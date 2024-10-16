桃園新景點【77巧克力共和國】重新開幕！經歷2年整修的宏亞食品巧克力觀光工廠終於亮相，搖身一變成為超美打卡聖地！不僅適合親子共遊，也適合情侶約會、網美打卡。想找寓教於樂的桃園親子景點，雨天備案、躲太陽的桃園室內景點，最新桃園好去處「77巧克力共和國」是個超棒的選擇！
重點整理：
77巧克力共和國
營業資訊
地址：桃園市八德區巧克力街177號 營業時間：09:30~17:00 (週三固定公休) 電話：03-365-6555 官方網站：77巧克力共和國
位於桃園八德的77巧克力共和國是一座以巧克力為主題的最新桃園觀光工廠，是由生產77乳加巧克力、巧菲斯、新貴派等國民零食的大廠「宏亞食品」所打造，這裡提供豐富的巧克力、可可相關知識，帶你沈浸式體驗巧克力的美味，主打療癒的最新展區還有滿滿的數位互動。
77巧克力共和國開幕現場還邀請77品牌年度代言人Lulu黃路梓茵，率先開箱美味療癒島，成為第一位登島的榮譽島民！
這天Lulu穿著一身可愛的橘色長裙在超美場館走跳，除了搶先試玩展場中的互動體驗，還示範了77巧克力共和國必拍打卡點怎麼美拍～
77巧克力共和國｜門票及抵用資訊
線上購票
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現場購票
77巧克力共和國可以於入口處現場購票，全票300元(含150元抵用券)、優待票200元(含100元抵用券)。也可於77巧克力共和國官網線上購票。
77巧克力共和國門票價格：
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票種
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金額
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門票內容
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符合資格
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全票
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$300
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150元折抵券
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13歳～64歳
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優待票
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$200
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100元折抵券
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3歲(含)以上,12歲(含)以下孩童
65歳(含)以上長者
設籍八德區居民本人(憑證件)
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團體票
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$250
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150元折抵券
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20人(含)以上
