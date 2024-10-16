聚餐就訂《大祥海鮮燒鵝餐廳》！這間台中海鮮餐廳真的很強！尤其在螃蟹最肥美的季節時，想吃螃蟹或最新鮮的海鮮料理，大祥海鮮燒鵝餐廳真的大推，說真的台中餐廳這麼多，很多都是台中美食榜上有名，《大祥海鮮燒鵝餐廳》也不例外，招牌燒鵝原本就有不輸台中烤鴨的美味，每當秋蟹季節來臨，加上飯店主廚深厚功力，台中老饕不時就相約來去大吃一頓，假日人潮更為誇張，碰上節日假日最好提前先預訂～

大祥海鮮燒鵝餐廳

《大祥海鮮燒鵝餐廳》這間台中餐廳很不一般！說真的在來吃之前還真不知道，但經過一道道美味料理洗禮後，就查了一下大祥海鮮燒鵝餐廳評價，滿滿好評讓星星評分居高不下，其中一則介紹可就厲害了，大祥海鮮燒鵝餐廳的主廚葉祥忠師傅，竟然曾任飯店主廚，難怪料理水準這麼高，《大祥海鮮燒鵝餐廳》店內海鮮食材更講求新鮮，澎湖、漁港直送到店，這次特別來吃的螃蟹大餐，在幾十分鐘前，還在水箱中漫步，新鮮美味值得你的期待～

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大祥海鮮燒鵝餐廳

電話：0423121067

時間：11:00–14:00、17:00–21:00

地址：407台中市西屯區漢口路一段47號 / 地圖

大祥海鮮燒鵝餐廳在哪

《大祥海鮮燒鵝餐廳》就位在漢口路上，地點很靠近台灣大道，精確一點就是在台中美食伴手禮短腿ㄚ鹿隔壁，店前有機車格，開車最好直接前往收費停車場會比較方便。

《大祥海鮮燒鵝餐廳》店門口也有座位，有4桌，分別是6人桌跟4人桌，雖然設置在門口，但預留道路很寬敞，行人路過也不會擁擠。

大祥海鮮燒鵝餐廳用餐空間

《大祥海鮮燒鵝餐廳》室內空間舒適明亮，大廳有6桌，5個十人桌跟1個6人桌，桌數不多適合包場，若要安排公司聚餐、同事聚會大祥海鮮燒鵝餐廳很適合。

不喜歡多人用餐，也可提前預訂大祥海鮮燒鵝餐廳包廂，聚餐、聚會都很適合，但包廂最好提前電話預訂，現場很看運氣～

大祥海鮮燒鵝餐廳菜單

大祥海鮮燒鵝餐廳菜單有超過百種料理可點，文裡就不放全部菜單了，基本上熱炒店有的，《大祥海鮮燒鵝餐廳》都有，除了透過菜單點餐，也能看冷藏櫃的食材來點～

水箱裡面有活跳跳的頂級海鮮，超過兩個手掌大的大沙公大沙母，光看就相當誘人～

飲品有茶有汽水，還有酒精飲品，雖然可選的很多，但大家要記得未成年請勿飲酒，還有酒後不開車也很重要！

大祥海鮮燒鵝餐廳這桌真的太瘋狂，有超大隻的沙公沙母、紅蟳，還有野生的黃雞魚、深海無眼鰻，大祥海鮮燒鵝餐廳招牌燒鵝當然也不能少，在點個幾樣道地台式料理跟經典酒家菜魷魚螺肉蒜，餐點料理太豐盛太美味～

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 原味沙公

還記的剛剛撈起來拍的大沙公大沙母嗎？阿偉轉個圈就搖身一變上桌了！新鮮食材只需要簡單的料理，就能吃到最頂級的鮮美滋味，清蒸就能吃到蟹膏的厚實鮮美跟蟹肉的清甜滋味，推薦大家一定要點看看～

