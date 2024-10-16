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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：9
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

星曜雞湯
place台北市中山區林森北247號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單 

雞湯控與火鍋控看過來！絕對不能錯過台北中山區這家新開幕的【星曜雞湯】網讚「台灣雞湯界的LV、愛馬仕」

主打耗時一天一夜細火慢燉的人蔘花膠蟲草雞湯為湯底 更奢侈地結合頂級食材 有人蔘、花膠、蟲草、金華火腿、伯爵紅玉土雞、干貝、豬腳...

等十多種珍貴食材 熬煮出的湯底就像雞精般濃郁 富含滿滿膠原蛋白 滋味甘醇馥郁 讓每一口都充滿驚喜與享受

讓人一試成主顧 還供應日本A5和牛、Prime無骨牛小排、北海道生食級干貝、日本空運生蠔以及每日新鮮的現流海鮮

打造一場無與倫比的味覺盛宴 不僅如此【星曜雞湯】還精心選用來自日本職人的手工陶鍋「萬古燒」

能完美鎖住雞湯的原味與營養 確保每一口都是最高品質的享受 即日起 兩人開鍋即送「私廚小菜九宮格」

等待美味湯底的同時 先行享受一場小巧精緻的前菜饗宴 注重隱私的小夥伴們 還有私人包廂 無論是親朋好友聚餐或是商務宴客

這裡都能滿足其需求 無論是慶祝特別時刻 或是單純想犒賞自己一頓【星曜雞湯】絕對是你的首選

  原文:星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單價位(欣欣秀泰百貨美食)

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星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆在哪裡?怎麼去?

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單名稱:星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯電話:02-2541-2555

台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯營業時間:11:30-21:30  五六   11:30-22:00    詳見官網或google商家資訊

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯ＩＧ:台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單點我

台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯址:臺灣台北市中山區林森北路247號2樓(欣欣大眾百貨2樓)

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆為主

文章內有星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

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「星曜雞湯」位於台北中山區林森北路的欣欣秀泰百貨2樓

無論選擇搭乘大眾交通工具還是自行開車 前往這裡都十分便利

捷運中山站3號出口步行約8至10分鐘即可抵達

開車的朋友可以選擇停放在百貨的停車場（消費滿額可折抵停車費）或是對面林森公園的收費停車場 

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星曜雞湯用餐環境古色古香 優雅的中國風裝潢為整體氛圍增添了一抹典雅

座椅設計舒適 整體空間寬敞 讓人在用餐時感到放鬆自在

提供二至四人的半開放式獨立廂房 非常適合聚餐

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星曜雞湯提供兩個私人包廂 一間為20人包廂最低消費為20000元

配有旋轉圓桌及卡拉OK設備 適合多人聚會、公司聚餐或大型家庭活動

另有一個8人小包廂   低消10000元 適合商務宴請、私人聚會或慶生活動

包廂座位數量有限 建議提前預約以確保用餐安排 inline訂位    台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單點我

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星曜雞湯的菜單價位台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單點我 (僅供參考，請以現場公告為主)

主要提供星曜砂鍋土雞、招牌全雞金湯、私房湯底(蟲草澄清雞湯)、頂級肉品、海鮮、火鍋料、前菜、私房小菜、主廚甜點

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜私廚小菜

每桌開鍋即享「私廚小菜」 一人用餐送四道 兩人以上則提供九宮格的精緻小菜

內容依每日主廚準備為主 包括黃金泡菜、港式醃蘿蔔、涼拌木耳、百香果漬南瓜、小魚乾、黃金泡菜、港式醃蘿蔔

涼拌綠花椰、南投紫蘇蕃茄、小魚乾及長壽醋嫩薑.....等開胃菜 甚至還有鮮嫩Q彈的醬漬鮑魚 真是誠意滿滿的招待

在等待雞湯上桌時 既精緻又美味 完美的開胃小菜

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每人都會提供三款精心準備的醬料 包括私房沙茶醬、金桔醬油與日式胡麻醬

沙茶醬香氣四溢   適合搭配肉類   金桔醬油能夠提升海鮮的鮮美   而胡麻醬則特別推薦拌烏龍麵 滋味更加豐富

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此外 還有蔥花、辣椒、蒜末和玫瑰鹽可供搭配 讓每位饕客都能依個人口味調配最適合的佐料 

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜人蔘全雞竹笙金湯

耗時一天一夜細火慢燉的人蔘花膠蟲草雞湯為湯底 更奢侈地結合頂級食材

人蔘、花膠、蟲草、金華火腿、伯爵紅玉土雞、干貝、豬腳...等十多種珍貴食材 

熬煮出的湯底就像雞精般濃郁 富含滿滿膠原蛋白 滋味甘醇馥郁 讓每一口都充滿驚喜與享受 

讓人一試成主顧 網讚「台灣雞湯界的LV」特別選用來自日本三重縣四日市的「萬古燒」手工陶鍋

這款傳承了200年的國家工藝品能完美地循環熱力 讓雞湯保持最鮮美的風味

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服務人員會先為每位客人盛上一碗雞湯（1.5匙）讓大家先品嚐這鍋「人蔘花膠蟲草雞湯」的原味

湯頭由數十種珍貴食材細火慢燉而成 口感醇厚且充滿膠質 鮮味十足 令人一喝便難以抗拒 滿口的膠原蛋白 好幸福的味道

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接著 服務人員會將整隻伯爵紅玉土雞撈出來 帶到廚房專人分切

不需自己動手扒雞肉 這樣貼心的服務讓用餐過程更加輕鬆

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不久後 服務人員會端出兩大盤切好的伯爵紅玉土雞 令人驚喜的是 雞肉雖然煮了這麼久

