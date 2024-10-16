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高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食

高雄旅遊王 人氣：9
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：365篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鹽埕區

造訪商家：

知味村溫洲大餛飩
place高雄市鹽埕區高雄市鹽埕區大仁路204巷36號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2024 年 9 月 5 日 在〈知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食〉中留言功能已關閉

關於知味村溫州大餛飩兩三事

一家隱藏在巷弄中的老字號餛飩店，已有超過七十年的歷史，這家店以手工現包的餛飩聞名，餛飩皮薄多汁
入口即化，內餡鮮美。

從第一代阿公就在大陸溫州賣餛飩，1952年來台就選在鹽埕小巷弄開店至今，根據第三代媳婦胡松珍表示，餛飩要好吃關鍵在於豬肉，特別選用當日市場現宰的溫體豬後腿肉絞碎後，再加入鹽、頂級醬油、特調祕汁等佐料調味，沒有另外加糖，遵循外省傳統口味，特別的是加入榨菜肉醬汁，令整碗湯頭呈現淺褐色澤，獨特風味別於一般店家。

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知味村溫州大餛飩短影片

🎵 背景音樂
《あたらよ》Atarayo
這首歌的名稱源自於日本古語
意為「美到讓人捨不得迎接黎明的夜晚」
這首歌以其深情的歌詞和動人的旋律
迅速在年輕人中掀起熱潮
https://www.youtube.com/watch?v=8L5cQlXMpeY&list=RDATgxd5X&index=2

知味村溫州大餛飩位置與環境

高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食
▲輕軌文武聖殿站 走路4分鐘，捷運鹽埕埔站 走路9分鐘。

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▲門口看到一整列蒸小籠包的竹籠

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▲店內人多就不拍了，有冷氣。

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▲牆上掛的老照片很有味道呢，以前的鹽埕也太神奇了！

知味村溫州大餛飩菜單

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知味村溫州大餛飩餐點介紹

✅ 小籠包 💰80/8顆

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▲小籠包皮薄餡多，內含豐富的湯汁，咬開後湯汁四溢，口感非常鮮美。小籠包的頂部有精緻的摺痕，這是手工包製的特徵，麵皮還有麵香哦，顯示出製作的用心。

高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食

高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食

高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食▲這道小籠包的餡料主要是豬肉，搭配一些調味料，讓味道更加豐富。蒸熟後的小籠包呈現半透明的外皮，讓人一看就食指大動。搭配薑絲的辛辣，可以有效的去除肉腥味，讓小籠包的鮮甜味更為突出，經典的吃法。

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✅ 餛飩乾麵 💰80

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▲知味村溫州大餛飩的餛飩乾麵是一道非常受歡迎的傳統美食。這道菜的特色在於其Q彈的麵條和鮮美的餛飩，搭配特製的醬汁和榨菜，口感豐富。

主要特色：
麵條：麵條較粗，能夠吸附大量的醬汁，口感滑順且有嚼勁。
餛飩：餛飩皮薄餡多，內餡鮮嫩多汁，帶有些許油蔥的香氣。
醬汁：醬汁帶有豬油香氣，與麵條和餛飩完美結合，增添了整道菜的風味。
榨菜：榨菜爽口不會過鹹，增加了脆口的口感。

這道餛飩乾麵不僅味道濃郁，而且份量十足，是許多顧客的最愛。

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✅ 炸排骨 💰55

高雄市鹽埕區知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食
▲排骨外層炸得金黃酥脆，內裡則保持嫩滑多汁。排骨上撒有黑胡椒，增添了香氣和風味。這道炸排骨的口感非常豐富，外酥內嫩，搭配特製的椒鹽粉更是美味無比。無論是單獨享用還是搭配其他菜品一起吃，都能讓人回味無窮。

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✅ 地瓜葉 💰35

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▲地瓜葉，又稱番薯葉、甘藷葉，是一種營養豐富的綠葉蔬菜。它不僅富含多種維生素、礦物質，還有豐富的膳食纖維，是許多人餐桌上的常客。

知味村溫州大餛飩營業資訊

  • 🏠 鹽埕區大仁路204巷36號
  • ⌚️ 11:00~14:30, 17:00~20:00
  • 🛏️ 不定休
  • ☎️ 07-561-4905
  • 🚈 輕軌文武聖殿站 走路4分鐘
  • 🚇 捷運鹽埕埔站 走路9分鐘


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