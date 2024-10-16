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台中市南屯區禾樂日式料理｜台中新開幕日料推薦｜南屯區精緻火鍋餐廳｜270元起午餐定食熱映中 - 小米食

小米食 人氣：28
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窩客好文

小米食

發表篇數：286篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

禾樂日式料理
phone04-24732057
place台中市南屯區大墩五街287號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中市南屯區禾樂日式料理｜台中新開幕日料推薦｜南屯區精緻火鍋餐廳｜270元起午餐定食熱映中 - 小米食

禾樂日式料理｜台中新開幕日料推薦｜南屯區精緻火鍋餐廳｜270元起午餐定食熱映中

台中市南屯區禾樂日式料理｜台中新開幕日料推薦｜南屯區精緻火鍋餐廳｜270元起午餐定食熱映中 - 小米食

禾樂日式料理｜台中新開幕日料，日食家溫度

預約訂位：請點我

你是否也和米一樣，醉心於日料的優雅氛圍與精緻呈現呢？這間盛夏新登錄台中的新星禾樂日式料理，以優質食材結合師傅極好的手藝，用心展現料理的風味本色，牢牢收服饕客們的刁嘴，感受過禾樂的山海美味與質樸溫度之後，相信心裡會有個位子留給他。

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禾樂日式料理｜環境介紹

轉角與美味相會，有著角間地利的禾樂日式料理，是台中日料的新泉注入。

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禾樂除了美味的日式料裡，門口也有大型玻璃水缸，提供現撈現殺的生猛活體海鮮。

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一樓除了雙人小吧檯座位，有張溫馨的小長桌，其餘空間是師父們的料理工作區；二樓為主要用餐空間，環境寬敞、間距舒適，座位以四人位為主，也有提供八人位與一間圓桌包廂；

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以木隔板隔出半牆高度，讓半開放式的座位，有著獨立舒服的隱密性，優雅的黑夜輪廓，連結柔光之美，予人一份靜心雅緻的料理氛圍。

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禾樂日式料理將優質食材入饌，並與師傅的匠心技藝用心結合，端出來的料理，風味道道細膩拿捏，且講究食材原之味。

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除了選項豐富的單點菜品，也有貼心不燒腦的日式火鍋套餐組合，還有好評熱映的禾樂午餐定食，300左右就能享有一套暖心料理，難怪點台率超高！

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好吃的台中日式料理再添一、南屯區美食底加台中火鍋推薦

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禾樂日式料理｜菜單MENU

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▎MENU：請點我

(取自 禾樂日式料理 官方)

禾樂日式料理｜餐程介紹

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◍━━ 日式火鍋雙人套餐｜＄1980 ​━━◍

  ▎昆布鍋

  ▎鮮蔬拼盤

  ▎精選肉盤

  ▸  美國翼板牛

  ▎海鮮拼盤2人份

  ▸  生食干貝｜日本生蠔｜花枝｜白蝦｜天使紅蝦｜蛤蠣

  ▎前菜沙拉x2

  ▎刺身x6片

  ▎手捲｜鮭魚卵、龍蝦沙拉

  ▎滑菇茶碗蒸x2

  ▎主食x2

  ▸  白飯、冬粉、烏龍麵 選2

  ▎甜品x2

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  ▎昆布鍋、鮮蔬拼盤

美味情緣裡，少不了火鍋這一經典角色，而火鍋靈魂，就屬湯頭了！以昆布柴魚熬出的鮮美湯底，每一口皆是來自大海的恩典。煮入大量新鮮時蔬，將蔬香精華精鎖住湯裡，尤其以大白菜煮出的湯特別潤香清甜，另外像香綿五桑的栗子南瓜、鮮嫩彈Q的蕈菇等也都好吃

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  ▎海鮮拼盤2人份 生食干貝、日本生蠔、花枝、白蝦、天使紅蝦、蛤蠣

海鮮拼盤包含雙人份的生食干貝、日本生蠔、花枝、白蝦、天使紅蝦和數顆蛤蠣，

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最愛的是帶有迷人鮮甜味的大干貝，兩口一顆好滿足；海味十足又飽滿肥美的生蠔，也是饕客的起手式；湯頭煮入新鮮白蝦與多汁蛤蠣，將大海的鮮美精華牢牢鎖住

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  ▎精選肉盤 美國翼板牛

肉盤也用心選肉，嚴選色澤紅潤且油花分佈均勻的翼板牛，輕涮兩下即可享用，肉質嫩軟又多汁，每口皆是純粹鮮甜的好牛味！如果沒有吃牛肉的話，可以換成盤克夏黑豚。

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煮過牛肉的湯頭不只鮮味足，還會回甘在喉韻，吃火鍋最愛來碗熱湯了，再配口香噴米飯合拍極了！特選農會契作香米，米粒飽滿口感具足，白飯也煮得很好呢

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  ▎手捲 鮭魚卵、龍蝦沙拉

兩支手卷分別為鮭魚卵和龍蝦沙拉，清脆海苔裡，裹入最愛的逼波多汁鮭魚卵，鹹度感覺可以降一點

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  ▎刺身2人份 鮭魚、旗魚、紋甲花枝

本次刺身提供鮭魚、旗魚和紋甲花枝捲，最愛這塊入口即化，有著豐腴油脂的橘色寶石，魚肉嫩粉透白的為旗魚，入口綿密嫩軟，搭佐上芥末、醬油與些許禾樂特調水果醋，清爽又甘甜

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  ▎滑菇茶碗蒸x2

看似平凡的滑菇茶碗蒸，卻是不可或缺的美味配角，滑嫩的黃金色蒸裡，滿藏著菌菇的鮮美精華，這碗茶碗蒸，暖心加乘了整套料理的美味層次

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  ▎甜品 紅豆湯、冰棒

最後的紅豆湯，綿密且甜潤在心底，就是整份鍋物套餐的完美點綴；也有涼翻心情的冰棒可以選

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◍━━ 禾樂午餐定食｜公式A+B ​━━◍

 ▎A 基本公式＄120｜和風蔬菜沙拉、滑菇茶碗蒸、三款小菜、白飯、味噌湯

 ▎B 主餐自由選｜日式炸豬排＄160

除了豐盛的鍋物套餐，也有提供充滿家溫度的午間定食，隨人喜愛自由選，定食以托盤盛裝，提供基本蔬菜沙拉、滑菇茶碗蒸、三款小菜、白飯與味噌湯，

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另選主餐價格，最愛日式炸豬排的米，第一眼就相中他！選擇的是臺灣好豬肉，豬排一咬就能感受到炸功極好，咬下是療癒的咔滋脆響與淡雅甘甜味，肉質清香嫩彈無腥味，配著珍鮮米飯與定食配菜，十足飽嘴過癮。

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禾樂日式料理店家資訊

  • 禾樂日式料理
  • 評分： / 5
  • 地址：408台灣台中市南屯區大墩五街287號( 地圖 )
  • 電話：04 2473 2057
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期六: 11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00,

    星期日: 11:00 – 14:00, 17:00 – 00:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺ 建議提前預約：預約請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：大進停車場CITY PARKING五權站

禾樂日式料理｜店家地圖

 




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