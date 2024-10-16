為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，中國醫巷弄附近最美義式料理，最愛初戀鮮蝦奶油義大利麵，還有隱藏版甜點焦糖布丁

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，中國醫巷弄附近最美義式料理，最愛初戀鮮蝦奶油義大利麵，還有隱藏版甜點焦糖布丁

Cindy Chen 人氣：41
share
窩客好文

Cindy Chen

發表篇數：114篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

若洵パスタ Wakashun Pasta
phone042-2071500
place台中市北區五常街150號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_42.jpg

台中義大利麵推薦/北區義大利麵推薦

位在台中北區，藏身在中國醫巷弄裡的

若洵パスタ Wakashun Pasta

是一家日式文青義式料理餐廳

若洵パスタ Wakashun Pasta」菜單

提供多種口味的義大利麵及燉飯

義大利麵最低價格只要$240元起

份量也不少，是男生也可以吃得飽的份量

店內的醬汁幾乎都是老闆親手熬製

每一種日式和風醬料

搭配義大利麵或燉飯，都讓人印象深刻

有些醬汁幾乎是只在「若洵パスタ Wakashun Pasta

才吃的到的味道

加上店家每天限量推出的隱藏版甜點

尤其是焦糖布丁，更是好吃到又外帶幾個回家

若洵パスタ Wakashun Pasta停車交通資訊

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_41.jpg

鄰近中國醫藥大學中國醫附設醫院附近的

若洵パスタ Wakashun Pasta

坐落在五常街美德街的交叉口不遠處

騎車來吃美味的和風義大利麵，就可以直接停在店門口

像我們開車來就停在周邊的停車場

因為中國醫就在附近，所以停車場還蠻多的

或是也可以搭公車到中國醫站牌下車

再步行走進來就可以看到了

若洵パスタ Wakashun Pasta環境

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_40.jpg

若洵パスタ Wakashun Pasta

白色的牆面搭配木質調的窗框

讓人感到有來到日式小店的感覺

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_30.jpg

在店門口還有一處候位區

遇上尖峰用餐時間人多的時候，可以稍坐在這裡等候

一進到店裡，座位區主要以2~4人座位為主

桌與桌之間得距離不會過於擁擠

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_34.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_36.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_39.jpg