蟹殼都有先敲裂，在吃的時候只需動動小手撥一下。

蟹膏的厚醇與蟹肉的清甜滋味，清蒸的迷人之處，只有老饕最知道。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 麻油沙母

秋天真的是吃螃蟹的季節！無比的肥美無比的鮮，阿偉最愛的還是滿滿蟹黃的沙母了，爆炒過的薑片與麻油香，湯汁被蟹肉給吸附，一想起來就想再去《大祥海鮮燒鵝餐廳》吃一頓了。

蟹黃真的超多又完整，一隻沙母真的不夠分😂

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 紅蟳砂鍋粥

原本還不知道，為什麼網上都推大祥海鮮燒鵝餐廳的紅蟳砂鍋粥，在上桌後一撈，阿偉完～全理解！經過砂鍋的悶煮，把螃蟹的極致鮮美融入湯中，就連粥品的顏色都泛著淡淡的橘紅，香氣就更不用說了！

紅蟳的那彷如紅寶石般的蟹黃，近看更是無比誘人。

隨著紅蟳砂鍋粥上桌的還有《大祥海鮮燒鵝餐廳》招牌干貝醬，加在粥裏面，鮮美味讓你一碗接著一碗盛。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 招牌燒鵝

《大祥海鮮燒鵝餐廳》招牌燒鵝不愧是招牌必吃！迷人的香氣加上誘人的光澤，要不是還要拍照，早就動手先吃個好幾塊了！

燒鵝外皮酥脆，鵝肉多汁美味，難怪吃過的客人都忘不了這一味。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 麻油雙腰

麻油腰花跟雞佛很厲害！腰子脆軟滋味在麻油的提香下，是1+1>3的美味呈現，雞佛大顆又沒有腥味，很好吃！

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 清蒸黃雞魚

新鮮的野生黃雞魚，只需簡單的清蒸料理，佐上蔥絲與醬汁，上桌就是一陣誘人香味，黃雞魚魚肉多、魚刺少、大口吃起來口感扎實，小口吃又能吃到細膩感。

黃雞魚的口感扎實不鬆散，在醬汁與蔥絲的提味下，魚肉的鮮甜味更突出。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 咸蛋黃中卷

咸蛋黃中卷美味程度在水準之上，外表夠酥、中卷夠鮮夠嫩口，好吃推推。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 香酥無眼鰻

《大祥海鮮燒鵝餐廳》有特別推薦這道香酥無眼鰻，說是東港限定的深海鰻魚，在餐廳不常見，吃起來的口感是微酥口，還帶點脆口跟Q彈感，很特別也不錯吃的一道料理。

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 水蓮

炒水蓮真的是台中熱炒必點炒蔬菜，口感超棒又好吃～大愛🤩

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 雨來菇炒蛋

據說只有下過雨，才能吃到雨來菇，最常出現在東海沿岸一帶，現在不用開車幾小時，就能在台中餐廳吃到美味的雨來菇炒蛋，真的太幸福拉～

大祥海鮮燒鵝餐廳 / 魷魚螺肉蒜頭湯

湯品首選經典酒家菜魷魚螺肉蒜，湯中濃縮海之精華，在海鮮的襯托下，湯喝起來甜的讓人超驚豔，在吃上一口竹筍、螺肉、魷魚、香菇跟排骨，鮮美滋味更亮眼。

大祥海鮮燒鵝餐廳評價

《大祥海鮮燒鵝餐廳》真的很適合多人用餐、聚餐！頂級海鮮食材，生猛等級料理，大祥海鮮燒鵝餐廳每道料理都備受我們期待，剛上桌不僅聞的香，看的也是很美味，當然最後吃起來也是超乎期待～

台中景點美食懶人包

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店家/景點資訊

店家名稱：大祥海鮮燒鵝餐廳

所在地址：407臺灣台中市西屯區漢口路一段47號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：0423121067

評價：★★★★★

備註資訊：

用餐兩時段11:00–14:00、17:00–21:00 Google即時導航





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