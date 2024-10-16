旬，為日本料理中十分重要的概念，翻譯成漢字是＂當令＂，也就是常聽到的台語＂著時＂一詞。

乾杯集團旗下頂級鍋物「黑毛屋本家」，即以傳統料理手法，搭配旬的核心價值，由超過二十年的日籍料理長操刀，推出地道鄉土鍋物，舉凡涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與博多風摩滋鍋四大鍋物皆能在這品嘗到，並嚴選日本和牛、西班牙伊比利豬、雲林黑羽土雞等三大頂級食材，將正宗日本鍋物提升至更為細膩、精緻的境界。

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「黑毛屋本家」復興店位於「SOGO復興館」最高樓－11樓，從外側看是有整面的落地玻璃，採光與視野會比較好，但從百貨入口處看卻顯得有些不夠大氣。

用餐環境部分，以四人桌型為主，搭配圍繞著工作檯的吧檯座位，用餐時間整體略為擁擠與嘈雜，店員的服務水準也明顯參差不齊。

由於「黑毛屋本家」除了食材之外，同樣主打服務及用餐體驗，而且本次造訪是以慶生為由前往用餐，對於氛圍與服務自然有著更高期待，不免感到有些失望。

乾杯集團目前旗下共有七大品牌，除了為人熟知的燒肉品牌「乾杯」以及「老乾杯」外，「黑毛屋」與「黑毛屋本家」則是另外兩間鍋物品牌，兩者還是有些微不同，後者主打更進階的食材、服務及用餐體驗，想當然爾，價位也是更高一階。

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▲壽喜燒—日本和牛 $1380

主食二選一/手工黑羽土雞丸/季節野菜盤/鮮力紅蛋/鍋燒烏龍麵/甜點三選一

鑄鐵鍋和肉盤上桌後，桌邊的服務人員會先涮煎一片和牛潤鍋，並示範剛好的熟度與吃法，約五分熟並沾取蛋液，替油脂與醬汁增添圓滑溫潤。

隨後，就會倒入醬汁形成壽喜燒鍋，這時就可以下其他蔬菜、食材。這種方式是採日本關西特色先煎後涮的作法，使和牛的的甘甜油脂可以和割下（醬汁）融合。

菜盤種類豐富且新鮮，附的土雞丸口感佳，跟和牛比起來毫不遜色。

初次造訪保守的點了和牛入門款，畢竟「黑毛屋本家」是以和牛鍋物為主打，不點上一份似乎說不過去。

和牛瘦肉偏多，所以油脂口感不是那麼豐盈，如果偏好和牛的入口即化，建議點選上選或特選和牛，但對我來說反而恰好，肥瘦均勻較不會膩口。

在雞蛋部分，「黑毛屋本家」選用彰化「隆昌牧場」的鮮力蛋，蛋黃飽滿濃郁，搭配口味重的壽喜燒很合拍。

米飯為日本新潟縣產米，剔透分明，單吃就很美味。

「日本人是為了最後的逸品而吃鍋物的。」無論這說法是否太武斷，但對我來說，鍋物最後的雜炊或是烏龍麵，絕對是有加分效果。

雜炊吃過幾次，烏龍麵倒是首次嘗試，我非常期待，因為我本身就是很愛吃有咬勁的麵條。

先是在壽喜燒醬汁中加入烏龍麵，並放入蛋液大火煮滾，最後撒上大量的芝麻碎就可盛碗。

芝麻使醬汁的鹹度大幅降低，吃起來不僅香氣十足，甚至有種吃麻醬麵的濃郁感，當然，烏龍麵的Q勁同樣令人上癮。

▲芙蓉美人鍋 $12 80

海鮮拼盤/雲林產黑羽土雞/料理長特製手工肉丸/季節野菜盤/雜炊/甜點三選一

芙蓉美人鍋的湯底是是升級版的福岡水炊鍋，以雞骨為主，加上新鮮時蔬與干貝慢燉，白濁的色澤是滿滿膠原蛋白的證明，所以又有美人湯之稱。

我非常喜歡「黑毛屋本家」的菜盤．選用食材皆多為當季時蔬，火鍋料同樣精心配置。

一旁的店員貼心的先將莫札瑞拉起司涮至剛好的質地，作為開胃的前菜享用，軟糯且奶香十足的起司做為火鍋配料十分新鮮，也意想不到的合拍。

特製手工肉丸應是以雞肉為主，搭配蔥、薑等辛香料，吸飽湯汁口感軟嫩。

年糕煮後Q彈帶勁，米香四溢。

「黑毛屋本家」的沾醬選項也十分豐富，有黑、白芝麻醬、柚子胡椒、日式醬油等，各有適合沾取的食材，但對我來說，除有變換口味的功用，自己摸索搭配的方式更為有趣。

滿滿一盤的海鮮十分澎湃，有智利鮑魚、日本北海道生食級干貝、蛤蜊、鮮魚等多樣食材，以千元出頭的高級海陸鍋物來看，確實不貴。

尤其各漁獲都很新鮮，肉質多汁飽滿，滿滿的大海鮮味吃起來爽度很高。

黑羽土雞脂肪含量較少、肉質結實耐燉煮，「黑毛屋本家」選用雲林飼養場的黑羽土雞，環境恆溫且乾淨，並確保安全無污染。

無論雞胸雞腿，都帶有Q度不乾柴，雞腿則再多了一份滑嫩，由於油脂比例較低，所以也格外清爽，搭配濃郁的湯底較不膩口。

雜炊是我當天最期待的一個部分，也是「黑毛屋本家」的招牌。

飽含各海陸食材精華的湯頭，加上日本新潟的米飯、鮮力紅蛋、青蔥與海苔，口味極其鮮美，鹹度適中。帶有蛋液的的滑順與米飯的粒粒分明，完全沒令我失望，美味極了！

▲入會禮（台灣黑豚豬五花3片 45g）

由於當天是現場加入APP會員，所以可挑選入會禮，由於桌上已有雞肉、海鮮以及牛肉，所以便點了黑豚豬五花增添品項的豐富度。

取自豬隻腹脇部的豬五花肥瘦相間，雖油花多但並口感帶點脆度且沒有不適的油味，肉質也十分鮮甜。

▲甜點

套餐附的甜點有三種可供選擇，我和男友P分別選了香草冰淇淋跟莓果乳酪蛋糕，整體表現一般，口味偏甜。

▲會員生日禮（當月壽星特製甜點）

如果有乾杯會員，再加上是當月壽星，事先告知與出示APP畫面就可以得到一份特製甜點。

和之前得到的訊息相符，送上桌的是一份巧克力塔，內餡濃郁滑順，甜中帶苦，雖稱不上精緻但已算有誠意，是專屬生日的小小儀式感。

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黑毛屋本家 SOGO復興店 / 官網

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號11樓（遠東SOGO 台北復興館）

電話：02-2731-5199

營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30

※備註：酌收10%服務費 / 低消每人一份套餐（130公分以下兒童不在此限）

（用餐日期：2024/6）



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