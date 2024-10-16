位在台中豐原區的村長臭豆腐
是當地高評價的臭豆腐小吃店
同時也是很多吃素的人想吃臭豆腐的口袋名單
除了必吃的臭豆腐，還有一口酥、臭豆腐春捲
麻辣臭豆腐、碗粿、麵線、蒸蛋湯，通通銅板價
根本就是一家街頭銅板美食的台灣小吃店
一開店，來吃下午茶的人真的是絡繹不絕
而且電話真的是響個不停，生意真的是很好
村長臭豆腐停車交通資訊
鄰近廟東夜市，壺蘆墩公園的村長臭豆腐
坐落在豐陽路及向陽路的交叉口不遠處
就在豐原四季村素食自助餐的隔壁
騎車來吃美味的臭豆腐，店門口就可以直接停放
像我們開車來就停在豐陽路的路邊停車格
另外也可以停在南陽收費停車場 (無特約，走路4分鐘)
或是搭火車到豐原火車站下車，步行大約6分鐘即可抵達
整體交通算是非常的方便
村長臭豆腐環境
村長臭豆腐用餐環境還算寬敞
位在騎樓下的用餐區可以容納16~20人
如果有在隔壁的四季村用餐
也可以點完臭豆腐
帶到四季村室內用餐區享用也沒問題喔!
建議大家可以避開尖峰的下午茶用餐時段
因為這個時間店員炸臭豆腐的手幾乎沒停下來過呀!
像我們今天一開店就來了
所以用餐的感覺就會相對更加舒適囉!
村長臭豆腐的座位區主要是一整排長椅
以及搭配以2人為主的座位區為主
不只適合親朋好友來這裡吃臭豆腐、麵線當下午茶
也有不少跑完業務的上班族來這邊享用臭豆腐補充活力
以臭豆腐店來說，村長臭豆腐的環境整潔又乾淨
戶外用餐區還有一台水涼扇可以吹
村長臭豆腐自助區
若是選擇內用，這裡有提供餐具及調味料
調味料有蒜泥，手炒辣椒、黑醋都可以自行添加
喜歡吃辣的人不要錯過店內的朝天椒喔!
村長臭豆腐菜單價格
村長臭豆腐的菜單選擇非常的多
有招牌必吃的臭豆腐、麵線
還有一口酥，及各種創意菜色
臭豆腐春捲、麻辣臭豆腐
涼拌酸辣臭豆腐、碗粿、藥膳湯
價格通通都是銅板價
尤其每日限量的蒸蛋湯一定要點
臭豆腐絕對是招牌必吃的
香而不臭的臭豆腐都是店家自己培養菌種發酵的
完全不使用任何人工添加物， 用天然蔬菜進行自然發酵
創造出了這款既健康又美味的臭豆腐
每一塊都是手工製作的
所以每一塊臭豆腐的大小會有些稍許不一樣
以前吃到的臭豆腐都是先一炸再二炸
村長臭豆腐只有經過一炸，所以都是現點現炸
剛剛好的火侯，炸出來的臭豆腐真的是外層非常酥脆
裏頭吃起來非常的濕軟
尤其一口咬下還會有湯汁溢出來
再搭配旁邊清脆又酸甜的台式泡菜
並淋上蒜頭醬油及蒜泥
真的是會讓人好吃到停不下來
喜歡吃辣的人一定要加上店家手炒的朝天椒
吃起來多了辣椒那迷人的香氣
真的是越吃越過癮
尤其搭配臭豆腐的不是香菜而是九層塔
讓不愛吃香菜的人簡直是最佳選擇呀!
一口酥臭豆腐 $75
如果喜歡吃超酥的臭豆腐
還蠻推薦店家的一口酥臭豆腐
切製成剛好可以一口吃下的大小
每一塊都炸得金黃酥脆
吃起來真的會誤以為是在吃餅乾
配上香氣十足的鹹香胡椒鹽及蒜蓉醬油
真的是很好吃
三角酥臭豆腐 $75
其實我很少吃切成三角形的臭豆腐
因為往往吃到的幾乎都比較偏乾
但村長臭豆腐的三角酥臭豆腐
外層可以吃到金黃酥脆的口感
裡面還保有臭豆腐本身的濕潤度
只能說店員的炸工真的掌握得非常好呀!
