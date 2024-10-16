台中潮港城太陽百匯一直是著名台中吃到飽cp值高的海鮮餐廳，更是是企鵝家族台中吃到飽的愛店，潮港城太陽百匯距離74快速道路旁，好停車價格又公道，上百種料理不用千元就能吃到飽，9-10月除了特定釜山海鮮季之外，還有鮭魚生魚片、蒸魚、炸蝦、牛肉湯、鐵板料理、日式料理、牛排等中日台港異國美食無限供應，絕對是聚餐慶祝的好選擇!!

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潮港城太陽百匯｜地理位置

潮港城太陽百匯位於74快速道路五權西路交流道旁，位於魚市場二樓，漁獲當天直送最新鮮~~除了有室內地下停車場外，一旁也有廣大的平面停車場，交通相當方便!!

位於位於台中五權西路與環中路路口，上74快速道路的交流道旁，若下交流則需迴轉才能進入台中魚市場~

入口處超可愛的鯨魚及裝置藝術好好拍!!

因潮港城餐飲集團的服務項目眾多，有太陽百匯(自助餐) 、包廂宴客、社團會議、發表活動、春酒尾牙、婚禮喜宴、彌月辦手禮等，所以客人相當多，但不需擔心停車問題，前方的車位已滿，後面還有更大片的停車場，所以來一定有位子停車~

潮港城太陽百匯｜餐廳環境

本以為在魚市場旁環境應該一般般，沒想到一進餐廳就被金碧輝煌的裝潢給震撼到了!!因為潮港城餐飲集團也有在辦宴會、尾牙、春酒等大型活動，所以宴會廳也都裝潢得相當豪華呢!!

潮港城太陽百匯位於2F，有樓梯也有電梯可搭，直接到二樓櫃台報到!!

因為有宴會廳，所以有蠻多裝置藝術可以拍照打卡的~

另外還有洪易大師的作品，色彩相當繽紛也很喜氣，很好拍唷!!

太陽百匯位在潮港城國際美食館的二樓，可容納450位，大片落地窗讓陽光灑落入廳，打造舒適且愜意的用餐環境，桌椅可隨人數做調整，很適合家族聚餐、公司餐聚或是春酒尾牙~~

潮港城太陽百匯｜餐廳價格

潮港城太陽百匯一到用餐時間人潮眾多，建議先上網訂位才不會到了現場結果沒位子入場~

潮港城太陽百匯平日午餐 $788+10%/平日晚餐 $888+10%/假日 $968+10%，4歲以上未滿7歲之幼童$350，7歲以上未滿13歲5折，65歲以上8折~

潮港城太陽百匯｜四人同行活動送「巨無霸檸檬泰國蝦」

潮港城太陽百匯10-11月的優惠活動是四人同行送「檸檬泰國蝦」，這一大盤的檸檬泰國蝦也太大盤了，滿滿的一盤泰國蝦光只有端著就能感覺到它的份量!!

大尺寸的泰國蝦肉質飽滿且多汁，搭配由檸檬汁、蒜末和香茅調製而成的獨家醬汁，吃起來清爽開胃，吸收了泰式檸檬風味醬汁的新鮮泰國蝦，肉質Q嫩彈牙中帶著清新的檸檬香，讓人一隻接著一隻吃個不停!!

「四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦」（價值1500元）

優惠期間：113/10/01-11/30

活動規範：贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶。

兌換時段： (1) 週一至五平日：直接向太陽百匯電話或網路預訂，帶位時獲得兌換券

(2) 週六日午茶時段（14:00-16:00）：四種獲得管道如下 週六日午茶時段（14:00-16:00）：四種獲得管道如下

-食尚玩家APP直接領取（限量2000張）

-福瑞堂-云深茶館：消費滿500元送 1 張兌換券

-豬在瘋 豬腳專賣店（麗寶店）：消費滿500元送 1 張兌換券

-港港潮鍋：消費滿500元送 1 張兌換券



此外，還有兩個優惠活動，如此好康千萬別錯過囉！！

用餐送「關係企業招待券」

活動期間：113/10/01-12/31

優惠內容：在太陽百匯用餐就送兌換券一張，可至以下品牌消費後免費兌換。

福瑞堂/微光曼曼：消費滿$300用兌換券，可以兌換「福ク冰淇淋（香草/巧克力）」一份（價值118元）

豬在瘋-豬腳專賣店：消費任一金額即可使用兌換券，免費兌換「$50以下餐點」一份

港港潮鍋：消費滿$500可使用兌換券，兌換「梅花豬100g」或「雪花牛100g」一份（價值150元）

「當月壽星享8折」

潮港城太陽百匯｜釜山海鮮季美食

10-12月釜山海鮮季強勢登場！期間限定鐵板料理、釜山料理、小菜等韓流美食，喜歡吃韓式美食的朋友更是不容錯過！

潮坊海鮮鐵板燒

在鐵板燒可以看到釜山風味的料理秀，師傅們將新鮮食材放在高溫鐵板上，韓式煎五花肉、海鮮煎餅、帆利貝、深海輪切魚輪番上陣，每一道都是釜山美味，搭配一旁的韓式醬料與小菜，不用出國就能吃到道地韓國料理~

