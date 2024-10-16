豐原推薦鍋物、平價小火鍋、臭臭鍋！豐勢路超人氣熱門美食推薦、自助吧免費吃到飽
台中市豐原區必吃美食「饌囍堂臭臭鍋」
C/P值爆表 主打多樣化風味小火鍋 招牌大腸臭臭鍋、韓式泡菜鍋、剝皮辣椒雞、香醇牛奶鍋、番茄鍋
....等特色湯頭 超過 10 種湯底選擇 其中也有素食湯底 只要160元起即可品嚐
內用更享白飯、飲料、冰淇淋無限吃到飽 想吃飯 還有豆干滷肉可以拌飯
絕對讓你飽到天靈蓋 不僅適合三五好友聚餐 一個獨享也完全沒問題
原文:饌囍堂臭臭鍋｜C/P值爆表 免2百元爽吃鍋！拌飯霜淇淋飲料自助吧吃到飽。菜單價位(豐原平價精緻小火鍋)
饌囍堂臭臭鍋在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
名稱:饌囍堂臭臭鍋-豐原店
饌囍堂臭臭鍋電話:04-2520-8168
饌囍堂臭臭鍋營業時間:周一至週五 10:30–14:00, 16:30–21:00 六日 10:30–21:00 詳見官網或google商家資訊
饌囍堂臭臭鍋ＦＢ:點我
饌囍堂臭臭鍋地址:420台中市豐原區豐勢路一段445號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以饌囍堂臭臭鍋為主
文章內有饌囍堂臭臭鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
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饌囍堂臭臭鍋位於台中市豐原區豐勢路一段445號
餐廳外觀設計十分吸睛 黑金色的招牌在眾多店家中脫穎而出
如果開車前往 還附有停車格 交通相當方便
餐廳內部空間寬敞 呈現長方形的用餐區域 以四人桌為主裝潢走的是簡約現代風格
質感十足 整體環境乾淨舒適 營造出一個愉悅的用餐氛圍 意外的是價格卻出乎意料地親民
吸引了許多學生和上班族前來用餐 自助吧無限量供應 對於食量大的人來說非常過癮
經常在用餐時間人滿為患 是個能夠吃得飽又不傷荷包的好去處
點餐之後 都是在餐台現煮 以確保每一鍋都是新鮮熱騰騰地上桌
饌囍堂臭臭鍋菜單價位
菜單分為兩種 內用的是紅色的 外帶是藍色的
自助式點餐 內用先在櫃台拿紅色MENU＋筆再找座位坐下
內用每人開鍋低消是160元 先選湯底 火鍋湯頭有十幾種
還有素食湯底 一人一鍋 可共鍋身高100cm以上 未點鍋 共鍋費50元
劃好單拿到櫃檯點餐結帳後 店員會依點鍋／共鍋人數 給予飯碗
ＹＵＮＯ當天是點 一鍋麻辣鴨血鍋 另一鍋則是嚴選海鮮鍋 再加一些單點
來碗白飯 加上一匙滷肉醬汁 裡面還有滿滿的豆乾 絕對能讓人吃飽飽
而且檯面上相當乾淨 超級加分 吃多少拿多少 以不浪費為原則喔
超多種飲品無限暢飲 不用在出去買飲料 整個省很大
醬料區有蔥花、蒜末、辣豆瓣醬、特調辣椒醬油、油膏、沙茶醬、辣醬、醬油、醋 應有盡有
饌囍堂臭臭鍋｜麻辣鴨血鍋
一上桌就聞到麻辣香氣撲鼻 再看到浮在上頭的辣油就讓人食指大動
肉片肉質不錯 搭配麻辣湯底有夠涮嘴
配料有高麗菜、青江菜、金針菇、冬粉、木耳、鴨血、豆腐、米血、甜不辣、蛋....份量十足 肯定吃得飽
饌囍堂臭臭鍋｜嚴選海鮮鍋
人氣款「嚴選海鮮鍋」也是一項經典 內含鯛魚片、蛤蜊、鮮蝦
海鮮帶有大海鮮香 每種都超飽滿新鮮
用來煮吃火鍋料、青菜 味蕾的幸福感滿溢 不論什麼食材都非常適合的湯底
饌囍堂臭臭鍋｜牛肉片
油花分布均勻 油脂風味濃厚 又不會油到太過膩口
火鍋滾後 只要在噴香的鍋裡秒涮一下 湯底香氣更加提升襯托出牛肉甜味！
想吃的更豐富 還可以單點些火鍋料 會更有飽足感
饌囍堂臭臭鍋｜滷大腸
大腸滷的超入味 吃起來口感帶有彈性 香而軟Q 真的很好吃 推薦必點！
冰淇淋提供的是雙葉冰淇淋 吃飽喝足最後記得留點胃吃冰淇淋 做個完美結束
想省錢吃小火鍋時的好選擇 一人一鍋想吃就吃 不用煩惱揪不到朋友
口味選擇多 自助吧吃到飽更是一大加分 通通無限供應隨你吃
價格也相當親民 用餐環境乾淨舒適 更是加分不少 饌囍堂臭臭鍋絕對值得一試
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