桃園龍潭新開幕店家，2024桃園龍潭聚餐餐廳分享，日本A5和牛1888元吃到飽，油花超漂亮

這家位於在桃園龍潭大昌路二段，龍潭交流道旁的尚禾鍋物，室外超大停車場，用餐超便利

店家肉品選擇多樣化，還有自助百匯、冰品、以及20多款手搖飲...無限享用

鍋物價格599元起，加價120元享海鮮吃到飽

尚禾還有多樣化湯底可供選擇，每一鍋都是特色湯底

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菜單

尚禾鍋物提供了5種價格的吃到飽內容，有特選豬雞羊肉、精選美國牛、極上安格斯牛

頂級澳洲和牛以及超人氣的究極日本A5和牛

菜單上的價格都很清楚明白，而且65歲以上的長者還享有任選主餐減價200元優惠

尚禾鍋物湯底目前有8種選擇，精燉蔬菜鍋、北海道昆布鍋免加價

其餘湯底價格59元-129元

尚禾鍋物 | 座位區

店內座位區環境明亮寬敞，用餐空間很舒適，有個人桌、4人桌、6人桌

還有16人包廂區

個人桌

4人桌

6人桌

16人包廂

包廂低消12000元(不含服務費)，可用餐3小時

包廂有分時段:

11:00-14:00、14:30-17:30、18:00-21:00

尚禾鍋物 | 餐點介紹

這次來到尚禾選擇的是1888元的究極日本A5和牛，因為在開幕期間所以海鮮不加價

我們5個人用餐開2鍋鴛鴦鍋

選擇的湯底有胡椒豬度鍋(+129元)、龍骨白湯養生鍋(+89元)、四川麻辣鍋(+99元)

以及不需要額外加價的北海道昆布鍋

胡椒豬肚鍋(+129元)

這鍋胡椒豬度鍋胡椒味真的超重，喜歡胡椒香的人一定會愛

湯底裡還有豬肚很Q，完全沒有腥味

龍骨白湯養生鍋(+89元)

色澤濃濃的白湯湯底，加入紅棗、枸杞...等的養生湯底

入喉溫順濃郁回味無窮

四川麻辣鍋(+99元)

色、香、味俱全的麻辣鍋，火辣辣的口感，吃辣者必點

不過如果可以加入幾塊鴨血、豆腐就更過癮了

北海道昆布鍋

我們選擇了三款較濃郁的湯底了，當然要選一款能煮海鮮的湯底

就是尚禾的昆布鍋，使用頂級昆布熬製加入柴魚片讓口味更鮮

而選擇昆布鍋湯底才能讓食材呈現最自然的風味~~~

尚禾鍋物的食材除了自助區的蔬食、多款麵食、醬料以及冰品

其他食材皆從APP點餐，APP裡會出現選擇價位的食材

會比畫單更清楚~~

開吃前先到自助區夾取了新鮮時蔬與特色火鍋料

食材新鮮度都能看見，火鍋料也有很多選擇

接下來要來介紹我們選擇的1888元價位的究極和牛系列的重頭戲

畢竟選擇高價位，所以我們點選的菜色都以日本A5和牛為主唷

特別要說尚禾鍋物的日本A5和牛肉質真的不隨便呢!!!

究極日本A5和牛鯉魚管

第一次看見鯉魚管所以特別的好奇是什麼?

原來是牛後腿肉的部位，鯉魚管吃起來不油膩，紮實口感且軟嫩

究極日本A5和牛牛背肩

牛背肩帶嚼勁的口感還帶點濃郁牛油香氣

究極日本A5和牛三叉

這款超適合鍋物的究極日本A5和牛三叉，油脂較少

涮入鍋中呈現粉色即可夾起，尚禾鍋物提供的肉品

都是新鮮現切，所以3-5分熟就可以食用囉!!!

口感彈韌但剛剛好的熟度讓肉肉也很嫩~

究極日本A5和牛肋眼上蓋

油花超豐富，口感超嫩的日本A5和牛牛肋眼上蓋

涮入3秒即可夾起入口!!!

感受它滑嫩的口感

究極美國頂級牛小排

口感超柔嫩，真的是一片一片接著涮來吃

越嚼越香，牛肉濃郁的香氣在口中散發

頂級系列肉品

這款紐澳和牛系列也是超級推薦，1888元也是可以點選

如果沒有追求日本A5和牛也可以選擇紐澳和牛949元

頂級伊比利豬

肉質好吃的程度不比牛肉遜色，在尚禾鍋物也是能吃到開心啊!

伊比利豬本身還有獨特的香氣入口還能感受到濃郁的肉汁

頂級澳洲黃瓜條

覺得名字很有趣所以點來吃吃看，沒想到一吃成主顧，點了好多次的黃瓜條

它是肩胛里肌的部位，肉中夾著細膩的油花

頂級美國美國肩小排

頂級澳洲牛舌

牛舌吃起來軟嫩多汁、軟脆，特殊的口感真的讓人很難不愛上

海鮮四品加價120元海鮮吃到飽

提供沙巴魚、白蝦、蛤犡、鮮蚵

到後面全部點蛤犡，真的超級爽

每顆蛤犡肉質非常飽滿且新鮮~

還有花枝漿、蝦仁漿可以點選，口感Q彈鮮美

飲品

APP中有飲品可樂、雪碧之外還有多款手搖飲可以選擇，有紅茶、綠茶

鐵觀音、冬瓜系列，還能選擇加牛奶或者加奶蓋...等

尚禾鍋物 | 自助吧

尚禾鍋物提供了30種蔬食、20多種特色火鍋料以及超豐富的麵食

依照個人喜好選擇，以不浪費為主可以無限享用

冰品

自助冰品的口味也特別多

APP裡面還能選擇酷聖石、塔拉朵冰品(一人限點一次)

醬料區

尚禾鍋物 | 用餐心得

這次體驗了1888元究極日本A5和牛的餐點，可以感受到店家滿滿的用心感

肉品都是新鮮現切品質都是能感受到

自助區的菜色也非常多樣化，特別要說提供的火鍋料品質也是特別好

有蛋腸我真的很喜歡，還有一些很少吃的到的食材

還有多種手搖飲品滿足我這個愛喝飲料的人，奶蓋款超推薦，奶蓋綿密不甜膩

湯底我特別推薦龍骨白湯養生鍋，湯頭濃郁甘甜，煮蔬菜或肉品都非常好吃!

吃完才發現我忘記點了他們的滷肉飯，聽朋友說超讚，真的有點可惜

店家不時還有打卡送食材的活動，這次送的生食級干貝也是超鮮甜

如果你也喜歡日本A5和牛，也可以來到這裡喔!

店家資訊

尚禾鍋物

地址: 桃園市龍潭區大昌路二段518之1號

電話: 034799777

營業時間: 11:00–23:00

臉書: https://reurl.cc/Llx1Rx

訂位: https://reurl.cc/dybr6q