台中義大利麵推薦/北區義大利麵推薦

位在台中北區，藏身在中國醫巷弄裡的

「若洵パスタ Wakashun Pasta」

是一家日式文青義式料理餐廳

「若洵パスタ Wakashun Pasta」菜單

提供多種口味的義大利麵及燉飯

義大利麵最低價格只要$240元起

份量也不少，是男生也可以吃得飽的份量

店內的醬汁幾乎都是老闆親手熬製

每一種日式和風醬料

搭配義大利麵或燉飯，都讓人印象深刻

有些醬汁幾乎是只在「若洵パスタ Wakashun Pasta」

才吃的到的味道

加上店家每天限量推出的隱藏版甜點

尤其是焦糖布丁，更是好吃到又外帶幾個回家

若洵パスタ Wakashun Pasta停車交通資訊

鄰近中國醫藥大學、中國醫附設醫院附近的

「若洵パスタ Wakashun Pasta」

坐落在五常街及美德街的交叉口不遠處

騎車來吃美味的和風義大利麵，就可以直接停在店門口

像我們開車來就停在周邊的停車場

因為中國醫就在附近，所以停車場還蠻多的

或是也可以搭公車到中國醫站牌下車

再步行走進來就可以看到了

若洵パスタ Wakashun Pasta環境

「若洵パスタ Wakashun Pasta」

白色的牆面搭配木質調的窗框

讓人感到有來到日式小店的感覺

在店門口還有一處候位區

遇上尖峰用餐時間人多的時候，可以稍坐在這裡等候

一進到店裡，座位區主要以2~4人座位為主

桌與桌之間得距離不會過於擁擠

為了造福一個人來吃飯

店家也有設置窗邊的個人用餐區，真的很貼心

如果是I人也不用擔心跟其他客人併桌

店內沒有過多的浮誇華麗裝潢

給人的是一種日式帶點文青風的內斂風格

加上挑高的樓高設計及牆面上搭配綠色植栽

在裡面用餐讓人覺得非常自在又愜意

非常適合情侶、朋友、下班跟同事一起聚餐

如果人數較多也可以請店家併桌

若洵パスタ Wakashun Pasta自助區

需要的餐具、茶水、醬料及置物籃都可以直接在這裡取用

若洵パスタ Wakashun Pasta菜單

▲平假日無用餐限制時間，中午無休息時間

▲無收取服務費

▲每人低消一份主餐或單點至$240元，8歲以下兒童免低消

▲提供訂位服務

▲所有餐點皆為單點，有提供套餐加購

▲一人作業，所有餐點皆現點現做，尖峰用餐請耐心等候

▲餐點皆無炒辣服務

店家的菜單是用圖文菜單

店家菜單每一項主食底下都有列出使用的食材

所以在選擇餐點的時候

可以依造自己喜歡吃的選項去做選擇

真的是非常的貼心

另外也有提供蔬食菜單

所以同行者有素食朋友也可以吃得很開心

主餐有想要加麵、加飯，＋$30元

所有主餐都是單點，想要吃得更豐盛

店家還有提供三種套餐可加購

有A、B、C三種套餐可以選擇

加購的價格分別是$80、$110、$140

我自己當天就是直上C套餐，套餐內容除了有主餐外

還有湯、飲品、法國長棍麵包，可3選2再加小農沙拉

整個CP值蠻高的

若洵パスタ Wakashun Pasta評價推薦

和風原創系列初戀鮮蝦奶油義大利麵 $340

今天跟友人一起前來，這道不僅是友人最愛

也是「若洵パスタ Wakashun Pasta」老饕最愛的招牌菜色

甚至是有網友分享幾乎每次來必點

最上面有4隻已經剝好殼的肥美蝦子

加上每一條麵條都扒覆著橘色的醬汁

原本以為吃起來應該是一般在外面吃到的橘醬

想不到一吃，竟還吃得到濃郁的蝦味

店家使用頂級的法國鮮奶油

自製紅醬及蝦高湯手工熬製

再放入新鮮櫛瓜丁、玉米筍丁

小番茄等蔬菜一起拌炒

所以整盤的色彩非常繽紛，看起來就很有食慾

店家使用嚴選的義大利茉莉La Molisana麵條

每一份義大利麵都是現點現煮

老闆更是堅持從生麵煮到熟麵

為了就是讓醬汁可以完整的吸附在每一根麵條

所以麵條吃起來Q彈有勁

而且上桌沒有馬上吃，麵條也不會整個糊掉

每一口麵條都可以吃到濃郁醬汁

及鮮美甘甜的蝦高湯風味

真的是會一口接著一口停不下來

別於以往吃到的橘醬

吃起來整體味道又更有層次，也不會覺得太膩

剝好殼的蝦子也是鮮美Q彈

每一隻的腸泥也清理得非常乾淨

對不喜歡剝蝦殼

想方便吃蝦的人真的是大加分

這一盤幾乎是吃到盤內的醬汁都一乾二淨

果然是網友及老饕們大力推薦的菜色呢！

日本鹽昆布蛤利義大利麵 $290

喜歡吃清炒的我

看到菜單上有我最愛的鹽昆布馬上點來吃看看

想說鹽昆布不是在高級燒肉店才看的到嗎?