卻依然保持紮實與嫩口 完全不會乾柴 搭配上主廚特製的芝麻香氣濃郁、醬油風味甘醇的醬料

使得雞肉更增風味 如果吃不完還能打包回家 或再放回湯內加熱品嚐

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雞湯內還有燉煮得軟嫩Q彈的豬腳 這也是雞湯中的一大亮點

充滿膠原蛋白 豬腳的豐富口感也為整鍋湯增添了更多層次與滋味

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緊接著 服務人員會將野生竹笙、凍豆腐和娃娃菜依序放入鍋中烹煮

每樣食材都吸收了濃郁的雞湯精華 讓滋味更上一層樓 特別是野生竹笙 煮熟後口感脆嫩 帶有天然的清香

滿滿吸附了雞湯的香濃精華 每一口都讓人感受到湯汁在口中爆發的美味 實在令人愛不釋口

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜綜合菜盤

以多達十多種新鮮時蔬組成 包括高麗菜、青江菜、娃娃菜、木耳、香菇、水果玉米、南瓜、絲瓜、白蘿蔔

、白靈菇、金針菇、紅蘿蔔和玉米筍.....等 這些蔬菜煮入湯中 充分吸收了濃郁的雞湯

口感鮮美 不僅能增添風味 還能補充豐富的纖維質 讓整體餐點更加均衡健康

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如果想續點「人蔘花膠蟲草雞湯」的金湯 每壺為600元

但如果續的是「蟲草澄清雞湯」則可免費續到飽 盡情享受美味湯頭

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開鍋時 每位客人都可以選擇日本越光白米飯或讚岐烏龍麵作為主食

越光米飯灑上芝麻 香氣更甚 讚岐烏龍麵則建議拌入店家的胡麻醬或沙茶醬 那鹹香濃郁的滋味 真的是令人一吃就停不下來

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜鮮蝦手工滑

特別之處在於使用特製湯匙 掛在鍋邊煮熟後方便取出 避免掉入鍋底

鮮蝦手工滑不僅口感軟Q鮮美 魚漿包裹著完整的蝦肉 彈脆可口 質感精緻且別具風味

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜芹菜手工肉丸

手工肉丸也是一大亮點 肉丸紮實 口感Q彈且有彈性

裡面還加入了芹菜為整體風味和口感增色不少

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜花膠

花膠作為中國傳統的名貴食材 除了湯底中本身含有花膠 還可以選擇加點一份 價格為800元

將花膠輕輕涮一下 便能享受到軟Q的口感 超天然的膠原蛋白 為整個用餐體驗增添了一份奢華的享受

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜無骨牛小排

頂級無骨牛小排選用最高Prime等級 油花均勻 厚度恰到好處

將牛肉放入雞湯中涮煮 帶有自然的甜味 根本不需要沾醬就非常美味

口感軟嫩中帶有嚼勁 煮至七分熟 最能保留牛肉的香氣和甜美滋味 讓人回味無窮

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜日本A5和牛

日本A5和牛 油花如大理石般分佈均勻 只需涮3~5秒即可享用 入口即化

隨之而來的是甜美的肉汁在口中迸發 讓人無比滿足 和牛的柔嫩滑順搭配黃金雞湯 滋味更上一層樓 

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜日本空運生食大生蠔$299元、6顆月光寶盒$1688元(特價)

一次點6顆以上的日本空運生食大生蠔 還能升級為浮誇的「月光寶盒」擺盤

絕對是網美網帥拍照打卡的亮點 比手掌還大的生蠔 新鮮度極高 口感飽滿多汁

擠上一點檸檬後直接入口 真的是鮮甜味美 讓人難以抗拒

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜星曜海鮮大賞

海鮮控必點好物！裡頭匯集了多達十種新鮮海鮮 包括明蝦、白蝦、大扇貝、九孔鮑、干貝、鮮蚵、小卷、鱸魚、鮭魚菲力和花枝

每一樣海鮮都新鮮美味 鮮蝦肉質Q彈脆嫩 干貝柔嫩細緻 鮮蚵鮮美飽滿 涮煮在雞湯中 滋味更是鮮美無比 讓人一試成主顧

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜北海道干貝盛合

干貝口感滑嫩彈牙 建議下雞湯鍋稍涮個幾秒 保持內部的嫩度 更能呈現出鮮甜多汁的極致滋味 

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜私房調酒

共有17款私房調酒 以酒佐餐吃得更嗨更過癮 開幕期間只要留下Google五星好評

即可免費享用一杯價值280元的調酒 若不喝酒或開車 也可以指定無酒精版本

此外 店內還提供啤酒、紅白酒、威士忌、大吟釀及香檳....等選擇 讓微酒精佐餐為聚會增添更多歡樂氛圍！

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

喝酒不開車 開車不喝酒台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

飲酒過量有害身心健康台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

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台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜手工主廚甜點＆季節水果

飯後的水果 蘋果、芭樂、番茄都很甜 甜點則是檸檬愛玉 口感滑溜 酸酸甜甜的好滋味 讓味蕾有了絕佳的平衡與滿足

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總結來說「星曜雞湯」不僅在餐點質量上精益求精 從濃郁的「人蔘花膠蟲草雞湯」到每一道精選的配菜

都展示出極高的用心與講究 雞湯的鮮美讓每一樣食材都更加出色 讓人回味無窮 再加上貼心的服務

無論是家人聚餐、朋友歡聚還是商務宴客 這裡都能滿足需求 提供的包廂更為聚會增添私密性 是非常值得推薦的用餐選擇台北市中山區星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單

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