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愛心票
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$150
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50元折抵券
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身心障礙者(須出示身障手冊)及一位陪同者
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免費
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$0
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未滿三歲
*實際費用以館方公告為主
77巧克力共和國｜交通方式
這天我們是開車前往77巧克力共和國，停車場位子很多，距離園區不遠～如果不方便開車也有大眾運輸，可以搭公車再散步約10分鐘抵達唷！
自行開車
- 導航👉桃園市八德區巧克力街177號
- 77巧克力共和國停車資訊：備有停車場，收費50元/次
大眾運輸
- 搭乘桃園客運【5053A、5096(經更寮腳)、GR2、157】至「梅花社區」站下車，步行9分鐘即可抵達巧克力共和國。
- 搭乘統聯客運【208A、715】至「梅花社區」站下車，步行9分鐘即可抵達巧克力共和國。
了解完77巧克力共和國的基本資訊後，讓我們來帶大家實際參觀！跟著小編一起出任務，帶你走訪最新桃園觀光工廠77巧克力共和國，開箱幸福感滿滿的美味療癒島！
77巧克力共和國的外觀就像一大塊巨型巧克力，中間的玻璃天窗透著藍天白雲，看著就非常好吃(流口水)，非常期待睽違2年的77巧克力共和國經過大整修以後，如今變成什麼新樣貌。
走進大門馬上被貫穿整棟樓的橘色巨大樓梯吸引目光，圓弧的設計像是融化的巧克力，頭頂是採光超好的玻璃天窗，陽光從高處灑下來真的很美，像是來到文青美術館，整體知性又大方，給人一種神清氣爽的感覺。
對比整修前的巧克力共和國，現在簡直是搖身一變成為新的網美打卡聖地！簡單逛一圈發現隨便一個角落都是驚喜，處處都充滿巧思，還沒認真開始逛展，我們已經拍到手機電量默默不見。下面是一樓通往餐廳、二樓可可樹屋前的走廊，是不是真的隨手拍都超美！
77巧克力共和國正中間的巨型樓梯非常美觀，米白與橘色相間的色調溫暖，雖然旁邊有電梯可搭，但我更推薦可以慢慢走上樓，不僅可以各樓層與天窗交織的景色一覽無遺，還能在超美階梯上大拍一波美照～
77巧克力共和國｜導覽地圖
77巧克力共和國總共有三層樓，一樓有服務櫃檯、餐廳、商店等區域，主要重頭戲的參觀展區位在二樓，三樓則是DIY手作教室。
77巧克力共和國環境介紹 🍫一樓：服務櫃檯(預約DIY)、登島口、可可森林、餐廳、商店 🍫二樓：可可樹屋、療癒基地、美味工坊、美味療癒島 🍫三樓：DIY教室
▼77巧克力共和國 一樓平面圖▼
▼77巧克力共和國 二樓平面圖▼
要特別注意的事，如果有帶小朋友，想報名體驗77巧克力共和國的DIY手作活動，需要在大門一進來左手邊的服務櫃檯預約報名～
預約完DIY課程，終於要登島了！經過櫃檯往左前方走，會先看到場館的平面圖居然印在這台很酷的機器上，超特別的地圖呈現方式，差點一個不小心漏看XD
頗有儀式感的登島口，需要按下按鈕來開門，進入我們77巧克力共和國的第一站——孕育全台最北可可樹的可可森林！
77巧克力共和國｜可可森林
全台最北可可樹
眼前綠油油的一片可不是普通的植物，而是可可樹本人！第一次看到活生生的可可樹覺得很酷～這次77巧克力共和國的重要展示之一就是這顆「全台最北可可樹」，讓遊客不用飛到熱帶國家，也可以親眼目睹可可樹的真面目，看看我們平常吃的巧克力最初原來是從一顆顆「可可」加工而成。
藏身在可可樹之中，頗有來到熱帶國家的感覺～順著可可森林旁的樓梯往上走，也就到了二樓的主要展示區域，如果推嬰兒車或輪椅的朋友，也可以在登島口的右手邊搭乘電梯上樓。
