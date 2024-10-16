桃園龍潭新開幕店家，2024桃園龍潭聚餐餐廳分享，日本A5和牛1888元吃到飽，油花超漂亮
這家位於在桃園龍潭大昌路二段，龍潭交流道旁的尚禾鍋物，室外超大停車場，用餐超便利
店家肉品選擇多樣化，還有自助百匯、冰品、以及20多款手搖飲...無限享用
鍋物價格599元起，加價120元享海鮮吃到飽
尚禾還有多樣化湯底可供選擇，每一鍋都是特色湯底
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菜單
尚禾鍋物提供了5種價格的吃到飽內容，有特選豬雞羊肉、精選美國牛、極上安格斯牛
頂級澳洲和牛以及超人氣的究極日本A5和牛
菜單上的價格都很清楚明白，而且65歲以上的長者還享有任選主餐減價200元優惠
尚禾鍋物湯底目前有8種選擇，精燉蔬菜鍋、北海道昆布鍋免加價
其餘湯底價格59元-129元
尚禾鍋物 | 座位區
店內座位區環境明亮寬敞，用餐空間很舒適，有個人桌、4人桌、6人桌
還有16人包廂區
個人桌
4人桌
6人桌
16人包廂
包廂低消12000元(不含服務費)，可用餐3小時
包廂有分時段:
11:00-14:00、14:30-17:30、18:00-21:00
尚禾鍋物 | 餐點介紹
這次來到尚禾選擇的是1888元的究極日本A5和牛，因為在開幕期間所以海鮮不加價
我們5個人用餐開2鍋鴛鴦鍋
選擇的湯底有胡椒豬度鍋(+129元)、龍骨白湯養生鍋(+89元)、四川麻辣鍋(+99元)
以及不需要額外加價的北海道昆布鍋
胡椒豬肚鍋(+129元)
這鍋胡椒豬度鍋胡椒味真的超重，喜歡胡椒香的人一定會愛
湯底裡還有豬肚很Q，完全沒有腥味
龍骨白湯養生鍋(+89元)
色澤濃濃的白湯湯底，加入紅棗、枸杞...等的養生湯底
入喉溫順濃郁回味無窮
四川麻辣鍋(+99元)
色、香、味俱全的麻辣鍋，火辣辣的口感，吃辣者必點
不過如果可以加入幾塊鴨血、豆腐就更過癮了
北海道昆布鍋
我們選擇了三款較濃郁的湯底了，當然要選一款能煮海鮮的湯底
就是尚禾的昆布鍋，使用頂級昆布熬製加入柴魚片讓口味更鮮
而選擇昆布鍋湯底才能讓食材呈現最自然的風味~~~
尚禾鍋物的食材除了自助區的蔬食、多款麵食、醬料以及冰品
其他食材皆從APP點餐，APP裡會出現選擇價位的食材
會比畫單更清楚~~
開吃前先到自助區夾取了新鮮時蔬與特色火鍋料
食材新鮮度都能看見，火鍋料也有很多選擇
接下來要來介紹我們選擇的1888元價位的究極和牛系列的重頭戲
畢竟選擇高價位，所以我們點選的菜色都以日本A5和牛為主唷
特別要說尚禾鍋物的日本A5和牛肉質真的不隨便呢!!!
究極日本A5和牛鯉魚管
第一次看見鯉魚管所以特別的好奇是什麼?
原來是牛後腿肉的部位，鯉魚管吃起來不油膩，紮實口感且軟嫩
究極日本A5和牛牛背肩
牛背肩帶嚼勁的口感還帶點濃郁牛油香氣
究極日本A5和牛三叉
這款超適合鍋物的究極日本A5和牛三叉，油脂較少
涮入鍋中呈現粉色即可夾起，尚禾鍋物提供的肉品
都是新鮮現切，所以3-5分熟就可以食用囉!!!
口感彈韌但剛剛好的熟度讓肉肉也很嫩~
究極日本A5和牛肋眼上蓋
油花超豐富，口感超嫩的日本A5和牛牛肋眼上蓋
涮入3秒即可夾起入口!!!
感受它滑嫩的口感
究極美國頂級牛小排
口感超柔嫩，真的是一片一片接著涮來吃
越嚼越香，牛肉濃郁的香氣在口中散發
頂級系列肉品
這款紐澳和牛系列也是超級推薦，1888元也是可以點選
如果沒有追求日本A5和牛也可以選擇紐澳和牛949元
頂級伊比利豬
肉質好吃的程度不比牛肉遜色，在尚禾鍋物也是能吃到開心啊!
伊比利豬本身還有獨特的香氣入口還能感受到濃郁的肉汁
頂級澳洲黃瓜條
覺得名字很有趣所以點來吃吃看，沒想到一吃成主顧，點了好多次的黃瓜條
它是肩胛里肌的部位，肉中夾著細膩的油花
頂級美國美國肩小排
頂級澳洲牛舌
牛舌吃起來軟嫩多汁、軟脆，特殊的口感真的讓人很難不愛上
海鮮四品加價120元海鮮吃到飽
提供沙巴魚、白蝦、蛤犡、鮮蚵
到後面全部點蛤犡，真的超級爽
每顆蛤犡肉質非常飽滿且新鮮~
還有花枝漿、蝦仁漿可以點選，口感Q彈鮮美
飲品
APP中有飲品可樂、雪碧之外還有多款手搖飲可以選擇，有紅茶、綠茶
鐵觀音、冬瓜系列，還能選擇加牛奶或者加奶蓋...等
尚禾鍋物 | 自助吧
尚禾鍋物提供了30種蔬食、20多種特色火鍋料以及超豐富的麵食
依照個人喜好選擇，以不浪費為主可以無限享用
冰品
自助冰品的口味也特別多
APP裡面還能選擇酷聖石、塔拉朵冰品(一人限點一次)
醬料區
尚禾鍋物 | 用餐心得
這次體驗了1888元究極日本A5和牛的餐點，可以感受到店家滿滿的用心感
肉品都是新鮮現切品質都是能感受到
自助區的菜色也非常多樣化，特別要說提供的火鍋料品質也是特別好
有蛋腸我真的很喜歡，還有一些很少吃的到的食材
還有多種手搖飲品滿足我這個愛喝飲料的人，奶蓋款超推薦，奶蓋綿密不甜膩
湯底我特別推薦龍骨白湯養生鍋，湯頭濃郁甘甜，煮蔬菜或肉品都非常好吃!
吃完才發現我忘記點了他們的滷肉飯，聽朋友說超讚，真的有點可惜
店家不時還有打卡送食材的活動，這次送的生食級干貝也是超鮮甜
如果你也喜歡日本A5和牛，也可以來到這裡喔!
店家資訊
尚禾鍋物
地址: 桃園市龍潭區大昌路二段518之1號
電話: 034799777
營業時間: 11:00–23:00