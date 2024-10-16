雞湯控與火鍋控看過來！絕對不能錯過台北中山區這家新開幕的【星曜雞湯】網讚「台灣雞湯界的LV、愛馬仕」

主打耗時一天一夜細火慢燉的人蔘花膠蟲草雞湯為湯底 更奢侈地結合頂級食材 有人蔘、花膠、蟲草、金華火腿、伯爵紅玉土雞、干貝、豬腳...

等十多種珍貴食材 熬煮出的湯底就像雞精般濃郁 富含滿滿膠原蛋白 滋味甘醇馥郁 讓每一口都充滿驚喜與享受

讓人一試成主顧 還供應日本A5和牛、Prime無骨牛小排、北海道生食級干貝、日本空運生蠔以及每日新鮮的現流海鮮

打造一場無與倫比的味覺盛宴 不僅如此【星曜雞湯】還精心選用來自日本職人的手工陶鍋「萬古燒」

能完美鎖住雞湯的原味與營養 確保每一口都是最高品質的享受 即日起 兩人開鍋即送「私廚小菜九宮格」

等待美味湯底的同時 先行享受一場小巧精緻的前菜饗宴 注重隱私的小夥伴們 還有私人包廂 無論是親朋好友聚餐或是商務宴客

這裡都能滿足其需求 無論是慶祝特別時刻 或是單純想犒賞自己一頓【星曜雞湯】絕對是你的首選

原文:星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜台北雞湯火鍋新開幕！湯控必訪 網讚雞湯界的LV 奢華饗宴極致享受火鍋首選。菜單價位(欣欣秀泰百貨美食)

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆

星曜雞湯電話:02-2541-2555

星曜雞湯營業時間:11:30-21:30 五六 11:30-22:00 詳見官網或google商家資訊

星曜雞湯訂位: 點我

星曜雞湯ＦＢ: 點我

星曜雞湯ＩＧ: 點我

星曜雞湯地址:臺灣台北市中山區林森北路247號2樓(欣欣大眾百貨2樓)

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆為主

文章內有星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「星曜雞湯」位於台北中山區林森北路的欣欣秀泰百貨2樓

無論選擇搭乘大眾交通工具還是自行開車 前往這裡都十分便利

捷運中山站3號出口步行約8至10分鐘即可抵達

開車的朋友可以選擇停放在百貨的停車場（消費滿額可折抵停車費）或是對面林森公園的收費停車場

星曜雞湯用餐環境古色古香 優雅的中國風裝潢為整體氛圍增添了一抹典雅

座椅設計舒適 整體空間寬敞 讓人在用餐時感到放鬆自在

提供二至四人的半開放式獨立廂房 非常適合聚餐

星曜雞湯提供兩個私人包廂 一間為20人包廂最低消費為20000元

配有旋轉圓桌及卡拉OK設備 適合多人聚會、公司聚餐或大型家庭活動

另有一個8人小包廂 低消10000元 適合商務宴請、私人聚會或慶生活動

包廂座位數量有限 建議提前預約以確保用餐安排 inline訂位 點我

星曜雞湯的菜單價位 點我 (僅供參考，請以現場公告為主)