想不到竟然可以跟義大利麵結合

真的太讓我好奇了

裡面有份量十足的鮮美蛤礪

日本鹽昆布及季節食蔬

每一顆蛤礪蠻肥美的，吃起來整個鮮味十足

是可以吃的到湯汁的蛤礪

使用清炒方式的義大利麵

沒有過多的調味

每一條麵條竟是吃起來如此的鮮甜

不僅能吃出蛤礪的鮮甜

更能吃出日本鹽昆布的鹹鮮

麵條也不會因為拍照放了一段時間硬掉或乾掉

對於喜歡吃清炒義大利麵的我來說

下回再訪是會想再點的清炒義大利麵

重點是吃完一整盤也不太會覺得口渴

真的是可以吃出老闆對自家手作醬汁的用心

如果想要吃清爽系列的

日本鹽昆布系列我蠻推薦的

生火腿青醬燉飯 $280

如果不想吃義大利麵

店家也有多種燉飯可選擇

這道生火腿青醬燉飯

裡面的食材有西班牙火腿、自製青醬

季節時蔬、法國鮮奶油及帕瑪森起司

在青醬的部分，老闆使用的是進口的羅勒葉

所以吃起來味道比較溫和

不會有九層塔製成青醬的嗆感及苦澀感

撒上滿滿的帕馬森乳酪絲及生火腿

每一口都能吃到鹹香的生火腿及帕瑪森乳酪絲

搭配底下的米飯吃起來熟度非常剛好

不會過硬也不會過軟

每一顆米飯都吸附濃郁的青醬

味道真的是非常豐富且很有層次

C套餐 (加購$140元)

內容有: 湯、$60元飲品、法國長棍麵包，可3選2再加小農沙拉

今日例湯

今天提供的例湯是番茄蔬菜湯

裡面有滿滿的食蔬，喝起來酸甜酸甜的

非常的清爽鮮甜，很適合開胃

法國長棍麵包

套餐提供的法國長棍麵包一份有兩片

第一片可以先吃原味，吃起來外酥內軟Q有嚼勁

第二片可以沾熱湯一起享用

讓法國長棍麵包一次享有兩種口感

小農沙拉

小農沙拉使用的水根生菜非常的新鮮脆甜

搭配的胡麻醬，也是店家炒過的芝麻打製

所以味道非常的濃郁

搭配著一起吃真的是非常的美味

也不會覺得太過油膩

隱藏版甜點：焦糖布丁

吃完鹹食，當然要來點甜食作完美的ENDING

店家的紙本菜單是沒有甜點的品項

每天提供的隱藏版甜點會寫在櫃檯的小板子上

這道焦糖布丁是我吃到目前最好吃的焦糖布丁

布丁吃起來非常的綿密

搭配手工熬製的焦糖醬

苦甜苦甜的一點都不會太膩口

好吃到讓友人又外帶幾個要跟家人分享

也是讓我目前最有記憶點的焦糖布丁

隱藏版甜點：胡蘿蔔蛋糕

對不太喜歡胡蘿蔔本身的我

胡蘿蔔蛋糕真的對我是一大挑戰

友人點的這款胡蘿蔔蛋糕真的是打翻我的想像

店家的這道胡蘿蔔蛋糕

使用紅蘿蔔、肉桂及核桃手工製作

最上面則是淋上馬斯卡邦醬

每一口吃進去的會聞到肉桂的香氣

蛋糕體的口感濕潤鬆綿

還能吃到核桃酥脆的口感

完全不會吃到紅蘿蔔本身的土味

加上搭配馬斯卡邦醬

讓甜度非常的剛好，完全不會過於甜膩

店家的隱藏版甜點不僅是銅板價

味道上也完全不輸給知名的甜點專賣店

加上份量也非常的剛好

吃完一整份甜點也不會覺得有負擔

飲品：綜合莓果蘇打 $120╱香檸優格蘇打 $100

兩種飲品內的果醬也都是店家手工熬製的

搭配冰冰涼涼的微氣泡飲

不管搭配鹹食或甜點享用都超適合

「若洵パスタ Wakashun Pasta」的餐點

就算不加點也很有份量

男生吃了也會有飽足感

加上所有的食材都是有特別挑過，都很新鮮

搭配義大利麵的或是燉飯的醬汁

都是店家手工熬製，堅持不用市售的半成品

加上內用不限用餐時間，也免收服務費

更是成為中國醫的學生約會聚餐的口袋名單

如果你想來點不一樣的和風義大利麵和燉飯

「若洵パスタ Wakashun Pasta」

我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

若洵 パスタ Wakashun Pasta

電話：04-22071500

地址：台中市北區五常街150號

時間：上午11:30~晚上8:30；每週日店休

FB粉絲團：https://www.facebook.com/wakashunpasta



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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