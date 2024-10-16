離家不遠的牛肆在台北赫赫有名,開幕到前幾個月前真的是一位難求.這次不知道走了甚麼運,小手一按就訂到位了! 吉林路從過民生開始餐廳林立,真的是要甚麼有甚麼! 不過牛肆開到快到民族這麼偏的位置還這麼熱門很讓人意外啊! 最近的中山國小站下車還要走十幾分鐘,附近沒有公車連停車都超難停!!

店面分兩個區塊,一邊是主吧台,分切肉的地方,有圓桌也有吧台邊兩人即可開鍋的座位.另一邊以小型包廂為主.

醬料非常的台南,甜甜醬油膏跟薑絲,豆瓣醬跟辣椒醬油.就是去台南的牛肉湯店桌上必備三寶!

大份的鍋底NT1480 裡面已經有大量的蔬菜跟牛暔牛筋,魚餃魚丸.湯底是大量的牛骨,牛肉與蔬菜熬成.風味十足但因為多了蔬菜其實很清爽.味道濃郁口感卻不厚重.

每天新鮮從台南送上來的牛肉,所以下午五點才會開店,不然光切跟熬湯都忙不過來了!

上選溫體牛 NT380 (我們點了三盤)

每天的部位不同,但是一盤大概會有2~3個部位.

影片

這盤肉最適合用牛肉湯的吃法,放一些肉片在碗中,倒入一匙滾燙的熱燙,三秒就是五分熟的台南原汁原味牛肉湯,想要熟一點就再加半匙多放置五秒喔!

以下三盤是當日特選,每天不一定有,會由店員端到桌邊.不過是沒有標價,可以問問看再決定要不要點. 我們是到結帳才知道一盤差不多NT750!

牛胸腹,比一般牛肉油脂豐富,入口很軟但吃得出油脂感.我喜歡這樣的口感可是有人會覺得太肥

牛小排

油脂分布均勻.油花美到像藝術品,如果當天有請手刀搶下來!

牛脆胸

這個看起來很像肥肥的牛油但是不是!!! 他吃起來QQ脆脆,是像筋膜那樣.之前有人說是台灣牛特有.不是喔! 我第一次吃是在中國的潮汕牛肉鍋!

洋蔥煎烤生牛肉 NT660

記得肉跟洋蔥要一起吃,不然就會跟我們一樣吃完剩一盤洋蔥

高麗菜炒牛肉 NT280

這盤整個超級少……每個人都只能夾一口吧

燒烤蔥鹽牛舌 NT460

牛舌都是有厚度的,但部位好像都不一樣 (我是只前中後段部分.) 我們有人覺得脆,有人覺得軟軟,有人感覺是Q的.

麻油牛肉 NT380

一致推薦,熱炒必點菜色,麻油香而且完全不苦.牛肉柔軟卻十分入味,連簡單的高麗菜都很脆!

雜炊 NT330

吃完火鍋最後請務必來碗雜炊,一碗白飯,一小份碎牛肉,一個土雞蛋

店員會先將鍋裡的餘料撈乾淨,倒入白飯像煮粥的方式將米熬出米花之後倒入雞蛋攪散最後放入牛肉跟蔥薑

雜炊烹煮的時間大概要20~30分.所以不要太晚跟店員說.一份我們六人一人一小碗蠻剛好的.

用餐之前總是聽大家說這是台北最厲害最頂的溫體牛火鍋,但是….台北溫體牛火鍋其實沒幾家壓? 之前真的難訂到不行,沒有在每月一號準時訂位就是下個月請早.但最近好像有點退燒,這次輕輕鬆鬆就訂到位置了.不知道是不是跟漲價有關? 我看到去年的網誌大的鍋底由Nt1100漲到NT1480, 熱炒從NT200~280漲到280~380.漲幅大概是30%.

湯底鮮甜香醇,卻不會有過於厚重的感覺,吃完也不會口乾舌燥.新鮮的肉片跟冷凍的就是不一樣,肉味豐富,油脂芳醇不膩.

口味很不錯但我不會說超厲害.跟之前去吃小巨蛋對面台灣培育的和牛”源牛”差不多,源牛的熱炒更強.稍稍遺憾是店員跟我們說雜炊是它們會幫忙煮,所以在倒入白飯之後我們也沒特別注意,後來才發現湯都要燒乾黏底了,服務生才匆忙過來加湯調整,所以粥有一點苦苦的..

以上餐點加上一瓶茶,六人,一個人1375…有點….吃不飽

松山區美食-----台灣和牛 源牛火鍋

喜歡我的文章也請追蹤IG :Smile.eat.enjoy –挑食女子的食攝人生> 會有更多好玩好吃的分享喔!

牛肆

地址:台北市中山區吉林路422號一樓.

營業時間: 17:00~22:00 (周一周二休)