主要提供星曜砂鍋土雞、招牌全雞金湯、私房湯底(蟲草澄清雞湯)、頂級肉品、海鮮、火鍋料、前菜、私房小菜、主廚甜點

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜私廚小菜

每桌開鍋即享「私廚小菜」 一人用餐送四道 兩人以上則提供九宮格的精緻小菜

內容依每日主廚準備為主 包括黃金泡菜、港式醃蘿蔔、涼拌木耳、百香果漬南瓜、小魚乾、黃金泡菜、港式醃蘿蔔

、涼拌綠花椰、南投紫蘇蕃茄、小魚乾及長壽醋嫩薑.....等開胃菜 甚至還有鮮嫩Q彈的醬漬鮑魚 真是誠意滿滿的招待

在等待雞湯上桌時 既精緻又美味 完美的開胃小菜

每人都會提供三款精心準備的醬料 包括私房沙茶醬、金桔醬油與日式胡麻醬

沙茶醬香氣四溢 適合搭配肉類 金桔醬油能夠提升海鮮的鮮美 而胡麻醬則特別推薦拌烏龍麵 滋味更加豐富

此外 還有蔥花、辣椒、蒜末和玫瑰鹽可供搭配 讓每位饕客都能依個人口味調配最適合的佐料

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜人蔘全雞竹笙金湯

耗時一天一夜細火慢燉的人蔘花膠蟲草雞湯為湯底 更奢侈地結合頂級食材

有人蔘、花膠、蟲草、金華火腿、伯爵紅玉土雞、干貝、豬腳...等十多種珍貴食材

熬煮出的湯底就像雞精般濃郁 富含滿滿膠原蛋白 滋味甘醇馥郁 讓每一口都充滿驚喜與享受

讓人一試成主顧 網讚「台灣雞湯界的LV」特別選用來自日本三重縣四日市的「萬古燒」手工陶鍋

這款傳承了200年的國家工藝品能完美地循環熱力 讓雞湯保持最鮮美的風味

服務人員會先為每位客人盛上一碗雞湯（1.5匙）讓大家先品嚐這鍋「人蔘花膠蟲草雞湯」的原味

湯頭由數十種珍貴食材細火慢燉而成 口感醇厚且充滿膠質 鮮味十足 令人一喝便難以抗拒 滿口的膠原蛋白 好幸福的味道

接著 服務人員會將整隻伯爵紅玉土雞撈出來 帶到廚房專人分切

不需自己動手扒雞肉 這樣貼心的服務讓用餐過程更加輕鬆

不久後 服務人員會端出兩大盤切好的伯爵紅玉土雞 令人驚喜的是 雞肉雖然煮了這麼久

卻依然保持紮實與嫩口 完全不會乾柴 搭配上主廚特製的芝麻香氣濃郁、醬油風味甘醇的醬料

使得雞肉更增風味 如果吃不完還能打包回家 或再放回湯內加熱品嚐

雞湯內還有燉煮得軟嫩Q彈的豬腳 這也是雞湯中的一大亮點

充滿膠原蛋白 豬腳的豐富口感也為整鍋湯增添了更多層次與滋味

緊接著 服務人員會將野生竹笙、凍豆腐和娃娃菜依序放入鍋中烹煮

每樣食材都吸收了濃郁的雞湯精華 讓滋味更上一層樓 特別是野生竹笙 煮熟後口感脆嫩 帶有天然的清香

滿滿吸附了雞湯的香濃精華 每一口都讓人感受到湯汁在口中爆發的美味 實在令人愛不釋口

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜綜合菜盤

以多達十多種新鮮時蔬組成 包括高麗菜、青江菜、娃娃菜、木耳、香菇、水果玉米、南瓜、絲瓜、白蘿蔔

、白靈菇、金針菇、紅蘿蔔和玉米筍.....等 這些蔬菜煮入湯中 充分吸收了濃郁的雞湯

口感鮮美 不僅能增添風味 還能補充豐富的纖維質 讓整體餐點更加均衡健康

如果想續點「人蔘花膠蟲草雞湯」的金湯 每壺為600元

但如果續的是「蟲草澄清雞湯」則可免費續到飽 盡情享受美味湯頭

開鍋時 每位客人都可以選擇日本越光白米飯或讚岐烏龍麵作為主食

越光米飯灑上芝麻 香氣更甚 讚岐烏龍麵則建議拌入店家的胡麻醬或沙茶醬 那鹹香濃郁的滋味 真的是令人一吃就停不下來

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜鮮蝦手工滑

特別之處在於使用特製湯匙 掛在鍋邊煮熟後方便取出 避免掉入鍋底

鮮蝦手工滑不僅口感軟Q鮮美 魚漿包裹著完整的蝦肉 彈脆可口 質感精緻且別具風味

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜芹菜手工肉丸

手工肉丸也是一大亮點 肉丸紮實 口感Q彈且有彈性

裡面還加入了芹菜為整體風味和口感增色不少

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜花膠

花膠作為中國傳統的名貴食材 除了湯底中本身含有花膠 還可以選擇加點一份 價格為800元

將花膠輕輕涮一下 便能享受到軟Q的口感 超天然的膠原蛋白 為整個用餐體驗增添了一份奢華的享受

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜無骨牛小排

頂級無骨牛小排選用最高Prime等級 油花均勻 厚度恰到好處

將牛肉放入雞湯中涮煮 帶有自然的甜味 根本不需要沾醬就非常美味

口感軟嫩中帶有嚼勁 煮至七分熟 最能保留牛肉的香氣和甜美滋味 讓人回味無窮

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜日本A5和牛

日本A5和牛 油花如大理石般分佈均勻 只需涮3~5秒即可享用 入口即化

隨之而來的是甜美的肉汁在口中迸發 讓人無比滿足 和牛的柔嫩滑順搭配黃金雞湯 滋味更上一層樓

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜日本空運生食大生蠔$299元、6顆月光寶盒$1688元(特價)

一次點6顆以上的日本空運生食大生蠔 還能升級為浮誇的「月光寶盒」擺盤

絕對是網美網帥拍照打卡的亮點 比手掌還大的生蠔 新鮮度極高 口感飽滿多汁

擠上一點檸檬後直接入口 真的是鮮甜味美 讓人難以抗拒

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜星曜海鮮大賞

海鮮控必點好物！裡頭匯集了多達十種新鮮海鮮 包括明蝦、白蝦、大扇貝、九孔鮑、干貝、鮮蚵、小卷、鱸魚、鮭魚菲力和花枝

每一樣海鮮都新鮮美味 鮮蝦肉質Q彈脆嫩 干貝柔嫩細緻 鮮蚵鮮美飽滿 涮煮在雞湯中 滋味更是鮮美無比 讓人一試成主顧

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜北海道干貝盛合

干貝口感滑嫩彈牙 建議下雞湯鍋稍涮個幾秒 保持內部的嫩度 更能呈現出鮮甜多汁的極致滋味

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜私房調酒

共有17款私房調酒 以酒佐餐吃得更嗨更過癮 開幕期間只要留下Google五星好評

即可免費享用一杯價值280元的調酒 若不喝酒或開車 也可以指定無酒精版本

此外 店內還提供啤酒、紅白酒、威士忌、大吟釀及香檳....等選擇 讓微酒精佐餐為聚會增添更多歡樂氛圍！

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

星曜雞湯 雞湯 火鍋 酒肆｜手工主廚甜點＆季節水果

飯後的水果 蘋果、芭樂、番茄都很甜 甜點則是檸檬愛玉 口感滑溜 酸酸甜甜的好滋味 讓味蕾有了絕佳的平衡與滿足

總結來說「星曜雞湯」不僅在餐點質量上精益求精 從濃郁的「人蔘花膠蟲草雞湯」到每一道精選的配菜

都展示出極高的用心與講究 雞湯的鮮美讓每一樣食材都更加出色 讓人回味無窮 再加上貼心的服務

無論是家人聚餐、朋友歡聚還是商務宴客 這裡都能滿足需求 提供的包廂更為聚會增添私密性 是非常值得推薦的用餐選擇