「龍祥鴨莊」號稱新莊最強燒臘我們也吃到了！
聽說他們在開始賣之後很容易在半小時內就賣光了，
而且很多老饕朋友也都推薦這家，
就默默的就放在口袋名單，
這次提早二十分鐘來吃還好很幸運的都吃到了，
不管是六樣主菜的豪華招牌飯，
或是皮酥肉嫩多汁的鴨腿飯都很好吃喔，
如果現場用每日例湯和鹹香夠味的菜脯都可以吃到飽喔～
龍祥鴨莊 店家環境
▲ 來的時候其實小門還沒打開，
還先到附近的7-11等，
10:40左右又回到門口就看到小門已經打開～
▲ 他們周一到周五中午晚上都有營業，
周六只做中午，
周日休息喔～
▲ 進店之後有點被紅色的燈嚇到，
感覺來到香港甚麼堂口的感覺…
▲ 我們已經那麼早近來了還只排第九個，
點餐的時候老闆娘還會告知大約甚麼時候會拿到餐點，
請耐心等候～
▲ 店內不大只有兩個四人桌兩個兩人桌，
而且稍微有點熱～
▲ 旁邊桌子上有餐具和菜脯和辣椒
▲ 這台是真的可以夾，
旁邊還有代幣，
如果無聊真的可以玩玩看～
▲ 本日例湯內用的話就可以喝到飽
▲ 鹹香夠味的菜脯內用也可以無限續夾
▲ 他們家的辣應該算是鹹香帶辣的
▲ 進來過了才五分鐘就開始排隊了
▲ 我們是11:50走出來時看到這個牌子，
但聽說大約11:40的時候就已經賣完了，
真是太可怕了，
果然是新莊最強燒臘～
龍祥鴨莊 菜單價格
▲ MENU(拍攝於2024/8/23僅供參考，一切以店內現場為主)
▲ 除了燒臘飯類之外，
也可以客製化各種燒臘，
建議提早預約以免買不到～
龍祥鴨莊 餐點推薦
豪華招牌飯(六樣主菜) NT.180
其實這是我第一次看到有賣六樣主菜的燒臘飯，
這對有選擇障礙的人給出了完美的答案，
就不需要為了選擇而煩惱；
他們的六樣主菜包括了燒鴨、油雞、叉燒、燒肉、和兩種臘腸，
我個人覺得他們家的各項肉品都很不錯，
每一樣都在水準之上，
而且這樣一盤的份量真的剛剛好，
豪華招牌飯真的推薦給第一次來不知道點甚麼的人～
鴨腿飯 NT.150
我個人非常喜歡鴨腿飯，
鴨皮烤得非常的酥脆，
鴨肉也保持多汁肉嫩不會老柴，
大口咬下真的是爽感十足，
下次再來我應該會請老闆不要切直接上口用咬的，
應該會爽感十足！
我個人也喜歡他們的配菜，
中規中矩而且我都非常喜歡，
他們真的是新莊最強燒臘無誤！！
龍祥鴨莊 店家資訊
龍祥鴨莊
粉絲專頁：https://www.facebook.com/mpcduck/
營業時間：週一到週五 11:00–14:00、17:00–20:00，週六 11:00–14:00(賣完為止)
店家地址：242新北市新莊區新泰路498號
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