去年暑假

一個天氣悶熱、且會下大雨的日子

因為剛好要去中正紀念堂(自由廣場)附近辦事

就帶著孩子們一起去走走

這張是後來我們逛完博物館要去搭車拍的

大雨終於停了

前往長榮海事博物館還下著大雨呢！

不過因為離捷運站算近

所以趕緊躲進去

一進大廳就趕到涼爽

洗去燥熱感

吹冷氣的同時也順便躲雨

在一樓大廳購票

然後從5樓逛下來

票價為大人$200、學生票$150

5樓 世界船舶區

各式各樣的船舶模型

超級精美

這艘安妮女王號

根本就是為我打造的

(幻想！！)

小孩最愛的互動區

搶著玩捏

中國的古船

鐵達尼號

猜猜看哪個答案是對的

最後我再告訴大家正確答案

展示鐵達尼號的相關文物

這是一封訣別書(╥﹏╥)

4樓 現代輪船區

航空母艦

這一區展示了超多軍事飛機、戰艦

每一架都超精細的

但是孩子們沒興趣

很快的略過這一區

我只能匆忙的拍了一張

軍事迷不要錯過這裡

我推薦！

孩子們急著來互動體驗

這位孩子如果在戰場上

應該很快就被擊落了┐(´д`)┌

3樓 海洋畫作區

這幅畫好美啊~~(讚嘆

都是跟船相關的畫作

3樓 海洋台灣區

考考大家的歷史、地理

2這位國中生的成績還不錯

2樓 航海探索區

除了上面照片中正在玩的

還有協助船艙噴水滅火體驗

只要有互動體驗

他們都活了起來

看模型就興趣缺缺

嘖！

從2樓可以看到一樓大廳的展示船

幼兒園小朋友準備進來參觀

我們剛好要退場

又完成一次偽包場行程

長榮海事博物館其實蠻推薦家長帶孩子們來走走逛逛

不管是因為天氣炎熱或是雨天備案

還可以讓孩子們認識世界各地的船舶與發展

2024/9/1~11/30為張榮發基金會藝術季

全館免費(週一休館)

這麼好康的事情

還不趕緊規劃一天來參觀嗎？

長榮海事博物館

官網：https://www.evergreenmuseum.org.tw/index.jsp

票價：一般票$200、學生票$150、優待票$100、團體票$150

開放時間：9:00~17:00(16:30禁止入館)、週一公休

答案在這裡

你答對了嗎？