韓式煎五花肉

選用鮮嫩五花肉，經過韓式調味料醃製後煎至外層微脆，肉質鮮嫩多汁，搭配新鮮蔬菜和韓式醬料或泡菜，吃起來一整個清爽且充滿韓式風情~~

深海輪切魚

深海魚切成厚實輪切片，煎至外脆內嫩，紮實細緻的肉質鮮美又營養，喜愛吃魚的朋友不能錯過的一道美食!!

海鮮煎餅

海鮮煎餅內滿滿的海鮮配料，包含蝦仁、花枝、小干貝等，將麵糊煎至金黃酥脆，每一口都吃的到滿滿的海鮮，口感豐富且滿足!!

帆利貝

選用新鮮帆利貝（即扇貝），在鐵板上煎至全熟，保留了貝肉鮮甜與Q彈口感，一口一個好美味啊!

釜山料理、小菜（共14道）

釜山海鮮季集結各式道地的韓式美味，從創新十足的釜山白帶魚辣魚湯、濃郁香辣的韓式辣炒螃蟹，到經典的辣炒年糕，還有韓國傳統精華的人蔘糯米雞以及各式精緻韓式小菜等14道料理，每一道菜品都能讓人品味最真實的韓風美食~

喜歡吃韓式料理肯定要吃經典的釜山料理，辣味的美食吃的好過癮啊!!

辣炒春雞：春雞辣味濃郁，肉質細緻不乾柴，超開胃~

辣炒年糕：年糕外脆內軟糯，吸取辣醬的香氣，菜色香味俱佳~

韓式辣炒蟹：新鮮的蟹肉鮮嫩美味，韓式辣醬香辣夠味，吃起來滿滿的海鮮感~

韓式雜菜冬粉（冷）：彈牙的韓式粉條搭配獨家醬汁，搭配脆嫩蔬菜好可口~

韓式辣湯：以韓式辣椒醬為鍋底，內含鮮嫩白帶魚、豆腐、蘿蔔等食材，喝起來超鮮美!!

韓式炸雞：韓式炸機炸至外皮金黃酥脆，鮮嫩的肌肉搭配甜辣醬或大蒜醬，每口都充滿韓式風味~

超豐富配料與濃郁湯底的部隊鍋，將韓式香腸、泡菜、豆腐、蔬菜、牛肉或豬肉等眾多配料，加上方便麵等一起熬煮，吸收韓式微鹹微辣的湯汁風味，滿足饕客的味蕾~

韓國傳統的人蔘雞湯品，嚴用整隻嫩雞搭配人蔘、紅棗、枸杞等食材，經慢火熬煮至雞肉鮮嫩入味，濃郁的人蔘風味相當補氣!!

簡單清爽的韓國傳統小菜有黃豆芽、海帶、辣蘿蔔、百香粉粿、韓式泡菜，每一道都口感爽脆，搭配著重口味的韓式料理一起享用，可說是風味十足~

採用天然玉米鬚煮製而成的健康清香玉米鬚茶，喝起來淡雅且清爽，溫暖了整個身心~

潮港城太陽百匯｜太陽百匯經典必吃

潮港城太陽百匯自助吧有多達十幾個吧檯的餐點，每個吧檯都有不同的主題餐點，有陽亭麵屋、WOW潮排餐、蟹蟹有你區、漁港啖海鱻區、陽場の味、陽場の湯品、陽場の炸物、陽場の壽司、潮興百宴大排檔、潮坊海鮮鐵板燒、港點區(紅點茶樓)、Victorian維多利亞沙拉、太陽酒吧SOLEIL、繽紛果語、Charlotte 夏洛特蛋糕甜點等~~就是要讓大家吃飽吃滿!!

漁港啖海鱻區

魚市場當日新鮮直送時魚，加入薑片、蔥段和少許調味，吃的到鮮魚的原味~

陽場の炸物

超多好吃的炸物都是小朋友的最愛，菜脯麻吉燒、紐澳良雞翅、照燒鮭魚骨、照燒香菇以及焦糖葡萄柚等~~美味的炸物最誘人了!!