為了造福一個人來吃飯

店家也有設置窗邊的個人用餐區，真的很貼心

如果是I人也不用擔心跟其他客人併桌

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_35.jpg

店內沒有過多的浮誇華麗裝潢

給人的是一種日式帶點文青風的內斂風格

加上挑高的樓高設計及牆面上搭配綠色植栽

在裡面用餐讓人覺得非常自在又愜意

非常適合情侶、朋友、下班跟同事一起聚餐

如果人數較多也可以請店家併桌

若洵パスタ Wakashun Pasta自助區

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_37.jpg

需要的餐具、茶水、醬料及置物籃都可以直接在這裡取用

若洵パスタ Wakashun Pasta菜單

▲平假日無用餐限制時間，中午無休息時間

▲無收取服務費

▲每人低消一份主餐或單點至$240元，8歲以下兒童免低消

▲提供訂位服務

▲所有餐點皆為單點，有提供套餐加購

▲一人作業，所有餐點皆現點現做，尖峰用餐請耐心等候

▲餐點皆無炒辣服務

店家的菜單是用圖文菜單

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_32.jpg

店家菜單每一項主食底下都有列出使用的食材

所以在選擇餐點的時候

可以依造自己喜歡吃的選項去做選擇

真的是非常的貼心

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_31.jpg

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

另外也有提供蔬食菜單

所以同行者有素食朋友也可以吃得很開心

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

主餐有想要加麵、加飯，＋$30元

所有主餐都是單點，想要吃得更豐盛

店家還有提供三種套餐可加購

有A、B、C三種套餐可以選擇

加購的價格分別是$80、$110、$140

若洵パスタ Wakashun Pasta：台中北區義大利麵，

我自己當天就是直上C套餐，套餐內容除了有主餐外

還有湯、飲品、法國長棍麵包，可3選2再加小農沙拉

整個CP值蠻高的

若洵パスタ Wakashun Pasta評價推薦

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_43.jpg

和風原創系列初戀鮮蝦奶油義大利麵 $340

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_28.jpg

今天跟友人一起前來，這道不僅是友人最愛

也是「若洵パスタ Wakashun Pasta」老饕最愛的招牌菜色

甚至是有網友分享幾乎每次來必點

最上面有4隻已經剝好殼的肥美蝦子

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_24.jpg

加上每一條麵條都扒覆著橘色的醬汁

原本以為吃起來應該是一般在外面吃到的橘醬

想不到一吃，竟還吃得到濃郁的蝦味

店家使用頂級的法國鮮奶油

自製紅醬及蝦高湯手工熬製

再放入新鮮櫛瓜丁、玉米筍丁

小番茄等蔬菜一起拌炒

所以整盤的色彩非常繽紛，看起來就很有食慾

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_29.jpg

店家使用嚴選的義大利茉莉La Molisana麵條

每一份義大利麵都是現點現煮

老闆更是堅持從生麵煮到熟麵

為了就是讓醬汁可以完整的吸附在每一根麵條

所以麵條吃起來Q彈有勁

而且上桌沒有馬上吃，麵條也不會整個糊掉

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_26.jpg

每一口麵條都可以吃到濃郁醬汁

及鮮美甘甜的蝦高湯風味

真的是會一口接著一口停不下來

別於以往吃到的橘醬

吃起來整體味道又更有層次，也不會覺得太膩

剝好殼的蝦子也是鮮美Q彈

每一隻的腸泥也清理得非常乾淨

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_27.jpg

對不喜歡剝蝦殼

想方便吃蝦的人真的是大加分

這一盤幾乎是吃到盤內的醬汁都一乾二淨

果然是網友及老饕們大力推薦的菜色呢！

日本鹽昆布蛤利義大利麵 $290

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_23.jpg

喜歡吃清炒的我

看到菜單上有我最愛的鹽昆布馬上點來吃看看

想說鹽昆布不是在高級燒肉店才看的到嗎?

想不到竟然可以跟義大利麵結合

真的太讓我好奇了

裡面有份量十足的鮮美蛤礪

日本鹽昆布及季節食蔬

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_22.jpg

每一顆蛤礪蠻肥美的，吃起來整個鮮味十足

是可以吃的到湯汁的蛤礪

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_20.jpg

使用清炒方式的義大利麵

沒有過多的調味

每一條麵條竟是吃起來如此的鮮甜

不僅能吃出蛤礪的鮮甜

更能吃出日本鹽昆布的鹹鮮

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_19.jpg

麵條也不會因為拍照放了一段時間硬掉或乾掉

對於喜歡吃清炒義大利麵的我來說

下回再訪是會想再點的清炒義大利麵

重點是吃完一整盤也不太會覺得口渴

真的是可以吃出老闆對自家手作醬汁的用心

如果想要吃清爽系列的

日本鹽昆布系列我蠻推薦的

生火腿青醬燉飯 $280

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_18.jpg

如果不想吃義大利麵

店家也有多種燉飯可選擇

這道生火腿青醬燉飯

裡面的食材有西班牙火腿、自製青醬

季節時蔬、法國鮮奶油及帕瑪森起司

在青醬的部分，老闆使用的是進口的羅勒葉

所以吃起來味道比較溫和

不會有九層塔製成青醬的嗆感及苦澀感

撒上滿滿的帕馬森乳酪絲及生火腿

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_17.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_16.jpg

每一口都能吃到鹹香的生火腿及帕瑪森乳酪絲

搭配底下的米飯吃起來熟度非常剛好

不會過硬也不會過軟

每一顆米飯都吸附濃郁的青醬

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_15.jpg

味道真的是非常豐富且很有層次

C套餐 (加購$140元)

內容有: 湯、$60元飲品、法國長棍麵包，可3選2再加小農沙拉

今日例湯

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_9.jpg

今天提供的例湯是番茄蔬菜湯

裡面有滿滿的食蔬，喝起來酸甜酸甜的

非常的清爽鮮甜，很適合開胃

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_8.jpg

法國長棍麵包

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_14.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_13.jpg

