來吃還好很幸運的都吃到了，

不管是六樣主菜的豪華招牌飯，

或是皮酥肉嫩多汁的鴨腿飯都很好吃喔，

如果現場用每日例湯和鹹香夠味的菜脯都可以吃到飽喔～

龍祥鴨莊 店家環境

▲ 來的時候其實小門還沒打開，

還先到附近的7-11等，

10:40左右又回到門口就看到小門已經打開～

▲ 他們周一到周五中午晚上都有營業，

周六只做中午，

周日休息喔～

▲ 進店之後有點被紅色的燈嚇到，

感覺來到香港甚麼堂口的感覺…

▲ 我們已經那麼早近來了還只排第九個，

點餐的時候老闆娘還會告知大約甚麼時候會拿到餐點，

請耐心等候～

▲ 店內不大只有兩個四人桌兩個兩人桌，

而且稍微有點熱～

▲ 旁邊桌子上有餐具和菜脯和辣椒

▲ 這台是真的可以夾，

旁邊還有代幣，

如果無聊真的可以玩玩看～

▲ 本日例湯內用的話就可以喝到飽

▲ 鹹香夠味的菜脯內用也可以無限續夾

▲ 他們家的辣應該算是鹹香帶辣的

▲ 進來過了才五分鐘就開始排隊了

▲ 我們是11:50走出來時看到這個牌子，

但聽說大約11:40的時候就已經賣完了，

真是太可怕了，

果然是新莊最強燒臘～

龍祥鴨莊 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/8/23僅供參考，一切以店內現場為主)



▲ 除了燒臘飯類之外，

也可以客製化各種燒臘，

建議提早預約以免買不到～

龍祥鴨莊 餐點推薦

豪華招牌飯(六樣主菜) NT.180

其實這是我第一次看到有賣六樣主菜的燒臘飯，

這對有選擇障礙的人給出了完美的答案，

就不需要為了選擇而煩惱；

他們的六樣主菜包括了燒鴨、油雞、叉燒、燒肉、和兩種臘腸，

我個人覺得他們家的各項肉品都很不錯，

每一樣都在水準之上，

而且這樣一盤的份量真的剛剛好，

豪華招牌飯真的推薦給第一次來不知道點甚麼的人～

鴨腿飯 NT.150

我個人非常喜歡鴨腿飯，

鴨皮烤得非常的酥脆，

鴨肉也保持多汁肉嫩不會老柴，

大口咬下真的是爽感十足，

下次再來我應該會請老闆不要切直接上口用咬的，

應該會爽感十足！

我個人也喜歡他們的配菜，

中規中矩而且我都非常喜歡，

他們真的是新莊最強燒臘無誤！！

龍祥鴨莊 店家資訊

龍祥鴨莊

粉絲專頁：https://www.facebook.com/mpcduck/

營業時間：週一到週五 11:00–14:00、17:00–20:00​，週六 11:00–14:00(賣完為止)

店家地址：242新北市新莊區新泰路498號



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