77巧克力共和國｜可可樹屋
一上樓首先映入眼簾的就是由綠色可可樹組成的3號展區——可可樹屋。你有想過可可是怎麼變成巧克力的嗎？黑巧克力、白巧克力又是怎麼做成？可可樹屋就是解答這類問題的地方。
77巧克力共和國將可可變成巧克力的旅程分成9個步驟，不只用文字、影片說明，還將一系列的加工廠變成袖珍版，可以看著療癒的迷你模型一步步做出我們愛吃的巧克力～
可可傳說
更酷的是77巧克力共和國還將可可的歷史帶進展區，帶你穿越時空回到可可的起源，究竟是誰發現可可的美味？歷史上又有哪些關於可可的趣聞？來可可樹屋找答案吧！
77巧克力共和國｜療癒基地
二樓往左手邊走，就來到了4號展區——大片橘色視覺組成的「療癒基地」，這區主要介紹宏亞食品旗下的產品、從古至今的發展歷史等，看到很多從小吃到大的甜食餅乾，讓人非常懷念。
全球最大77乳加
首先映入眼簾的就是77巧克力共和國的地標打卡點——「全球最大77乳加」。看到那熟悉的橘色包裝，以及「嚕呷嚕好呷」的標語，童年回憶不禁湧上心頭～超搶眼的地標絕對要合影留念的吧！
宏亞食品的發展史，幾乎就等於一部分的台灣零食史。
下面的牆面上分別介紹了幾款特別知名的零食，還分享有趣的冷知識，例如「每年台灣人都會吃掉超過2,000座101高度的新貴派」，甚至連當年的經典廣告也被展示在這裡，現在串流平台漸漸取代傳統第四台，這些展示也成了時代的眼淚。
這面百變巧克力磚「大波露」也很有趣，想起小時候最常買的就是大波露巧克力，對小時候的我來說真的是便宜又好吃，現在已經成為童年往事的滋味了。
就在這區的角落還有一片超大的落地窗，看向窗外鬱鬱蔥蔥的景色，是不是超像來到什麼文青美術館！
宏亞產品牆
最後會來到一整面的宏亞品牌視覺牆，陳列了所有宏亞食品生產的明星零食，例如77乳加、歐維氏、巧菲斯、蜜蘭諾、新貴派等，還有些特別版造型的商品也可能出現在這面牆上。
國民巧克力大波露就曾今出過超有趣的「新台幣」造型，也在產品牆上佔有一席之地，大家可以找找看在哪裡哈。
跟這面經典零食牆合影留念紀念童年後，就可以準備前往下一區啦～
77巧克力共和國｜美味工坊
來到5號展區「美味工坊」，顧名思義這區主打透過五感全方位的體驗，深度進入巧克力的世界！除了設計感官互動的體驗以外，這裡也是獲得「可可樹種子」的起始之站！
與展區互動的同時讓種子成長茁壯，最終可以在美味療癒島種下屬於自己獨一無二的可可樹，正式成為美味療癒島的一員。
巧克力五感體驗
一進入美味工坊展區，第一個被右手邊的大圓盤吸引視線，這個「巧克力風味輪」實在是很酷！它是用來品評高級巧克力的工具，上面有各式各樣的形容詞描述，以水果味、大地味、辛香味等類別細分所有細微的味道，讓人覺得大開眼界！
平常只知道「好甜、好苦」，頂多冒出「這吃起來像金沙」這種膚淺評語XD，這才知道原來巧克力的風味能有這麼多的種類與變化。
圍繞在巧克力風味輪周圍的是裝有不同的氣味的容器，裡面有堅果、柑橘、烤可可豆等各種獨特風味，可以一個個去聞聞看會散發什麼樣的香氣，還能一邊現學現賣，細細分析這個氣味會被註記哪些風味輪上的詞彙，一瞬間覺得自己也成為專業品評師。
長得很像實驗室會出現的錐形瓶，擠壓一旁的橡膠吹球，就能從開口聞到對應的獨特香氣。
左手邊的牆面介紹了巧克力的各式種類，包含生巧克力、甘納許、松露巧克力等常見種類，還教你巧克力的品評技巧！
最特別的是還有能讓人「顱內高潮」的ASMR包廂，實際進入體驗的感覺非常特別，裡面是個充滿回音的空間，吃巧克力的咀嚼聲、酥脆餅乾的嘎茲聲、拆開包裝得悉窣聲環繞在身邊，是真的挺療癒又挺紓壓的，蠻推薦來77巧克力共和國可以來這個ASMR包廂體驗看看。
LINE OA互動體驗
美味工坊還有一個巨大的長桌，藏著非常有趣的互動小遊戲！這個區域名叫「配方實驗室」，也是我們成為「美味療癒島」島民的第一步！透過在這裡調配屬於自己的美味配方，並跟著LINE OA的說明將配方掃描進手機，就能獲得獨一無二的可可樹種子。
桌上放著各種不同顏色、形狀的積木，代表著用來調配配方的療癒因子，有像是放鬆、雀躍等情緒，奶油、可可等風味，以及酥鬆、濃郁等口感，透過手機感應進入LINE OA後，再根據指示調配喜歡的配方，將積木放入運算槽中。