套餐提供的法國長棍麵包一份有兩片

第一片可以先吃原味，吃起來外酥內軟Q有嚼勁

第二片可以沾熱湯一起享用

讓法國長棍麵包一次享有兩種口感

小農沙拉

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_12.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_10.jpg

小農沙拉使用的水根生菜非常的新鮮脆甜

搭配的胡麻醬，也是店家炒過的芝麻打製

所以味道非常的濃郁

搭配著一起吃真的是非常的美味

也不會覺得太過油膩

隱藏版甜點：焦糖布丁

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_3.jpg

吃完鹹食，當然要來點甜食作完美的ENDING

店家的紙本菜單是沒有甜點的品項

每天提供的隱藏版甜點會寫在櫃檯的小板子上

這道焦糖布丁是我吃到目前最好吃的焦糖布丁

布丁吃起來非常的綿密

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_2.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_1.jpg

搭配手工熬製的焦糖醬

苦甜苦甜的一點都不會太膩口

好吃到讓友人又外帶幾個要跟家人分享

也是讓我目前最有記憶點的焦糖布丁

隱藏版甜點：胡蘿蔔蛋糕

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_6.jpg

對不太喜歡胡蘿蔔本身的我

胡蘿蔔蛋糕真的對我是一大挑戰

友人點的這款胡蘿蔔蛋糕真的是打翻我的想像

店家的這道胡蘿蔔蛋糕

使用紅蘿蔔、肉桂及核桃手工製作

最上面則是淋上馬斯卡邦醬

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_5.jpg

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_4.jpg

每一口吃進去的會聞到肉桂的香氣

蛋糕體的口感濕潤鬆綿

還能吃到核桃酥脆的口感

完全不會吃到紅蘿蔔本身的土味

加上搭配馬斯卡邦醬

讓甜度非常的剛好，完全不會過於甜膩

店家的隱藏版甜點不僅是銅板價

味道上也完全不輸給知名的甜點專賣店

加上份量也非常的剛好

吃完一整份甜點也不會覺得有負擔

飲品：綜合莓果蘇打 $120╱香檸優格蘇打 $100

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_45.jpg

兩種飲品內的果醬也都是店家手工熬製的

搭配冰冰涼涼的微氣泡飲

不管搭配鹹食或甜點享用都超適合

LINE_ALBUM_若洵パスタ Wakashun Pasta 二傻夫婦_241014_44.jpg

若洵パスタ Wakashun Pasta」的餐點

就算不加點也很有份量

男生吃了也會有飽足感

加上所有的食材都是有特別挑過，都很新鮮

搭配義大利麵的或是燉飯的醬汁

都是店家手工熬製，堅持不用市售的半成品

加上內用不限用餐時間，也免收服務費

更是成為中國醫的學生約會聚餐的口袋名單

如果你想來點不一樣的和風義大利麵和燉飯

若洵パスタ Wakashun Pasta

我非常推薦給大家

 

 

阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打喜歡二傻夫婦文章記得按讚關注阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打

 

 

✩ 店家資訊 ✩

若洵 パスタ Wakashun Pasta

電話：04-22071500

地址：台中市北區五常街150號

時間：上午11:30~晚上8:30；每週日店休

FB粉絲團：https://www.facebook.com/wakashunpasta


檢視較大的地圖

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

文章標籤
若洵パスタ Wakashun Pasta 若洵 台中美食 台中北區美食 中國醫美食 中國醫義大利麵 中國醫燉飯 台中義式料理 和風義式料理 台中義大利麵推薦 北區義大利麵推薦 義大利麵 義式料理 隱藏版 焦糖布丁 台中聚餐餐廳 台中約會餐廳
創作者介紹
創作者 二傻夫婦 的頭像
二傻夫婦

♥二傻夫婦♥




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台中美食
morechevron_right
文章關鍵字
台中美食 台中義大利麵 北區美食 北區義大利麵 more
檢舉
share
chevron_left

村長臭豆腐：台中豐原美食，在地人推薦的好吃臭
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up