村長清香素麵線 $65
麵線也是村長臭豆腐的招牌
每一碗麵線裝好裝滿
上面搭配的配料有素排骨酥、豆腸、彩花羹
素排骨酥還蠻特別的，酥脆酥脆的
不會有我不喜歡的素料味
軟嫩的豆腸吃起來非常的順口
另外彩花羹吃起來口感軟Q紮實
麵線湯頭喝起來也非常的鮮甜
裡面還吃得到脆脆的竹筍
每一口都能吃到滿滿的配料
上面撒的也不是香菜是九層塔
不僅不讓吃香菜的人也能大口享用
而也更多了一股九層塔香氣
春捲?臭豆腐?竟然可以合在一起也太特別
每一份春捲臭豆腐都是現點現做
店家精選過的春捲皮，內餡包入臭豆腐及豆薯
每一份一共有兩捲，份量非常的足夠
一口咬下可以吃到春捲皮酥脆的口感
內餡享用到的是聞不太到臭味的臭豆腐
另外還有豆薯增添脆口清爽的口感
真的是顛覆我以往吃到的炸春捲呢!
建議大家上桌後熱熱的吃
這樣才能吃到春捲本身最好的口感喔!
一碗碗粿 $50
這個碗粿分量其實不小
以往吃到碗粿上面淋的是肉燥加油蔥酥
村長臭豆腐真的太有創意
竟然把上面的淋醬換成臭豆腐素肉燥
是不是超特別的呢!
碗粿吃起來口感偏軟綿
搭配上面的醬油淋醬及炸過的臭豆腐素肉燥
吃起來完全不輸給一般的古早味碗粿
蒸蛋湯 $50 (每日限量)
網友說蒸蛋湯絕對是來村長臭豆腐必點湯品
像這樣簡單的蒸蛋料理，放在湯裡頭，真的是很新奇
讓我不用跑到南部就可以吃得到了
蒸蛋的質地非常像日式茶碗蒸般綿密
吃起來非常的細緻滑口
再撒上些許芹菜末增添香氣
跟臭豆腐簡直就是一組完美的SET
皇品藥膳湯 $50
村長臭豆腐的湯品種類
新推出了一款適合秋冬超適合喝的藥燉湯
湯頭喝起來非常甘甜
不會有過重的中藥味
裡面的配料則是有山藥、杏鮑菇、猴頭菇等多種菇類
還放入紅棗及枸杞
滿滿的配料真的是非常有誠意
像最近晚上比較涼了，來上一碗真的是好溫暖喔!
麻辣臭豆腐 (湯)$120
第一次吃麻辣臭豆腐裡面的配料是這樣滿滿一碗的
不僅有滿滿的原型蔬菜
每一塊臭豆腐更是吸飽了滿滿的湯汁
千萬不要覺得湯頭看起來很紅會不會很辣
其實喝起來我覺得大概就在小辣的程度
而且非常的順口，也不會覺得過於油膩
涼拌酸辣臭豆腐 $40
涼拌臭豆腐也真的是第一次嚐到
臭豆腐是有孔洞的
吃起來酸味十足，非常的開胃解膩
台中豐原除了廟東的廟口美食以外
其實還有不少在地美食
像開幕不久評價超高的「村長臭豆腐」
那聞起來臭但吃起來香會爆汁的臭豆腐就讓不少人驚艷
若你也喜歡這樣的傳統小吃
也想吃看看店家的創意臭豆腐料理
村長臭豆腐我非常推薦給大家
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✩ 店家資訊 ✩
電話：0918-266686
地址：台中市豐原區豐陽路87號
時間：周一至周日14:00–20:00
村長臭豆腐粉絲團： https://reurl.cc/Nlba29
村長臭豆腐IG： https://www.instagram.com/village_tofu
以上為個人體驗感受，僅提供參考
實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主
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