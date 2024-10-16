位於新北中和南勢角站，
興南夜市附近的
【許桑壽司】
是一間在地經營10年以上的日式料理店，
握壽司、刺身、海鮮丼飯皆是主打，
新鮮美味、高cp值，
深受在地人的喜愛！
【許桑壽司】
- 地址：新北市中和區景新街471號1樓
- 捷運：南勢角站步行12分鐘；景平站步行10分鐘
- 電話： 02-29460187
- 營業時間：週一11:00~13:30 / 週四~日 11:00~13:30、17:30~20:30
- FB：許桑壽司專賣店
▼許桑壽司店內裝潢簡約樸實，
設有吧台式的座位，
尖峰時段，用餐人潮可不少。
【許桑壽司 菜單】
提供壽司、刺身、丼飯、手捲…等，
也有沙拉、湯品、飲品，可搭配餐點。
▶️ (許桑壽司 菜單)
▼上桌後，會招待毛豆、熱茶。
▼鮭魚刺身(7片)＄260
新鮮的鮭魚刺身，軟嫩油潤，
搭配哇沙米醬油或紫蘇葉提味，就好吃。
▼天使蝦握壽司＄100
鮮嫩甘甜，一口吃下更爽快！
▼職人亂捏9貫＄360
不知道點什麼時，
直接來一盤「職人亂捏9貫」
簡單、快速又超值！
- 天使蝦
- 鮭魚
- 干貝
- 松葉蟹
- 旗魚
- 鱒魚卵軍艦
- 炙燒鰻魚
- 蟹膏軍艦
- 玉子燒
▼9款握壽司，一起出場就是爽！
每一款吃起來都新鮮，味道也ok，
只是份量男生吃還是稍嫌不足，
建議可再加點別的品項。
▼花枝蔥鮪軍艦＄80
新鮮花枝、鮪魚搭配蔥花，
吃起來軟滑鮮香，喜歡！
▼蟹膏軍艦＄85
蟹味濃郁不會腥，
搭配海苔與結實的米飯，
口感也豐富。
▼隨便吃海鮮丼＄290
以當日現流漁貨為主，由師傅任意搭配！
這一碗裡有天使蝦、干貝、花枝、鮭魚、旗魚…等，
滿滿的海鮮食材鋪好鋪滿在米飯上，
吃起來口感豐富又超鮮甜，必點！
▼蟹肉手捲＄60、蝦手捲＄40
就是吃一個口感，
沒有太多的記憶點。
《蛋寶543》
這一次來到新北中永和的
【許桑壽司】
整體的用餐感覺還ok，
食材新鮮、用料實在，
價位也還算平易近人，cp值高，
難怪用餐時間，顧客可不少。
只是用餐完後，沒有太深刻的記憶點，
若不是朋友約，
大概也不會特意再來訪。
但喜歡日式料理的朋友，
還是可以來嚐鮮！
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