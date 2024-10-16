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台中市南屯區【台中南屯│美食】印月餐廳。藝術烤鴨一鴨三吃必點，中式料理擺盤精美，樣樣大菜口味好吃，CP值不錯

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Jason's Life

發表篇數：867篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

印月餐廳
place台中市南屯區公益路二段818號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市南屯區的印月餐廳主打藝術烤鴨一鴨三吃

不但是在桌邊片鴨，各樣大菜的擺盤也很有設計

除了烤鴨以外，芋頭米粉、金沙中卷都必點菜餚

特別的是如果有當月壽星用餐

餐廳會贈送一人份的豬腳麵線，給壽星慶生好運連連

【印月餐廳】

台中市南屯區【台中南屯│美食】印月餐廳。藝術烤鴨一鴨三吃必點，中式料理擺盤精美，樣樣大菜口味好吃，CP值不錯

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印月餐廳影片

印月餐廳介紹

印月餐廳位於台中南屯區，是一家融合東方與西方創意的中式餐廳

以其「一鴨三吃」的烤鴨餐最為出名

菜單上經常能見到經典的中式料理，配以當季新鮮食材和精緻的擺盤

餐廳的設計風格講究美學，擁有挑高空間和優雅的裝潢

適合各種場合，無論是家庭聚餐、婚宴，還是企業聚會

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印月餐廳訂位方式

可以從系統直接預約或電話預約

系統網址在這：請按我

 

印月餐廳停車場

【第二停車場】餐廳後方(龍富十九街彎入)

【第二停車場】龍富十九街彎入→過餐廳左側

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印月餐廳用餐環境

融合現代簡約和東方古典元素，營造出高雅、舒適的用餐氛圍

印月餐廳提供了各式機能性包廂

提供了 1 桌到 16 桌的獨享空間，亦滿足您不同的需求

五間投影包廂，一間ktv包廂，提供wifi及固網

即使用餐亦能輕鬆與國外視訊會議

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活體海鮮櫃

菜單中有幾樣是活海鮮料理，現場就有活海鮮的水櫃

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印月餐廳菜單

菜單在這，有很多中式料理和海鮮料理可以選擇

烤鴨需要提前預約

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印月餐廳餐點介紹

【流爆金沙中卷：620元】

端著浮誇乾冰登場，沒想到金沙中卷也有這個排場

有別於一般金沙的作法，以前都是鹹蛋黃去收乾巴附在食材外

這次是直接把鹹蛋黃塞在中卷中間，滿特別的

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【紹興醉雞：360元】

單純很喜歡這種紹興的香味醉雞

夠入味，因為是冷盤，所以滿開胃的

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【無錫脆鱔：280元】

鱔魚本身就是屬於比較貴的食材，先炸過後外表黏附了甜甜的醬汁

口感脆香，會讓你一口接一口，而且超下酒的

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【藝術烤鴨：2480元(1隻)】

第一吃：世界拼圖

猶如集合萬國旗般，提供非常多顏色且意味著來自各個國家的特色

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第一吃就是最經典也是最好吃的部分

現場片鴨，手起刀落，沒一會兒就完成了

看那鴨皮非常的油亮，而且感覺超脆，實質上也是如此

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拿起一旁的麵皮，放上幾塊鴨肉和鴨皮，再依自己喜歡加入配料

塗上甜麵醬，超好吃，令人回味啊

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第二吃：雲霧松露鴨

第二吃的部分有七種口味可以選擇，非常多選擇

來個比較peace的口味，選擇了松露鴨

把一部分的鴨肉連同嫩蛋和松露，夾在鴨肉其中

充分感受到松露的香氣，同時吃到鴨肉的口感

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第三吃：酸蘿蔔鴨架湯

服務人員推薦，第一次來吃的話，比較保險就是鴨架湯

酸蘿蔔也是餐廳自行製作，拿來煮湯非常甘甜

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【老譚高麗菜：360元(中)】

高麗菜加入了臘肉去拌炒，增加了肉香及鹹味

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【豬腳麵線(生日壽星招待)】

如果當天用餐有當月壽星的話，餐廳會招待豬腳麵線喔

很傳統的慶祝方式，吃了豬腳和麵線，好運連連啦

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【酸蘿蔔松阪豬：540元(中)】

這道菜我也滿推薦的，松阪豬的肉質厚實帶點油脂

越咬油脂散發出的香氣和甜味就會逼出來

加上酸蘿蔔有去油解膩的作用，所以吃起來滿順口好吃

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【創意芋頭米粉：420元(四人)】

這一道我也滿推薦的，剛上桌時是配料裝好

但是是生米粉，現場才會在顧客前加入熱湯

讓他自然的燙熟，就可以吃囉，配料滿多，芋頭也不會太搶戲

湯頭清甜，大家都很喜歡這一道，如果有老人小孩都很適合

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【蝦仁蛋炒飯：360元】

不吃麵食的話，也有炒飯可以選擇

蝦仁蛋炒飯的水準就是比較一般，沒什麼特別

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【橙汁排骨：420元(中)】

酸酸甜甜的橙汁醬裹附在每一塊排骨上

調味的酸甜滿平衡，只是可能在排骨上肉質較少一點

啃的有點不太過癮啊

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【鳳梨蝦球：460元】

經典台菜，炸的酥脆鮮蝦，裹上了台式美乃滋

加上鳳梨甜味加持，整個酸甜酸甜

台中市南屯區【台中南屯│美食】印月餐廳。藝術烤鴨一鴨三吃必點，中式料理擺盤精美，樣樣大菜口味好吃，CP值不錯

【金沙蜂巢酥：240元(3顆)】

最後來個甜點，這一個個外表裹著麵衣就好像築巢般

這道非常有層次，最外圍是芋泥，第二層是紅豆泥，最裡面才是鹹蛋黃

所以吃起來鹹甜鹹甜，滿特別的點心

台中市南屯區【台中南屯│美食】印月餐廳。藝術烤鴨一鴨三吃必點，中式料理擺盤精美，樣樣大菜口味好吃，CP值不錯

印月餐廳評價

印月餐廳的烤鴨料理，又讓我感覺更上一層樓了

不但片鴨的鴨皮超香的，世界地圖五彩繽紛的配料也非常有噱頭

第二吃的松露鴨肉超香，鴨架湯更是好喝

其他的料理也都在水準之上，價錢呢覺得算是中間值可以接受的範圍

推薦給大家

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印月餐廳資訊

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30

地址：台中市南屯區公益路二段818號

電話：04-22511155

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交通資訊


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