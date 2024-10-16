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新北市中和區[中和美食] 許桑壽司 中和平價日式料理 海鮮丼飯 #南勢角美食 景平站美食 @蛋寶趴趴go

蛋寶趴趴go 人氣：6
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蛋寶趴趴go

發表篇數：887篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

許桑壽司
place新北市中和區景新街471號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於新北中和南勢角站

興南夜市附近的

許桑壽司

是一間在地經營10年以上的日式料理店，

握壽司、刺身、海鮮丼飯皆是主打，

新鮮美味、高cp值，

深受在地人的喜愛！

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許桑壽司

  • 地址：新北市中和區景新街471號1樓
  • 捷運：南勢角站步行12分鐘；景平站步行10分鐘
  • 電話： 02-29460187
  • 營業時間：週一11:00~13:30 / 週四~日 11:00~13:30、17:30~20:30 
  • FB：許桑壽司專賣店

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許桑壽司店內裝潢簡約樸實，

設有吧台式的座位，

尖峰時段，用餐人潮可不少。

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許桑壽司 菜單

提供壽司、刺身、丼飯、手捲…等，

也有沙拉、湯品、飲品，可搭配餐點。

▶️ (許桑壽司 菜單)

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▼上桌後，會招待毛豆、熱茶。

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▼鮭魚刺身(7片)＄260

新鮮的鮭魚刺身，軟嫩油潤，

搭配哇沙米醬油或紫蘇葉提味，就好吃。

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▼天使蝦握壽司＄100

鮮嫩甘甜，一口吃下更爽快！

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▼職人亂捏9貫＄360

不知道點什麼時，

直接來一盤「職人亂捏9貫」

簡單、快速又超值！

  • 天使蝦
  • 鮭魚
  • 干貝
  • 松葉蟹
  • 旗魚
  • 鱒魚卵軍艦
  • 炙燒鰻魚
  • 蟹膏軍艦
  • 玉子燒

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▼9款握壽司，一起出場就是爽！

每一款吃起來都新鮮，味道也ok，

只是份量男生吃還是稍嫌不足，

建議可再加點別的品項。

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▼花枝蔥鮪軍艦＄80

新鮮花枝、鮪魚搭配蔥花，

吃起來軟滑鮮香，喜歡！

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▼蟹膏軍艦＄85

蟹味濃郁不會腥，

搭配海苔與結實的米飯，

口感也豐富。

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▼隨便吃海鮮丼＄290

以當日現流漁貨為主，由師傅任意搭配！

這一碗裡有天使蝦、干貝、花枝、鮭魚、旗魚…等，

滿滿的海鮮食材鋪好鋪滿在米飯上，

吃起來口感豐富又超鮮甜，必點！

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▼蟹肉手捲＄60、蝦手捲＄40

就是吃一個口感，

沒有太多的記憶點。

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蛋寶543》

這一次來到新北中永和

許桑壽司

整體的用餐感覺還ok，

食材新鮮、用料實在，

價位也還算平易近人，cp值高，

難怪用餐時間，顧客可不少。

只是用餐完後，沒有太深刻的記憶點，

若不是朋友約，

大概也不會特意再來訪。

但喜歡日式料理的朋友，

還是可以來嚐鮮！

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