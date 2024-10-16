去年暑假
一個天氣悶熱、且會下大雨的日子
因為剛好要去中正紀念堂(自由廣場)附近辦事
就帶著孩子們一起去走走
這張是後來我們逛完博物館要去搭車拍的
大雨終於停了
前往長榮海事博物館還下著大雨呢！
不過因為離捷運站算近
所以趕緊躲進去
一進大廳就趕到涼爽
洗去燥熱感
吹冷氣的同時也順便躲雨
在一樓大廳購票
然後從5樓逛下來
票價為大人$200、學生票$150
5樓 世界船舶區
各式各樣的船舶模型
超級精美
這艘安妮女王號
根本就是為我打造的
(幻想！！)
小孩最愛的互動區
搶著玩捏
中國的古船
鐵達尼號
猜猜看哪個答案是對的
最後我再告訴大家正確答案
展示鐵達尼號的相關文物
這是一封訣別書(╥﹏╥)
4樓 現代輪船區
航空母艦
這一區展示了超多軍事飛機、戰艦
每一架都超精細的
但是孩子們沒興趣
很快的略過這一區
我只能匆忙的拍了一張
軍事迷不要錯過這裡
我推薦！
孩子們急著來互動體驗
這位孩子如果在戰場上
應該很快就被擊落了┐(´д`)┌
3樓 海洋畫作區
這幅畫好美啊~~(讚嘆
都是跟船相關的畫作
3樓 海洋台灣區
考考大家的歷史、地理
2這位國中生的成績還不錯
2樓 航海探索區
除了上面照片中正在玩的
還有協助船艙噴水滅火體驗
只要有互動體驗
他們都活了起來
看模型就興趣缺缺
嘖！
從2樓可以看到一樓大廳的展示船
幼兒園小朋友準備進來參觀
我們剛好要退場
又完成一次偽包場行程
長榮海事博物館其實蠻推薦家長帶孩子們來走走逛逛
不管是因為天氣炎熱或是雨天備案
還可以讓孩子們認識世界各地的船舶與發展
2024/9/1~11/30為張榮發基金會藝術季
全館免費(週一休館)
這麼好康的事情
還不趕緊規劃一天來參觀嗎？
長榮海事博物館
官網：https://www.evergreenmuseum.org.tw/index.jsp
票價：一般票$200、學生票$150、優待票$100、團體票$150
開放時間：9:00~17:00(16:30禁止入館)、週一公休
答案在這裡
你答對了嗎？