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老串角居酒屋美食心得

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老串角居酒屋店家介紹

相信經常跑居酒屋的人，肯定都聽過「老串角居酒屋」，這間居酒屋成立於2019年初，至今已有五間分店，分布於：板橋、新莊、三重、土城，每間分店google評論幾乎都高達4.8-49顆星

一開幕更是吸引不少饕客前來排隊，外觀濃厚的日式風格，且透過人工燒烤的方式，讓食物吃得到炭火香氣！

一踏進店內放眼望去滿滿木質調裝潢，不僅牆上有貼各式壁紙，就連天花板掛旗也是襯托整間店的日式風味！座位數也是相當多，整體來說內用的環境滿寬敞的！

當天國慶假期前一天晚上前往，人就滿多的！

其實來這也很方便，有正義國小停車場以及三張停車場可以停車，步行約10分鐘內，如果從捷運站「三重國小站」步行也是約10分鐘即可抵達！

老串角居酒屋美食心得

白醬海鮮烏龍麵$240

絕對很難想到「白醬海鮮烏龍麵」居然會在居酒屋成主餐！！想都沒想常見於義大利麵的白醬，用來做在烏龍麵上，整道餐點看起來有夠美味

烏龍麵被濃郁白醬包覆，吃起來Q彈又帶著奶香氣，再佐附蟹肉棒與蝦肉，吃起來的鮮甜感更加有層次！這道「白醬海鮮烏龍麵」絕對要點上一盤！

醬燒牛五花$190

塗上鹹甜口感的醬燒，再撒上白芝麻增加香氣的濃醇感，牛五花吃起來油花豐富細緻，整體口感非常紮實不乾柴，每一口醬燒牛五花吃在嘴中都是淋漓盡致的美味！

鹽烤蔥鹽牛舌$230

炭烤過後又撒上蔥鹽的牛舌，除了保有牛舌本身的炭烤香氣外，還增添了另一番獨特風味！

透過蔥鹽來增加牛舌的口感與香氣，吃進嘴中第一口是蔥鹽的清爽感再來就是牛舌的香氣四溢～讓人在這晚好滿足啊！

豚之溏心蛋$160

誰有看過，豚肉包覆在糖心蛋外圍？吃起來帶著豚肉的香氣，又有溏心蛋蛋香氣，鹹甜的感受直接在嘴中慢慢散發！超喜歡這道「豚之溏心蛋」，真的是到現在都難以忘記！

辛辣雞腿蔥串$140

烤過後的雞腿肉香氣，外皮是如此的乾香，撒上辛辣粉後，讓整體口感更多一層風味！每一口都能感受到多汁的雞腿肉與辛辣粉結合的美妙滋味！

干貝鮮雞翅$260

完全看不出來，雞翅裡面會包干貝吧！「老串角居酒屋」就有這一道相當特殊的料理！

外層烤過後的乾香，將雞翅吃進嘴中可以感受得到，多汁的雞翅肉在咬下一口，噗滋的雞肉汁便散發嘴中！再來就是鮮甜的干貝與雞肉一起，甜上加甜的口感，相當涮嘴！

鹽烤雞腿蔥串$140

好喜歡鹽烤雞腿蔥串帶來的口感！清爽又不膩口，嘴中不時散發出雞腿肉多汁的香氣，每一口咬下搭配蔥一起吃，讓香氣多層次呢！

鹽烤松阪豬$180

嫩脆的口感，不說它是「鹽烤松阪豬」真的很難想像，烤過後的松阪豬可以保有豬肉的香氣與嫩感

擠上一滴金桔再沾上胡椒鹽，吃起來更加清爽，還帶著金桔的酸甜感，讓整個松阪豬的風味又更不同了！

南蠻炸雞$220

炸得香酥的「南蠻炸雞」也是推薦餐點之一！

經過炸後的雞腿肉外酥內軟，又因為炸過後帶來雞肉的香甜多汁，最後淋上酸甜開胃的南蠻醬，怎麼吃都好涮嘴！

焗烤起司地瓜$120

一道超罪惡的餐點！「焗烤起司地瓜」，你可曾想過地瓜居然與焗烤起司尬在一起？

香甜鬆軟的地瓜被焗烤起司給包覆，牽絲的焗烤起司搭配上地瓜居然毫無違和感，吃起來有著濃醇的奶香氣，再交織著地瓜的香甜口感，絕對讓人意猶未盡！

午仔魚一夜干$350

不管到哪間居酒屋，一夜干的餐點絕對是標配！可說是招牌的午仔魚一夜干，烤過後的魚香以及鮮嫩的魚肉質，真的很容易讓人一口接著一口

帶著鹹甜多汁又鮮嫩的魚肉，再沾上點胡椒，實在有夠爽口！

明太子雞肉串$140

鋪上滿滿的明太子，再咬下一口雞肉串！完美的搭配組合，帶著微甜口感，絕對也是必點的串烤品項！

松阪豬炒水蓮$150

清脆的水蓮和松阪豬結合，一端上桌就可以聞到炒過後的香氣，水蓮獨特的爽脆口感搭配上Q嫩松阪豬肉條，讓整道餐點吃起來意外清爽！

起酥麻糬燒$120

這道絕對是必點之一！飯後吃上這道起酥麻糬燒，天吶！美味到讓我們直呼：好想再來一盤！

烤過後的起酥麻糬燒帶著獨特的起酥香氣，尤其搭配Q彈麻糬，讓整體吃起來不僅綿密還帶著點特殊的入口即化感，沾上煉乳與花生粉後，直接讓心情直奔到最高點！美味到極致！

乳酸汽水、巨峰葡萄汽水

邊配著居酒屋美味餐點，邊喝著爽口的氣泡飲，超級過癮！放假前的夜晚，就該這樣好好享受！

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