尤其是天婦羅更是一出餐就被搶光啦!!新鮮大蝦裹上粉漿後炸至金黃酥脆，外酥內嫩的口感相當豐富，搭配天婦羅醬美味更是一流!!

現點現做的餐點絕對是大家的最愛，尤其是現沖牛肉湯每次都大排長龍，新鮮的牛肉涮過湯後很鮮甜耶~~

溫暖滋補經典湯品，新鮮牛肉桌邊現沖的軟嫩滋味，加入主廚特製香料增添一股迷人的風味，大量蔬菜+牛骨熬煮的鮮甜湯頭一喝就知道，營養豐富讓人感受到滿滿的溫暖與舒適。

陽場の味

漁港啖海鱻區有許多新鮮海鮮可以品嚐，還有眾多口味的生魚片，尤其是入口即化的鮭魚真的好美味啊!!

整尾鮭魚現場切片秀超酷，選用新鮮鮭魚切片保留魚肉嫩滑與鮮美，入口即化的鮭魚生魚片是許多人心目中的夢幻美食，鮭魚色澤亮麗且口感細緻，吃起來滿滿的幸福感~

太陽百匯的時魚及鮭魚等都是每天從樓下的魚市場新鮮進貨，最新鮮的漁貨到餐廳真的是最短的距離!!

WOW潮排餐

牛排也是必吃的食材之一，軟嫩多汁的牛排加上獨家的黑胡椒醬，就像到了牛排館吃牛排一樣好吃，超大塊的牛排吃了好滿足!!

蟹蟹有你區

秋冬就是要吃蟹的季節，蟹蟹有你區有滿滿的螃蟹及蝦子，吃起來相當涮嘴，喜愛吃螃蟹的朋友絕對不能錯過~~

陽場の壽司

喜歡吃壽司的朋友也有多種花壽司及散壽司可以選擇，還有鮮蝦握壽司、扇貝握壽司，趕緊吃起來!!

麻辣溏心蛋也很特別唷~

潮興百宴大排檔

大排檔有鳳梨蝦仁炒飯、開陽白菜、三杯炒飛捲、椒鹽炸鮮蚵、糖醋魚等，都是重口味的熱炒，好下飯唷~不愧是大排檔的熱門菜色!!

港點區(紅點茶樓)

超美味的港式飲茶在太陽百匯也吃的到唷~有燒賣、珍珠丸、叉燒包、酥皮濃湯等~~每一樣都超好吃，對於愛吃港點的企鵝麻來說真的是太棒了!!

Victorian維多利亞沙拉

喜歡吃輕食的朋友也有生菜沙拉可以選擇，大魚大肉的同時也可以吃些生菜沙拉清爽一下~

太陽酒吧SOLEIL

來到太陽百匯一定要請朋友開車，因為這裡有生啤及香醇紅葡萄酒無限暢飲~~一定要好好的喝上一杯!!(喝酒不開車未成年請勿飲酒)

繽紛果語

繽紛果語有果汁、玉米鬚等飲品，吃飽喝足的同時來杯冰涼飲品超幸福的!!

水果飲料區

飯後有多種四季水果可以選擇~~

Charlotte 夏洛特蛋糕甜點

甜點更是不容錯過的美味，有小蛋糕、泡芙、果凍、焦糖布蕾等選擇，人家說甜點是另一個胃，當然要好好的來吃上一輪，真的是太幸福啦!!另外還有明治冰淇淋及台中知名的im talato義式冰淇淋，也是不錯的飯後甜點唷!!

潮港城太陽百匯的美食種類超多，不論是想吃日式炸物、生魚片、壽司，還是西式餐點、牛排/豬排、生菜沙拉，或是中式大排檔熱炒、燒賣港點、台式鮮魚、鐵板燒等通通都有，飯後還有甜點、冰淇淋，還有飲品、果汁、生啤酒、紅酒等，食材新鮮且餐點口味都很美味，也難怪一到用餐時間就是大排長龍，一次能吃到多國料理且價格公道，CP值真的很高呢!!不論是嘴饞或是家庭聚會、公司餐聚都很適合到潮港城太陽百匯用餐唷~~台中吃到飽推薦!!

潮港城太陽百匯

店家住址：408臺灣台中市南屯區環中路四段2號

預約電話：04 23863322

營業時間：上午11:30 – 下午2:00 、下午5:30 – 下午9:00