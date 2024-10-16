中秋節的腳步近了，相信大家手腳很快都開始在揪團到哪裡吃串燒美食，瑪姬這天來士林找好姐妹聚會，逛士林夜市時發現了這間燒烤居酒屋【士林串燒】，路過時被香味攻擊，而且看到冰櫃裡滿滿的串燒，忍不住就會想去夾；這種串燒、燒烤類的美食又是銅板價，而且適合和三五好友一起聚餐聊天的好地方，真的很難以抗拒！中秋節烤肉來這裡烤肉又不必在家備料、清潔，吃完還可以逛逛士林夜市，真是一舉兩得！

【士林串燒】

地 址：台北市士林區文林路101巷1號

電 話：0909 555 595

營業時間：週一-週日17:00-00:30

官方臉書：士林串燒 (內有菜單)



【士林串燒】就在士林夜市商圈裡，從劍潭捷運站或士林捷運站步行過來只需6分鐘左右，如果剛好想喝點小酒，搭捷運過來是最方便的。

室內的座位很多空間大，很適合下班後跟同事或朋友約在這裡聚餐。

超大的冰櫃，想吃什麼就自己夾，每種食材都一串又一串的串好，也有個別標式名稱和價格，25元起銅板價，有專業的人幫你烤好送到桌前，不用忙碌的自己採買、備料、升火，然後事後還有一大堆清潔工作要收拾，算一算自己烤肉好像沒有比較便宜，也因為如此，現在許多人都會想到餐廳吃燒烤，烤得好吃又可輕鬆享受美食，真的CP值很高！

夾好之後拿給服務人員就有專人幫你烤，刷上獨特的醬汁是美味的關鍵，火候的控制更重要，常常我們自己烤的經驗就是烤焦食材，一切就浪費了，所以還是讓專業的來。

店裡有提供酒精和非酒精的飲品，冰箱裡的採自取再統一結帳。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

店家還貼心準備兩種冰涼的冷飲無限免費暢飲，很少有燒烤店有這種好康的免費飲品。

店裡除了自取的串燒外，也有提供一些私房料理來滿足消費者，只要在每桌的桌上掃碼就能點餐，每日提供的料理依掃描的內容為主，還有一些特調的飲品可以點哦！選擇自己想吃的來對自己好一點^^

入座後店家就會送上韓國泡菜當開胃菜，可無限續加；吃起來酸香，有比小辣再升級一點，搭配烤肉很解膩。

墨魚漿花枝餅250

每一塊都很厚實的墨魚漿花枝餅，用手打墨魚漿加上花枝肉塊下去成型再炸好，灑上獨特的香料，香氣迷人，咬下去是紮實又有彈性，花枝肉塊多，鮮味十足真材實料，味道好極了，我們都很喜歡！

炙燒明太子大干貝479

用北海道生食級的大干貝炙燒後表面呈現香氣，上面再加上明太子醬，有鮮上加鮮的雙重享受。

每一顆干貝都很碩大，口感軟嫩鮮甜，喜歡吃海鮮的朋友一定會大大滿足！

烤巨型草蝦5隻399

人多的時候點一盤超享受，我超愛草蝦飽滿紮實鮮甜口感，烤過後蝦殼的香氣漫延，讓人吮指回味！

剛才夾好的串燒也很快送上桌，完美的燒烤色澤，均勻的刷上醬料，一看就讓人食指大動！

這盤有青椒、絲瓜、櫛瓜，烤肉必點的蔬菜；就說烤肉的火候很重要，烤後不乾扁，嚐起來水分多多，刷上醬料很有滋味。

還有香菇、豆干和豆皮，這些都是自己愛吃和必點的美食。

這一盤有豬五花蔥捲、豬五花蕃茄、培根麻糬、玉米、雞腿肉、雞心和雞胗

豬五花蔥捲是來吃串燒必點的美食，豬五花再烤後逼出多餘的油脂，加上蔥段加熱後散發出香氣，兩者加在一起的味道，簡直是天作之合！

鹹香的培根將ＱＱ的麻糬包在裡面，烤過後香氣四溢，這一串我全包辧，吃得開心又滿足！

肉類和內臟類當然是烤肉的重中之重，刷上獨家特調醬汁，美味只有這裡才吃得到！

我尤其愛雞心和雞胗，烤得好加上醬料好，讓我回味無窮。

夏日芒果沙瓦149＋日本花雨威士忌梅酒168

特調的飲品我選了最愛的芒果沙瓦，酸甜的口感女生會喜歡；而日本花雨威士忌梅酒，自然順口不會太濃烈，男女生都會喜歡，飲品搭配一桌的美食非常享受！（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

滿滿一桌香噴噴的串燒和私房料理，來吃串燒就是很輕鬆，邊吃邊聊，不用忙碌的顧爐火，方便又實際，中秋節還沒想好去哪裡烤肉的朋友，可以來這裡吃好吃的串燒美食。

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