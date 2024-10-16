原來良家牛台灣牛肉火鍋專賣店與台北饗牛二館師出同門～難怪覺得好像似曾相識呀！位在捷運文心崇德站附近，主打溫體牛肉涮涮鍋，能吃到的牛肉部位很豐富且各有特色，我最喜歡脆油跟無骨牛小排～！

良家牛台灣牛肉火鍋專賣店離捷運文心崇德站約500公尺，搭大眾運輸來還蠻方便的～。

▲座位

用餐環境明亮，綠色搭配暖色系木質調～。

▲醬料區

溫體牛本身就相當新鮮，原味就很好吃～我根本完全沒有用到醬料XDD。

▲自助蔬菜區

蔬菜的部分，看個人喜好拿囉～大家都知道我是肉控，一盤青菜我都沒拿，哈哈哈！

良家牛台灣牛肉火鍋專賣店 ｜菜單

▲菜單

▲牛肉燥飯、紅燒牛頰肉、泰式涼拌牛肉、綜合牛肉盤、雪白涮片、福山萵苣

滿滿一桌來了～～～～。

▲鍋底｜雙味牛肉湯

湯底我們選了鴛鴦鍋，一邊是原味牛高湯鍋、另一邊是酸酸西瓜綿鍋。

▲綜合肉盤

超驚人的綜合肉盤啊啊啊啊～～～～～（口水直流。

牛肉超新鮮，這樣拿著拍照也不會掉啦！

老闆很認真地一一解釋肉的部位，但我滿腦子只想著什麼時候可以吃XDD。

所以請容許我真的沒辦法每個部位都記住，但我很認真的記得橫隔膜屬於內臟，味道會重一點所以需要煮久一點，脊椎肉的部分要煮20分鐘，其他都涮一下就可以吃啦！

▲紅燒牛頰肉｜$350

吼～這個臉頰肉也是軟嫩到一個不行。

肉盤的部位，我跟虎哥都最喜歡無骨牛小排，帶點油脂的軟嫩口感，老闆自己則是喜歡老饕肉，老饕肉吃起來帶點嚼勁～。

第二喜歡雪白涮片，部位是前胸肉也有人稱為脆油，一整盤白白的就是了！千萬不要以為它是肥油，涮一下～捲起來就可以吃了，口感吃起來是脆的，冰箱哥說像鹹豬肉，我自己覺得比較像切薄片的海蜇皮口感，第一次吃到脆油，好好吃唷～～～好喜歡！

吃到後來，我真的不記得到底是哪邊的肉了～因為每種都很好吃啊！少點油脂的瘦肉，涮一下吃起來也很軟嫩，帶點油脂的牛小排，涮起來則是多了牛油香，脊椎肉的部分，則是越嚼越香，吃到最後有淡淡的牛奶香～。

▲牛肉部位分布圖

▲牛鞭

吃到一半，老闆拿出一個驚人的部位！耶斯～就是你想的，就是整副啦！第一次看到，覺得神奇～～怎麼這麼大！（笑

▲台農抹茶紅豆煉乳雪糕

除了抹茶紅豆煉乳雪糕，也有超熱銷的黑糖珍珠雪糕！

▲萬丹鮮乳

店內也有牧場鮮奶茶，使用的是萬丹鮮乳唷！

（用餐日期：2024／08／22）

心得：

位在捷運文心崇德站附近的良家牛台灣牛肉火鍋專賣店，使用的都是溫體台灣牛肉，牛肉部位的種類也很多～吃起來不僅帶有似牛奶的油脂香氣，口感又軟嫩，相當好吃呢！湯底的部分除了牛肉原湯外，有很特別的酸酸西瓜綿湯底，讓你肉吃太多也不怕膩呀！

良家牛台灣牛肉火鍋專賣店（捷運文心崇德站）

營業時間：11點-14點

17點-22點

電話：(04) 2247-7423

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店休：星期一

地址：台中市北屯區熱河路二段179號

＊食記乃個人意念，僅供參考！