

官小二酸菜魚主打個人套餐的酸菜魚，一個人也可以吃酸菜魚，

滿足了像是Ruby這樣的客群，非常適合一個人享用，

Ruby吃了也是感受到滿滿的美味與實惠。

可根據個人口味調整酸度和辣度。

無論你是喜歡酸爽的口感或是辣度，

在QR CODE點餐的時候都可以備註。

菜單除了有酸菜魚也有其他乾鍋餐點可選擇。

內用有提供白開水，餐具要自取。

如有需要喝飲料也有賣無糖冷泡茶可選擇。

用餐的環境也很不錯，

用餐的間隔距離都可以隨時調整。

椒麻酸菜魚 $220， 加價油條 $29

一份酸菜魚有附上一碗白飯，油條的酥脆與

酸菜魚湯底的濃郁搭配真的是恰到好處。

魚肉給的份量算是滿足夠，

魚肉都滿大塊的也滿嫩口，

配料有金針菇、冬粉、豆芽菜搭配上酸菜的湯底， 不過Ruby當天吃的酸菜有一點刮，

但整體的口感味道是非常有層次感。

紅糖糍粑 $80



紅糖糍粑外脆內軟，甜而不膩，

紅糖的濃郁香氣與糍粑的柔軟

口感完美融合，真的是完美的甜點。

這間Ruby會把他列入我之後的口袋名單餐廳，客製化的酸菜魚，

就算是一個人也可以盡情地享用美食，

Ruby之後二訪的味道也是相當不錯，還加點了冬粉$10

簡單的食記分享給大家。

【店家資訊】



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🏠新北市板橋區新海路106號一樓

☎️02 8257 2886

⏰AM11:00~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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