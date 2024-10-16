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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：27
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

KATZ 卡司韓藝料理 (台中美術園道店）
phone04-23723055
place台中市西區五權西四街110號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝  

韓式料理美食、五權西四街超人氣熱門美食推薦！ 台中市西區必吃美食

如果你也熱愛韓式料理 那麼台中市西區的KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)絕對是你不能錯過的餐廳之一！

不僅提供道地的韓式美食 還能讓你彷彿置身於韓國首爾的街頭美食天地 從經典的韓式豆腐鍋到甜辣滋味的韓式炸雞

再到豐富多樣的海鮮煎餅、炒年糕 每一道菜都讓人垂涎欲滴 寬敞的用餐環境

不論是三五好友聚餐或是姊妹淘的輕鬆聚會   都是絕佳的選擇

原文:KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷。菜單價位

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KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)在哪裡?怎麼去?

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台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝店家名稱:KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ卡司電話: 04-2372-3055

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ卡司營業時間:11:30–21:30(最後點餐20:30)

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ卡司臉書:台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝點我

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ卡司菜單:台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝點我

台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ卡司址:台中市西區五權西四街110號 

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

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台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝Instagram ID：yuno05199台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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KATZ卡司·美術園道位於台中市西區五權西四街110號    鄰近台中國立台灣美術館

黑色工業風外觀相當吸睛 周邊的停車格很多 開車來這裡用餐也很方便  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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櫃台下方的冷藏櫃陳列著許多韓國道地酒品

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

喝酒不開車 開車不喝酒台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

飲酒過量有害身心健康台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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用餐環境設計的相當時尚 充滿現代感 以灰黑色調為主 展現出濃厚的工業風格

餐廳分為一樓和二樓 營造出寬敞而不失情調的氛圍 一樓的座位以四人桌為主

還有一張長桌 特別適合三五好友相聚或情侶約會 整體用餐環境舒適且富有情調  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝 

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二樓用餐空間寬敞明亮 設有落地窗 如果早上下午前來

不僅可以享受自然採光 還能欣賞綠園道的美景 讓用餐氛圍更加愜意 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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KATZ卡司菜單價位台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝點我

分為單點以及套餐可以做選擇

套餐又有分2人、3人、4人可以做選擇

YUNO這次選擇經典2人分享餐

提供主廚特餐、開胃菜、鍋物、主食、韓國特色小點、炸雞、飲品

另外單點海鮮煎餅及手作棉花糖冰淇淋 份量十足 三個人吃的相當飽足 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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等待餐點上桌同時 店員會先提供兩道小菜

一個是漬蘿蔔 脆甜口感 另一款則是漬海帶 吃起來涮嘴

吃起來蠻開胃的 吃完還可以免費再續 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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這道海鮮煎餅是ＹＵＮＯ最愛之一 用料非常實在 每一口都能吃到豐富的海鮮餡料

外層煎得酥脆 帶有恰到好處的口感 還貼心地切成小塊 方便直接享用

上方還放了海苔絲和美乃滋作為配料 增添了額外的風味  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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Q彈的年糕搭配濃郁的韓式甜辣醬汁 讓整道菜充滿了豐富的層次感

口感非常軟糯 每一口都帶有甜中帶辣的滋味 令人一吃就停不下來  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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裡頭還加入了煎餃子 增添了更多的口感與風味 煎餃外皮酥脆 搭配年糕的Q彈口感每一口都充滿層次 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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YUNO這次選擇升級DIY「捏飯糰」由白飯、魚卵、美乃滋和海苔組成

還有提供手套 特別適合與小朋友一起享受這個互動體驗 將所有食材充分攪拌後

捏成適合入口的小飯糰 入口微鹹帶甜 口感順口 配上酥脆的韓式炸雞簡直是完美的搭配 台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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韓式炸雞裹滿了紅通通的甜辣醬 外層酥脆、內裡鮮嫩多汁 每一口都充滿滋味

炸雞選用腿塊製作 肉質柔嫩 搭配香脆的炸薯片 更具層次感  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓式辣豆腐雞排鍋

韓式辣豆腐雞排鍋是KATZ卡司韓藝料理的另一道經典韓式美食 這道鍋物融合了嫩滑的豆腐、鮮嫩的雞排

以及濃郁的韓式辣醬湯底 充滿香辣和豐富的口感 豆腐入口即化 吸收了辣醬的香氣

雞排肉質柔軟多汁 搭配著蔬菜一起燉煮 讓湯頭更加鮮甜 湯底辣度適中 加上白飯 就是超幸福湯飯  台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

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棉花糖包裹著香草冰淇淋 再搭配酸甜醬汁 酸甜交織的口感 配上棉花糖的香Q

非常特別且不膩口 吃完韓式料理後來上一份這樣的甜點 真是完美的收尾 既清新又滿足！

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韓國的汽水 另外會附上冰塊杯 口味酸酸甜甜 清爽又解膩台中市西區韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷｜KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

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