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台中市南屯區的印月餐廳主打藝術烤鴨一鴨三吃

不但是在桌邊片鴨，各樣大菜的擺盤也很有設計

除了烤鴨以外，芋頭米粉、金沙中卷都必點菜餚

特別的是如果有當月壽星用餐

餐廳會贈送一人份的豬腳麵線，給壽星慶生好運連連

【印月餐廳】

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印月餐廳影片

印月餐廳介紹

印月餐廳位於台中南屯區，是一家融合東方與西方創意的中式餐廳

以其「一鴨三吃」的烤鴨餐最為出名

菜單上經常能見到經典的中式料理，配以當季新鮮食材和精緻的擺盤

餐廳的設計風格講究美學，擁有挑高空間和優雅的裝潢

適合各種場合，無論是家庭聚餐、婚宴，還是企業聚會

印月餐廳訂位方式

可以從系統直接預約或電話預約

系統網址在這：請按我

印月餐廳停車場

【第二停車場】餐廳後方(龍富十九街彎入)

【第二停車場】龍富十九街彎入→過餐廳左側

印月餐廳用餐環境

融合現代簡約和東方古典元素，營造出高雅、舒適的用餐氛圍

印月餐廳提供了各式機能性包廂

提供了 1 桌到 16 桌的獨享空間，亦滿足您不同的需求

五間投影包廂，一間ktv包廂，提供wifi及固網

即使用餐亦能輕鬆與國外視訊會議

活體海鮮櫃

菜單中有幾樣是活海鮮料理，現場就有活海鮮的水櫃

印月餐廳菜單

菜單在這，有很多中式料理和海鮮料理可以選擇

烤鴨需要提前預約

印月餐廳餐點介紹

【流爆金沙中卷：620元】

端著浮誇乾冰登場，沒想到金沙中卷也有這個排場

有別於一般金沙的作法，以前都是鹹蛋黃去收乾巴附在食材外

這次是直接把鹹蛋黃塞在中卷中間，滿特別的

【紹興醉雞：360元】

單純很喜歡這種紹興的香味醉雞

夠入味，因為是冷盤，所以滿開胃的

【無錫脆鱔：280元】

鱔魚本身就是屬於比較貴的食材，先炸過後外表黏附了甜甜的醬汁

口感脆香，會讓你一口接一口，而且超下酒的

【藝術烤鴨：2480元(1隻)】

第一吃：世界拼圖

猶如集合萬國旗般，提供非常多顏色且意味著來自各個國家的特色

第一吃就是最經典也是最好吃的部分

現場片鴨，手起刀落，沒一會兒就完成了

看那鴨皮非常的油亮，而且感覺超脆，實質上也是如此

拿起一旁的麵皮，放上幾塊鴨肉和鴨皮，再依自己喜歡加入配料

塗上甜麵醬，超好吃，令人回味啊

第二吃：雲霧松露鴨

第二吃的部分有七種口味可以選擇，非常多選擇

來個比較peace的口味，選擇了松露鴨

把一部分的鴨肉連同嫩蛋和松露，夾在鴨肉其中

充分感受到松露的香氣，同時吃到鴨肉的口感

第三吃：酸蘿蔔鴨架湯

服務人員推薦，第一次來吃的話，比較保險就是鴨架湯

酸蘿蔔也是餐廳自行製作，拿來煮湯非常甘甜

【老譚高麗菜：360元(中)】

高麗菜加入了臘肉去拌炒，增加了肉香及鹹味

【豬腳麵線(生日壽星招待)】

如果當天用餐有當月壽星的話，餐廳會招待豬腳麵線喔

很傳統的慶祝方式，吃了豬腳和麵線，好運連連啦

【酸蘿蔔松阪豬：540元(中)】

這道菜我也滿推薦的，松阪豬的肉質厚實帶點油脂

越咬油脂散發出的香氣和甜味就會逼出來

加上酸蘿蔔有去油解膩的作用，所以吃起來滿順口好吃

【創意芋頭米粉：420元(四人)】

這一道我也滿推薦的，剛上桌時是配料裝好

但是是生米粉，現場才會在顧客前加入熱湯

讓他自然的燙熟，就可以吃囉，配料滿多，芋頭也不會太搶戲

湯頭清甜，大家都很喜歡這一道，如果有老人小孩都很適合

【蝦仁蛋炒飯：360元】

不吃麵食的話，也有炒飯可以選擇

蝦仁蛋炒飯的水準就是比較一般，沒什麼特別

【橙汁排骨：420元(中)】

酸酸甜甜的橙汁醬裹附在每一塊排骨上

調味的酸甜滿平衡，只是可能在排骨上肉質較少一點

啃的有點不太過癮啊

【鳳梨蝦球：460元】

經典台菜，炸的酥脆鮮蝦，裹上了台式美乃滋

加上鳳梨甜味加持，整個酸甜酸甜

【金沙蜂巢酥：240元(3顆)】

最後來個甜點，這一個個外表裹著麵衣就好像築巢般

這道非常有層次，最外圍是芋泥，第二層是紅豆泥，最裡面才是鹹蛋黃

所以吃起來鹹甜鹹甜，滿特別的點心

印月餐廳評價

印月餐廳的烤鴨料理，又讓我感覺更上一層樓了

不但片鴨的鴨皮超香的，世界地圖五彩繽紛的配料也非常有噱頭

第二吃的松露鴨肉超香，鴨架湯更是好喝

其他的料理也都在水準之上，價錢呢覺得算是中間值可以接受的範圍

推薦給大家

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印月餐廳資訊

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30

地址：台中市南屯區公益路二段818號

電話：04-22511155

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交通資訊

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