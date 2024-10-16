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新莊近幾年來開了很多很有特色的早午餐店，除了之前介紹的硬氣哥外，現在還有這間【伴心早午餐】

早餐就給你吃控肉蛋餅，還有很多人愛的炒泡麵，這間新莊早午餐店真的很不一樣

芋泥乳酪蛋餅也是一定要吃!!新莊文青早午餐店又多一間囉

用心伴你每一天的伴心早餐店在哪

如果你是打算坐捷運來的話，那可能真的要走一段路

這間新莊伴心早午餐店位於頭前庄跟新莊站的中間，走路要快20分鐘

建議可搭公車前來，店門口的對面剛好有一個公車站牌

店門口有一個很文青適合打卡的窗景，喜歡拍照打卡真的不能錯過這

至於店內用餐環境就算是一般的早餐店

不過看到每一桌人都一定會點蛋餅或著是炒泡麵

我們中午來剛好遇到空桌，結果一坐下後面就一直陸續有客人進來

以假日來說，這間早午餐店生意真的是不錯

伴心早午餐菜單

我們也是看到IG很多人打卡這間早午餐才專程來吃的

尤其對他們的控肉蛋餅超感興趣，不知道為何年紀大了點，就開始愛吃控肉類的食物，像是滷肉飯、豬腳飯這種

以前我都是不吃的呢~

伴心早午餐店主打千層蛋餅、跟炒泡麵，其他還有像是沙拉或著是蛋包飯可以選擇

以早餐來說價格偏貴，但以中餐來說價格又算是蠻平價的

點其中一樣餐點可以加價升級套餐，我們就有+60升級A餐

+60元升級雞塊套餐

多了一份五塊炸雞塊跟一杯紅茶，個人是覺得有點小貴

控肉蛋餅!!

我就是為了這個控肉蛋餅才專程從迴龍站騎車騎到新莊站這

這肥滋滋的控肉搭配酥脆的蛋餅皮，還真的是第一次吃到這樣的搭配

以往吃控肉都是搭配白飯，第一次搭配蛋餅皮，沒想到這麼的搭

伴心早午餐店的控肉蛋餅我覺得豬肉有點偏乾，但滷汁的香氣很OK

可以吃得出來冰糖的甜味，還有清香的滷汁，可惜就是肉偏乾

這肥滋滋控肉，散發出濃郁的滷汁香味

真的超讓人想吃的~但一份要接近100元，嘗鮮可以

但之後我要吃控肉的話，我還是會選擇便當就是了

邪惡芋見乳酪蛋餅

這個芋泥乳酪蛋餅也是蠻強的，芋泥搭配乳酪熱量真的很高

但吃起來真的是很讓人喜愛~鹹甜滋味搭配酥脆蛋餅皮，真的有點像吃芋泥餅乾的感覺

這乳酪直接融化在芋泥上，看起來有夠罪惡

我就是想吃~

但以CP值來說我還是覺得偏貴，這樣一個蛋餅要80元

我還不如吃控肉蛋餅還能補充蛋白質呢~

這間新開的特色早午餐確實顛覆了過往的早午餐口味

但以價格來說我覺得有點貴，但適合推薦給喜歡嘗鮮的朋友

店家/景點資訊

店家名稱：伴心早餐-新莊復興店

所在地址：242臺灣新北市新莊區復興路二段78號

營業時間：日 一 二 四 五 六 06:30-14:00

店家電話：02 2277 8955 Google即時導航





交通資訊

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