豐原美食推薦╱豐原臭豆腐推薦

位在台中豐原區的村長臭豆腐

是當地高評價的臭豆腐小吃店

同時也是很多吃素的人想吃臭豆腐的口袋名單

除了必吃的臭豆腐，還有一口酥、臭豆腐春捲

麻辣臭豆腐、碗粿、麵線、蒸蛋湯，通通銅板價

根本就是一家街頭銅板美食的台灣小吃店

一開店，來吃下午茶的人真的是絡繹不絕

而且電話真的是響個不停，生意真的是很好

村長臭豆腐停車交通資訊

鄰近廟東夜市，壺蘆墩公園的村長臭豆腐

坐落在豐陽路及向陽路的交叉口不遠處

就在豐原四季村素食自助餐的隔壁

騎車來吃美味的臭豆腐，店門口就可以直接停放

像我們開車來就停在豐陽路的路邊停車格

另外也可以停在南陽收費停車場 (無特約，走路4分鐘)

或是搭火車到豐原火車站下車，步行大約6分鐘即可抵達

整體交通算是非常的方便

村長臭豆腐環境

村長臭豆腐用餐環境還算寬敞

位在騎樓下的用餐區可以容納16~20人

如果有在隔壁的四季村用餐

也可以點完臭豆腐

帶到四季村室內用餐區享用也沒問題喔!

建議大家可以避開尖峰的下午茶用餐時段

因為這個時間店員炸臭豆腐的手幾乎沒停下來過呀!

像我們今天一開店就來了

所以用餐的感覺就會相對更加舒適囉!

村長臭豆腐的座位區主要是一整排長椅

以及搭配以2人為主的座位區為主

不只適合親朋好友來這裡吃臭豆腐、麵線當下午茶

也有不少跑完業務的上班族來這邊享用臭豆腐補充活力

以臭豆腐店來說，村長臭豆腐的環境整潔又乾淨

戶外用餐區還有一台水涼扇可以吹

村長臭豆腐自助區

若是選擇內用，這裡有提供餐具及調味料

調味料有蒜泥，手炒辣椒、黑醋都可以自行添加

喜歡吃辣的人不要錯過店內的朝天椒喔!

村長臭豆腐菜單價格

村長臭豆腐的菜單選擇非常的多

有招牌必吃的臭豆腐、麵線

還有一口酥，及各種創意菜色

臭豆腐春捲、麻辣臭豆腐

涼拌酸辣臭豆腐、碗粿、藥膳湯

價格通通都是銅板價

尤其每日限量的蒸蛋湯一定要點

臭豆腐 $65

臭豆腐絕對是招牌必吃的

香而不臭的臭豆腐都是店家自己培養菌種發酵的

完全不使用任何人工添加物， 用天然蔬菜進行自然發酵

創造出了這款既健康又美味的臭豆腐

每一塊都是手工製作的

所以每一塊臭豆腐的大小會有些稍許不一樣

以前吃到的臭豆腐都是先一炸再二炸

村長臭豆腐只有經過一炸，所以都是現點現炸

剛剛好的火侯，炸出來的臭豆腐真的是外層非常酥脆

裏頭吃起來非常的濕軟

尤其一口咬下還會有湯汁溢出來

再搭配旁邊清脆又酸甜的台式泡菜

並淋上蒜頭醬油及蒜泥

真的是會讓人好吃到停不下來

喜歡吃辣的人一定要加上店家手炒的朝天椒

吃起來多了辣椒那迷人的香氣

真的是越吃越過癮

尤其搭配臭豆腐的不是香菜而是九層塔

讓不愛吃香菜的人簡直是最佳選擇呀!

一口酥臭豆腐 $75

如果喜歡吃超酥的臭豆腐

還蠻推薦店家的一口酥臭豆腐

切製成剛好可以一口吃下的大小

每一塊都炸得金黃酥脆

吃起來真的會誤以為是在吃餅乾

配上香氣十足的鹹香胡椒鹽及蒜蓉醬油

真的是很好吃

三角酥臭豆腐 $75

其實我很少吃切成三角形的臭豆腐

因為往往吃到的幾乎都比較偏乾

但村長臭豆腐的三角酥臭豆腐

外層可以吃到金黃酥脆的口感

裡面還保有臭豆腐本身的濕潤度

只能說店員的炸工真的掌握得非常好呀!