這裡可以用手機掃描現場擺放好的積木，接著Do Re Mi Sol～專屬於你的可可配方就誕生了！
獲得種子後在島上四處探險，還能掃描標示處觸發題目，透過互動取得養分可以立即影響可可樹的外觀，是不是特別有趣～等到幼苗成長茁壯成獨一無二的樣貌，就能在島上種下專屬可可樹囉！至於要怎麼種？如何成為島民？這邊先賣個關子～繼續看下去！
77巧克力共和國｜美味療癒島
終於到了77巧克力共和國的最後一站，6號展區「美味療癒島」，在這裡我們要種下屬於自己獨一無二的可可樹，正式成為島民！
巧克力投影區
美味療癒島因為幾乎都是投影裝置，展區是用布幕圍起來的，拉開布幕後首先會看到一個佔地不小的三面投影牆，不停重複播放著美味零食的加工過程。看到海量77乳加、新貴派、巧克力豆等零食朝你襲來，畫面真的超療癒的～
更厲害的是意外發現這面牆超有成為「網美牆」的潛力啊！就像是到了光影互動展的打卡牆，拍起來可愛又夢幻～喜獲網美照一組。
美味療癒島
來到77巧可力共和國的最後一站，也是種下剛剛親自調配配方、注入養分成長茁壯的可可樹最後歸屬！首先會先你恭喜完成冒險之旅，正式成為美味療癒島的島民，接著就跟著指示操作手機。
這邊互動體驗超級酷！跟著手機上的指示「配送」可可樹到美味療癒島，牆上的投影突然從角落飛進一台寫著可可樹名字的飛船，就這樣飛到島嶼上，下一秒可可樹就登陸成功了！
飛船出現的時候真的很驚喜，種樹過程很療癒～我們的命定島嶼是「歐維氏巧克力」島，臨走前可以和自己的可可樹拍個合照！
77巧克力共和國｜手作DIY課程
親子行程別忘了可以來玩77巧克力共和國的手作DIY！透過親手動手做，可以讓孩子培養解決問題的能力、提升專注力。現場盡情發揮創意，做出來的成品不管是現場一口吃掉，或是帶回家與家人分享，都能體驗滿滿的樂趣與成就感。
77巧克力共和國的DIY手作共有3種不同的課程，分別是瑪德蓮彩繪師、小熊泡芙魔術師、巧克力鳳梨酥職人，可以參考下方的價格與課程內容，選擇喜歡的項目在一樓服務櫃檯預約報名。
77巧克力共和國DIY手作 ▹DIY課程時間與價格： 活動日期：9/26-10/31 👉11:00 小熊泡芙魔術師(280元) 👉13:30 巧克力鳳梨酥職人(380元) 👉15:30 瑪德蓮彩繪師(230元) ▹報名方式：於一樓服務櫃檯預約報名 ▹實際費用以館方公告為主
*各項DIY項目及場次請洽服務台，場次皆有人數限制，敬請提早報名，若有異動請依現場公告為準。
77巧克力共和國｜餐飲美食
77巧克力共和國｜餐廳
一路走走跳跳又拍不停，是時候該找地方休息一下，回到一樓可可森林的後方，就是77巧克力共和國的餐廳啦！座位區明亮舒適，椅子還是可愛的嫩芽造型，很適合在這裡喝咖啡或吃下午茶，也有供應簡單的輕食與沙拉，別忘了門票可以折抵50元唷！
甜點的種類還滿多元的，有巴斯克、泡芙、可頌、瑪德蓮等，質感很不錯，看起來非常吸引人。
也會供應像是漢堡、貝果、潛艇堡、炸雞塊、薯條等輕食，不用擔心逛到餓肚子～
77巧克力共和國｜商店
最後一站當然要來買點伴手禮啦！憑門票到商店購買伴手禮物還能折50元，臨走前不能錯過呀～來到77巧克力共和國的商店，內部裝潢也非常的精緻美觀，門框上還有正在融化的巧克力，趣味感十足。
這裡陳列了各式各樣的巧克力與零食，從77乳加、巧非斯這些常見的明星商品到相對精美、適合送禮的禮盒都有，77巧克力共和國還特別推出了20款獨家手工巧克力、生巧克力等。
其中台灣牛肉麵風味巧克力、台灣麻辣花生巧克力、台灣鹽漬梅烏龍茶巧克力這幾款，更是獲得ICA、AOC等世界級巧克力大賽獎項的產品，是外面買不到的新奇口味，愛嚐鮮的朋友千萬要買回家試試看呀～
77巧克力共和國｜常見問題
77巧克力共和國門票多少錢？
全票300元 / 優待票250元(12歲以下、65歲以上、八德區居民) / 團體票250元 / 愛心票150元(身心障礙者與一位陪同者) 150元 / 免費票(未滿3歲)
77巧克力共和國可以逛多久？
大約可以安排停留2~3小時。
77巧克力共和國有停車場嗎？
77巧克力共和國有停車場，計次50元。