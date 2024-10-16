2024桃園最新人氣燒肉推薦，燒肉店現在變成聚餐、約會餐廳首選店

近年來單點燒肉店越來越盛行，在肉質上也比套餐式燒肉與吃到飽好很多

這次勺勺要來介紹桃園燒肉新品牌"純水燒肉"，店家位於在藝文特區中正路與大興西路

"純水燒肉"主打自己動手烤"肉品減價"，連醬料也是大手筆提供無限量使用!!!

喜歡燒肉的朋友，一定要來純水燒肉

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菜單

純水燒肉的價格有兩種選擇，在這裡可以享受專人代考的服務

不用動手就有好吃的肉肉上桌，價格可以參考尊爵價

來到純水燒肉也可以自己挑戰動手烤肉，價格超甜大約尊爵價6折

套餐菜單

純水燒肉 | 環境介紹

純水燒肉分為兩層樓，而兩層樓的風格感卻不一樣

一樓的裝潢較為簡約的木質風格，空間光線較為明亮，座位為開放式座位

牆面還有掛上純水燒肉從日本空運來台的農場證明與和牛的戶籍謄本

是有在掛保證的，不是呼嚨客人的

二樓裝潢輕奢風格，以灰藍色調為主視覺，搭配大理石桌面與淺色調椅子做搭配

還有吊燈，來凸顯不凡的質感

二樓空間以包廂方式，有4人、6人、8人以及最大VIP包廂12人

12人包廂還有電視，空間寬敞用餐超舒適、隱密

很適合家族聚餐、企業包場、慶生活動...等多人用餐

純水燒肉 | 餐點介紹

這次點了月見雙人套餐，本來是中秋節限定套餐，但很受歡迎

套餐內容:

胡麻沙拉、純水濃醇雞湯、極上A5和牛丼(+400)、純水松阪豬、椒鹽雞腿肉

美國頂級去骨牛小排、月見和牛壽喜燒薄片、月見和牛金磚、日本A5和牛勞斯萊斯

日本生食級干貝、山藥、櫛瓜、泡菜、甜品(任選2)、飲品

桌邊調料

純水燒肉特色之一，明太子醬、松露醬、蔥鹽無限量使用

除此之外還有純水燒肉特製燒肉醬、昆布鹽與精鹽

飲品

台茶18、可樂

台茶18有獨特的香氣，入喉順口不苦澀，搭配燒肉很解膩、清爽解渴

喜歡喝無糖茶必點

泡菜

口感爽脆，酸酸微辣越吃越涮嘴，不管單吃或搭配肉品吃都很不錯

胡拉沙拉

吃燒肉時勺勺必吃生菜，天氣悶熱來上一盤沙拉瞬間消暑

清爽無負擔

純水濃醇雞湯

套餐附贈一壺雞湯，很快就空了，他們的雞湯喝起來很濃，不會水水的感覺

如果選擇單點燒肉，純水燒肉的雞湯我覺得很推薦必點~也是他們的招牌之一

極上A5和牛丼(+400)