村長清香素麵線 $65

麵線也是村長臭豆腐的招牌

每一碗麵線裝好裝滿

上面搭配的配料有素排骨酥、豆腸、彩花羹

素排骨酥還蠻特別的，酥脆酥脆的

不會有我不喜歡的素料味

軟嫩的豆腸吃起來非常的順口

另外彩花羹吃起來口感軟Q紮實

麵線湯頭喝起來也非常的鮮甜

裡面還吃得到脆脆的竹筍

每一口都能吃到滿滿的配料

上面撒的也不是香菜是九層塔

不僅不讓吃香菜的人也能大口享用

而也更多了一股九層塔香氣

臭豆腐春捲 $80

春捲?臭豆腐?竟然可以合在一起也太特別

每一份春捲臭豆腐都是現點現做

店家精選過的春捲皮，內餡包入臭豆腐及豆薯

每一份一共有兩捲，份量非常的足夠

一口咬下可以吃到春捲皮酥脆的口感

內餡享用到的是聞不太到臭味的臭豆腐

另外還有豆薯增添脆口清爽的口感

真的是顛覆我以往吃到的炸春捲呢!

建議大家上桌後熱熱的吃

這樣才能吃到春捲本身最好的口感喔!

一碗碗粿 $50

這個碗粿分量其實不小

以往吃到碗粿上面淋的是肉燥加油蔥酥

村長臭豆腐真的太有創意

竟然把上面的淋醬換成臭豆腐素肉燥

是不是超特別的呢!

碗粿吃起來口感偏軟綿

搭配上面的醬油淋醬及炸過的臭豆腐素肉燥

吃起來完全不輸給一般的古早味碗粿

蒸蛋湯 $50 (每日限量)

網友說蒸蛋湯絕對是來村長臭豆腐必點湯品

像這樣簡單的蒸蛋料理，放在湯裡頭，真的是很新奇

讓我不用跑到南部就可以吃得到了

蒸蛋的質地非常像日式茶碗蒸般綿密

吃起來非常的細緻滑口

再撒上些許芹菜末增添香氣

跟臭豆腐簡直就是一組完美的SET

皇品藥膳湯 $50

村長臭豆腐的湯品種類

新推出了一款適合秋冬超適合喝的藥燉湯

湯頭喝起來非常甘甜

不會有過重的中藥味

裡面的配料則是有山藥、杏鮑菇、猴頭菇等多種菇類

還放入紅棗及枸杞

滿滿的配料真的是非常有誠意

像最近晚上比較涼了，來上一碗真的是好溫暖喔!

麻辣臭豆腐 (湯)$120

第一次吃麻辣臭豆腐裡面的配料是這樣滿滿一碗的

不僅有滿滿的原型蔬菜

每一塊臭豆腐更是吸飽了滿滿的湯汁

千萬不要覺得湯頭看起來很紅會不會很辣

其實喝起來我覺得大概就在小辣的程度

而且非常的順口，也不會覺得過於油膩

涼拌酸辣臭豆腐 $40

涼拌臭豆腐也真的是第一次嚐到

臭豆腐是有孔洞的

吃起來酸味十足，非常的開胃解膩

台中豐原除了廟東的廟口美食以外

其實還有不少在地美食

像開幕不久評價超高的「村長臭豆腐」

那聞起來臭但吃起來香會爆汁的臭豆腐就讓不少人驚艷

若你也喜歡這樣的傳統小吃

也想吃看看店家的創意臭豆腐料理

村長臭豆腐我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

村長臭豆腐

電話：0918-266686

地址：台中市豐原區豐陽路87號

時間：周一至周日14:00–20:00

村長臭豆腐粉絲團： https://reurl.cc/Nlba29

村長臭豆腐IG： https://www.instagram.com/village_tofu



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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