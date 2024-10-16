快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來按個讚支持D&W黑白雙搭
新莊近幾年來開了很多很有特色的早午餐店，除了之前介紹的硬氣哥外，現在還有這間【伴心早午餐】
早餐就給你吃控肉蛋餅，還有很多人愛的炒泡麵，這間新莊早午餐店真的很不一樣
芋泥乳酪蛋餅也是一定要吃!!新莊文青早午餐店又多一間囉
用心伴你每一天的伴心早餐店在哪
如果你是打算坐捷運來的話，那可能真的要走一段路
這間新莊伴心早午餐店位於頭前庄跟新莊站的中間，走路要快20分鐘
建議可搭公車前來，店門口的對面剛好有一個公車站牌
店門口有一個很文青適合打卡的窗景，喜歡拍照打卡真的不能錯過這
至於店內用餐環境就算是一般的早餐店
不過看到每一桌人都一定會點蛋餅或著是炒泡麵
我們中午來剛好遇到空桌，結果一坐下後面就一直陸續有客人進來
以假日來說，這間早午餐店生意真的是不錯
伴心早午餐菜單
我們也是看到IG很多人打卡這間早午餐才專程來吃的
尤其對他們的控肉蛋餅超感興趣，不知道為何年紀大了點，就開始愛吃控肉類的食物，像是滷肉飯、豬腳飯這種
以前我都是不吃的呢~
伴心早午餐店主打千層蛋餅、跟炒泡麵，其他還有像是沙拉或著是蛋包飯可以選擇
以早餐來說價格偏貴，但以中餐來說價格又算是蠻平價的
點其中一樣餐點可以加價升級套餐，我們就有+60升級A餐
+60元升級雞塊套餐
多了一份五塊炸雞塊跟一杯紅茶，個人是覺得有點小貴
控肉蛋餅!!
我就是為了這個控肉蛋餅才專程從迴龍站騎車騎到新莊站這
這肥滋滋的控肉搭配酥脆的蛋餅皮，還真的是第一次吃到這樣的搭配
以往吃控肉都是搭配白飯，第一次搭配蛋餅皮，沒想到這麼的搭
伴心早午餐店的控肉蛋餅我覺得豬肉有點偏乾，但滷汁的香氣很OK
可以吃得出來冰糖的甜味，還有清香的滷汁，可惜就是肉偏乾
這肥滋滋控肉，散發出濃郁的滷汁香味
真的超讓人想吃的~但一份要接近100元，嘗鮮可以
但之後我要吃控肉的話，我還是會選擇便當就是了
邪惡芋見乳酪蛋餅
這個芋泥乳酪蛋餅也是蠻強的，芋泥搭配乳酪熱量真的很高
但吃起來真的是很讓人喜愛~鹹甜滋味搭配酥脆蛋餅皮，真的有點像吃芋泥餅乾的感覺
這乳酪直接融化在芋泥上，看起來有夠罪惡
我就是想吃~
但以CP值來說我還是覺得偏貴，這樣一個蛋餅要80元
我還不如吃控肉蛋餅還能補充蛋白質呢~
這間新開的特色早午餐確實顛覆了過往的早午餐口味
但以價格來說我覺得有點貴，但適合推薦給喜歡嘗鮮的朋友
店家/景點資訊
- 店家名稱：伴心早餐-新莊復興店
- 所在地址：242臺灣新北市新莊區復興路二段78號
- 營業時間：日 一 二 四 五 六 06:30-14:00
- 店家電話：02 2277 8955
交通資訊
延伸閱讀
-
板橋樂崎火鍋讓你吃肉吃到怕!帝王蟹免700就能讓你吃到!板橋火鍋推薦!免服務費可刷卡
-
土地代客料理-在龜吼漁港內的土地公廟旁吃蟹，肥滋滋秋蟹應該現在就來品嘗!萬里平價吃蟹選擇之一
-
秋蟹季來了！開箱現流海鮮阿杰萬里蟹，三層樓位置多加上大圓桌，適合家庭出遊聚餐
-
2019萬里螃蟹季又來拉!就連郭富城也光臨的『珍海活海鮮』龜吼漁港必吃現流海鮮餐廳，螃蟹控會受不了的！
-
中永和最強鍋物-小海水產 想吃平價美味現流海鮮就來這!想吃龍蝦、螃蟹這邊很便宜
-
早餐吃控肉蛋餅!?新莊超特別早午餐-伴心早午餐，還有炒泡麵跟邪惡芋見乳酪蛋餅，超特別的拉
-
新莊新開幕黑市火鍋平價好吃，Prime等級牛肉質超好，開幕活動蛤蜊抓多少吃多少！
-
貓空四爺個人包廂景觀餐廳，近貓空纜車站，中式宮廷風裝潢很狂!可吹冷氣欣賞台北市景
快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來