我們將套餐內的台梗9號米飯加價400元升級為極上A5和牛丼

超豪華的牛丼讓人食指大動阿~~~

上面滿滿的A5和牛還有鮭魚卵、魚子醬、松露高級食材

還有一顆生食級生蛋黃，把食材均勻攪拌就可以吃了

和牛入口即化、油脂香氣十足、鮭魚卵啵啵啵的口感，還有松露的香氣刺激味蕾

最重要的是生食級生蛋黃融和丼飯，更加的濃郁

山藥

櫛瓜

蔬食類套餐裡是提供山藥與櫛瓜都是我的愛，前面介紹明太子醬也是可以無限使用

勺勺把明太子醬拿來搭配山藥與櫛瓜，沾著吃超好吃的，明太子醬濃郁的口感

櫛瓜即使單吃也能感受到揪C的口感，依照個人喜好去做搭配

生食級干貝

專人代烤的干貝就是好吃，掌握最棒的熟度，外皮帶點焦脆口感

咀嚼後能感受到干貝的鮮嫩度與Q彈

超鮮甜的干貝，精華都鎖在裡頭，一口入魂

純水松阪豬、椒鹽雞腿肉

純水松阪豬

雙面烤至金黃色，肉質不柴帶點脆脆口感，Neo超喜歡吃，一直說我還要

入口脆略帶嚼勁，不會有豬肉腥味

椒鹽雞腿肉

雞肉厚實軟嫩，外皮焦香氣十足，肉汁豐富

雞肉本身有加入椒鹽調味，所以不需再多沾調料就很好吃了

美國頂級去骨牛小排

牛小排Q彈且肉香味濃厚，口感多汁鮮嫩細緻，烤至約莫5-6分熟即可

雙面烤至粉色就可以夾起食用了，入口可以感受到牛小排鮮甜的汁水

牛小排肉香濃郁，帶點筋膜彈牙的口感，搭配上昆布鹽不會搶走牛小排本身原味的口感

還能提升鮮味，每一口都勺勺回味無窮阿~~

月見和牛壽喜燒薄片

因為老公不敢吃太生所以我們選擇了5分熟的熟度，搭配上生蛋黃與純水的招牌燒肉醬

沾上蛋液後和牛壽喜燒薄片格外的滑嫩順口，口味層次相當豐富，更能凸顯和牛的油脂香

日本A5和牛勞斯萊斯、日本A5和牛月見金磚

這兩款是這份套餐的重頭戲，來到純水燒肉必點之一肉品

喜歡品嘗和牛的朋友千萬不要錯過阿!!!

日本A5和牛勞斯萊斯

純水燒肉的日本A5和牛勞斯萊斯是採用肋眼上蓋肉，油花分布均勻

肉質軟嫩鮮美、風味十足

雙面上色後還需靜至數分鐘，讓肉汁回潤到肉中，在放上鐵網上復熱數秒

讓外皮酥焦即可

日本A5和牛勞斯萊斯焦香外皮保持酥脆度，就幫我們剪成方便入口的大小

入口油脂香氣與鮮美的肉汁在口中化開

日本A5和牛月見金磚

和牛月見金磚是最精華的部位，油脂也是相當豐富與美麗

在火烤的同時能聞到油脂香氣飄散

烤到一定的熟度也會靜置數分鐘，讓牛肉本身的精華鎖入其中

再將和牛金磚放置烤網中，火焰瞬間燃起，給了我們視覺饗宴

可以搭配生食級蛋黃別有一番風味，但是勺勺更喜歡昆布鹽

不會蓋掉金磚本身的風采，更能感受到和牛的鮮甜感與細緻的香氣

甜品

胡麻冰淇淋、三色丸子

甜品應該是Neo最期待的了，從上桌前一直想吃冰淇淋，這不就來了嗎~

純水燒肉特製的胡麻冰淇淋，以芝麻、鹽製作而成，鹹甜交織口感

在嘴中散發濃郁芝麻與奶香氣，吃到不想分人就知道有多好吃了!!!

現烤三色丸子，非常有特色，外皮炙燒過散發淡淡的焦香，淋上煉乳真的很好吃

吃完肉肉再來好吃的甜品畫下美好的句點呢!

純水燒肉 | 用餐心得

純水燒肉提供的日本直送A5和牛，絕對是超正宗和牛，店家還掛上了和牛證書

來到純水燒肉用餐，還能自己DIY動手烤還享甜甜價~直接便宜了快一半呢!

如果不想破壞高級肉品也可以選擇尊爵價格，專人代烤服務真的超享受

最值得推薦的是店內提供了明太子醬、松露醬、蔥鹽、精鹽、昆布鹽、燒肉醬

6種不同風味的調味品隨你用

店家還有包廂式用餐空間，可以提供約會、聚餐...等，想在包廂用餐記得先預約!!!

店家資訊

純水燒肉

地址: 桃園市桃園區中正路903號

電話: 033570377

營業時間: 一-四，下午5點-晚上11點、五-日，中午12點至晚上10點

臉書: https://reurl.cc/adgAEY

IG: https://www.instagram.com/p/DAAQpnJsH_y/

訂位: https://reurl.cc/E62qmK