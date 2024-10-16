韓式料理美食、五權西四街超人氣熱門美食推薦！ 台中市西區必吃美食

如果你也熱愛韓式料理 那麼台中市西區的「KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)」絕對是你不能錯過的餐廳之一！

不僅提供道地的韓式美食 還能讓你彷彿置身於韓國首爾的街頭美食天地 從經典的韓式豆腐鍋到甜辣滋味的韓式炸雞

再到豐富多樣的海鮮煎餅、炒年糕 每一道菜都讓人垂涎欲滴 寬敞的用餐環境

不論是三五好友聚餐或是姊妹淘的輕鬆聚會 都是絕佳的選擇

原文:KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓料控必收！網評4.6星 韓式辣豆腐鍋、海鮮煎餅、韓式炸雞、炒年糕 樣樣無雷。菜單價位

KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:KATZ卡司·美術園道 (韓藝料理)

KATZ卡司電話: 04-2372-3055

KATZ卡司營業時間:11:30–21:30(最後點餐20:30)

KATZ卡司臉書: 點我

KATZ卡司菜單: 點我

KATZ卡司地址:台中市西區五權西四街110號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO粉絲團&0933023511 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

KATZ卡司·美術園道位於台中市西區五權西四街110號 鄰近台中國立台灣美術館



黑色工業風外觀相當吸睛 周邊的停車格很多 開車來這裡用餐也很方便

櫃台下方的冷藏櫃陳列著許多韓國道地酒品

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

用餐環境設計的相當時尚 充滿現代感 以灰黑色調為主 展現出濃厚的工業風格

餐廳分為一樓和二樓 營造出寬敞而不失情調的氛圍 一樓的座位以四人桌為主

還有一張長桌 特別適合三五好友相聚或情侶約會 整體用餐環境舒適且富有情調

二樓用餐空間寬敞明亮 設有落地窗 如果早上下午前來

不僅可以享受自然採光 還能欣賞綠園道的美景 讓用餐氛圍更加愜意

KATZ卡司菜單價位 點我

分為單點以及套餐可以做選擇

套餐又有分2人、3人、4人可以做選擇

YUNO這次選擇經典2人分享餐！

提供主廚特餐、開胃菜、鍋物、主食、韓國特色小點、炸雞、飲品

另外單點海鮮煎餅及手作棉花糖冰淇淋 份量十足 三個人吃的相當飽足

等待餐點上桌同時 店員會先提供兩道小菜

一個是漬蘿蔔 脆甜口感 另一款則是漬海帶 吃起來涮嘴

吃起來蠻開胃的 吃完還可以免費再續

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜海鮮煎餅

這道海鮮煎餅是ＹＵＮＯ最愛之一 用料非常實在 每一口都能吃到豐富的海鮮餡料

外層煎得酥脆 帶有恰到好處的口感 還貼心地切成小塊 方便直接享用

上方還放了海苔絲和美乃滋作為配料 增添了額外的風味

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜辣炒年糕

Q彈的年糕搭配濃郁的韓式甜辣醬汁 讓整道菜充滿了豐富的層次感

口感非常軟糯 每一口都帶有甜中帶辣的滋味 令人一吃就停不下來

裡頭還加入了煎餃子 增添了更多的口感與風味 煎餃外皮酥脆 搭配年糕的Q彈口感每一口都充滿層次

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜捏飯糰

YUNO這次選擇升級DIY「捏飯糰」由白飯、魚卵、美乃滋和海苔組成

還有提供手套 特別適合與小朋友一起享受這個互動體驗 將所有食材充分攪拌後

捏成適合入口的小飯糰 入口微鹹帶甜 口感順口 配上酥脆的韓式炸雞簡直是完美的搭配

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓式甜辣紅醬炸雞

韓式炸雞裹滿了紅通通的甜辣醬 外層酥脆、內裡鮮嫩多汁 每一口都充滿滋味

炸雞選用腿塊製作 肉質柔嫩 搭配香脆的炸薯片 更具層次感

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓式辣豆腐雞排鍋

韓式辣豆腐雞排鍋是KATZ卡司韓藝料理的另一道經典韓式美食 這道鍋物融合了嫩滑的豆腐、鮮嫩的雞排

以及濃郁的韓式辣醬湯底 充滿香辣和豐富的口感 豆腐入口即化 吸收了辣醬的香氣

雞排肉質柔軟多汁 搭配著蔬菜一起燉煮 讓湯頭更加鮮甜 湯底辣度適中 加上白飯 就是超幸福湯飯

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓藝棉花糖冰淇淋

棉花糖包裹著香草冰淇淋 再搭配酸甜醬汁 酸甜交織的口感 配上棉花糖的香Q

非常特別且不膩口 吃完韓式料理後來上一份這樣的甜點 真是完美的收尾 既清新又滿足！

KATZ 卡司 · 美術園道 (韓藝料理)｜韓國李子蘇打＆韓國乳酸蘇打

韓國的汽水 另外會附上冰塊杯 口味酸酸甜甜 清爽又解膩