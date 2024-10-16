吃心絕對 2024 年 9 月 5 日 在〈知味村溫州大餛飩 x 超過70年的美味傳承 | 在地人最愛傳承三代美食〉中留言功能已關閉

關於知味村溫州大餛飩兩三事

一家隱藏在巷弄中的老字號餛飩店，已有超過七十年的歷史，這家店以手工現包的餛飩聞名，餛飩皮薄多汁

入口即化，內餡鮮美。

從第一代阿公就在大陸溫州賣餛飩，1952年來台就選在鹽埕小巷弄開店至今，根據第三代媳婦胡松珍表示，餛飩要好吃關鍵在於豬肉，特別選用當日市場現宰的溫體豬後腿肉絞碎後，再加入鹽、頂級醬油、特調祕汁等佐料調味，沒有另外加糖，遵循外省傳統口味，特別的是加入榨菜肉醬汁，令整碗湯頭呈現淺褐色澤，獨特風味別於一般店家。

知味村溫州大餛飩短影片

🎵 背景音樂

《あたらよ》Atarayo

這首歌的名稱源自於日本古語

意為「美到讓人捨不得迎接黎明的夜晚」

這首歌以其深情的歌詞和動人的旋律

迅速在年輕人中掀起熱潮

https://www.youtube.com/watch?v=8L5cQlXMpeY&list=RDATgxd5X&index=2

知味村溫州大餛飩位置與環境



▲輕軌文武聖殿站 走路4分鐘，捷運鹽埕埔站 走路9分鐘。



▲門口看到一整列蒸小籠包的竹籠



▲店內人多就不拍了，有冷氣。



▲牆上掛的老照片很有味道呢，以前的鹽埕也太神奇了！

知味村溫州大餛飩菜單

知味村溫州大餛飩餐點介紹

✅ 小籠包 💰80/8顆



▲小籠包皮薄餡多，內含豐富的湯汁，咬開後湯汁四溢，口感非常鮮美。小籠包的頂部有精緻的摺痕，這是手工包製的特徵，麵皮還有麵香哦，顯示出製作的用心。

▲這道小籠包的餡料主要是豬肉，搭配一些調味料，讓味道更加豐富。蒸熟後的小籠包呈現半透明的外皮，讓人一看就食指大動。搭配薑絲的辛辣，可以有效的去除肉腥味，讓小籠包的鮮甜味更為突出，經典的吃法。

✅ 餛飩乾麵 💰80



▲知味村溫州大餛飩的餛飩乾麵是一道非常受歡迎的傳統美食。這道菜的特色在於其Q彈的麵條和鮮美的餛飩，搭配特製的醬汁和榨菜，口感豐富。

主要特色：

麵條：麵條較粗，能夠吸附大量的醬汁，口感滑順且有嚼勁。

餛飩：餛飩皮薄餡多，內餡鮮嫩多汁，帶有些許油蔥的香氣。

醬汁：醬汁帶有豬油香氣，與麵條和餛飩完美結合，增添了整道菜的風味。

榨菜：榨菜爽口不會過鹹，增加了脆口的口感。

這道餛飩乾麵不僅味道濃郁，而且份量十足，是許多顧客的最愛。

✅ 炸排骨 💰55



▲排骨外層炸得金黃酥脆，內裡則保持嫩滑多汁。排骨上撒有黑胡椒，增添了香氣和風味。這道炸排骨的口感非常豐富，外酥內嫩，搭配特製的椒鹽粉更是美味無比。無論是單獨享用還是搭配其他菜品一起吃，都能讓人回味無窮。

✅ 地瓜葉 💰35



▲地瓜葉，又稱番薯葉、甘藷葉，是一種營養豐富的綠葉蔬菜。它不僅富含多種維生素、礦物質，還有豐富的膳食纖維，是許多人餐桌上的常客。

知味村溫州大餛飩營業資訊

🏠 鹽埕區大仁路204巷36號

⌚️ 11:00~14:30, 17:00~20:00

🛏️ 不定休

☎️ 07-561-4905

🚈 輕軌文武聖殿站 走路4分鐘

🚇 捷運鹽埕埔站 走路9分鐘