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高雄牛排推薦 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 ，走五福路經過高雄橋，一到鹽埕區沒多久就會看到 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 ，用餐時段總是有年輕人在候位、門庭若市的景象，鄰近 真愛碼頭 、 高雄流行音樂中心 及 駁二藝術特區 ，復古新潮的用餐環境，獨特創意鐵板牛排加大量蔥花、起司、香菜，甚至還可以加 麻辣鴨血豆腐 還有 雞佛 ！最近獨家推出 榴槤起司牛排 ！意想不到的美味搭配， 自助吧無限量供應濃湯、咖哩飯、醬料、飲料任你吃 ，完全不須擔心吃不飽，難怪這麼受歡迎，這天終於揪好友一起來品嘗傳說中的高雄平價浮誇牛排。

大港參貳牛排館 鹽埕店 店址位置與交通資訊

高雄美食 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 就在鹽埕區五福四路上，從高雄市區往鹽埕方向，過了高雄橋，還沒過大成街之前，就可以看到 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 在右手邊，外觀有很多熱鬧的海報、刷舊的柱子，門口貼紙也是以前流行過熱炒店風格（以前那種餐廳走進去冷氣超涼的！）

開車 ：五福路路邊停車格（店門口剛好有一格幸運位），附近新樂街、河西路愛河沿岸可以找找看，ViVi PARK大義街停車場、寶泰停車場（五福路），其實愛河對面河東路邊也蠻好停的

：五福路路邊停車格（店門口剛好有一格幸運位），附近新樂街、河西路愛河沿岸可以找找看，ViVi PARK大義街停車場、寶泰停車場（五福路），其實愛河對面河東路邊也蠻好停的 騎機車 可停門口

可停門口 高雄輕軌真愛碼頭站 ：距離350公尺，走路5分鐘

：距離350公尺，走路5分鐘 高雄捷運鹽埕埔站4號出口 ：距離550公尺，走路8~10分鐘

：距離550公尺，走路8~10分鐘 公車 「大成街口(輕軌真愛碼頭站)」只有隔3間店面的距離

整體來說交通非常便利，因為在五福路上啊！

公車站牌真的很近，等待開門的時間就走過來拍一下。（我這個懶人願意走的距離就知道有多近🤣才離三家店面而已啊！）

大港參貳牛排館 鹽埕店 室內用餐環境

高雄牛排推薦 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 室內滿滿的復古風情，牆上張貼超古老明星電影海報，耳裡傳來的是超老歌，都是我爸媽那個年代鄧麗君、余天、林淑容、金瑞瑤之類的，夠老了吧！後來想通了為何是這樣的設定，因為在爸媽那個年代，高雄最潮的商圈就是鹽埕區啊！

對了，因為我們是開店之前就到，所以才能拍到人少少的，開店前就有好幾組在等了，一開店沒多久就坐滿了（平日晚上喔！），建議還是先訂位比較保險 ➡️ 線上訂位

大港參貳牛排館 鹽埕店 菜單價格

高雄牛排 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 主打 調味牛排 和 熟成牛排 ，不吃牛肉可以點去骨雞腿排、豬排、魷魚排、醬燒魚排、麻辣魚排，可以加價$99~129選擇雙拼，最特別、超狂的就是加 爆量起司、爆量蔥花、爆量香菜、麻辣鴨血、臭豆腐 ……還有 麻油雞佛 ！點排餐都有附餐包、一顆蛋、鐵板麵，自助吧的咖哩飯、醬料、飲料可以自行取用吃到飽， 不收服務費 。

自行掃碼點餐，先到前面櫃台結帳，然後就可以去自助吧拿吃的囉！

大港參貳牛排館 鹽埕店 自助吧無限享用

自助吧有飲料、醬料、濃湯、咖哩飯和餐具可自取，醬料款式很多， 咖哩飯 和 玉米濃湯 還蠻好吃的。

我們最推的就是這個 蒜蓉醬油 了，別家吃不到的喔！它的味道很類似萬巒豬腳的沾醬，蒜味香濃帶點微甜很ㄕㄨㄚˋ嘴，大蒜控我本人超喜歡！😍

台灣人最愛的傳統牛排沾醬一個也不少，還有吃鐵板麵一定要加番茄醬，這樣才有小時候的味道😁

蘑菇醬、黑胡椒醬、咖哩、玉米濃湯，愛吃多少自己拿，自由搭配吃爽爽！

飲料有可樂、汽水、蘋果醋、冬瓜檸檬、無糖茶、冰開水任你喝，種類雖然不是市面上最多，但要汽的、沒汽的、愛喝茶的、有糖無糖的都顧到了，基本可以滿足。

排餐附餐包

餐包上桌時表面烤得熱熱脆脆的，趁熱吃裡面奶油會爆漿！除了單吃，還可以沾濃湯、沾蘑菇醬、黑胡椒醬來吃，吃不夠也可以另外單點。

自助吧豬肉咖哩飯

本來對咖哩飯沒抱太大期待，沒想到意外的好吃欸，免費吃到飽的咖哩竟然還有點香料層次感，夠濃稠，年輕人或青少年食量大的，來這裡也可以吃飽飽了。

自助吧 玉米濃湯

玉米濃湯 也不錯，就是夜市牛排台式玉米濃湯的高級版，料多湯濃，喝來就是爽！

厚切特色牛排＋榴槤起司

哈哈！牛排加起司已經不稀奇，竟然有 全台獨家榴槤起司牛排 ！上面淋的起司醬是用 起司＋泰國金枕頭榴槤＋牛奶 製成，真的創意無邊無極限耶～

喜歡大口吃肉可以點 厚切特色牛排 ，熟度不用指定就剛剛好，煎得外香裡嫩，肉質均勻好咬， 榴槤起司 意外的好入口，其實聞起來不會很「臭」，口感微甜微鹹帶著榴槤香氣，我算是敢吃榴槤但沒有特別愛吃，這道我可以接受，如果是喜歡榴槤的人，推薦直接點下去就對了，因為這是 此生難得一見的黃金組合 ，外面吃不到的唷。

厚切特色牛排 基本款不加料只要＄260，我覺得比夜市牛排的C/P值還要高耶，現在夜市牛排厚切的都要＄200了，夜市牛排用料肉質當然沒 【大港參貳牛排館】 的好，還沒冷氣、沒舒適座椅、沒那麼多種飲料選擇、沒有好喝料多的玉米濃湯和咖哩飯，而且夜市牛排常常說餐包沒了，覺得平平收一樣的錢，怎麼可以有些客人有餐包、有些客人沒餐包的差別待遇呢？這麼說來，真希望 【大港參貳牛排館】 來我們鳳山開一家分店啊！這樣隨時想吃就不用跑那麼遠了。

他們家 蒜蓉醬 好好味，如果要把香氣激發到最大，可以鐵板牛排剛送上來還熱騰騰的時候，淋上蒜蓉醬汁，讓鐵板高溫逼出蒜香。

頂級熟成肋眼牛排＋蔥花

這個送上來我又傻眼，只加＄20 蔥花也給太多了吧！ 我不是點「 爆量蔥花 」耶！😆快要看不到牛排了啦。

紐西蘭頂級熟成肋眼 肉味香濃，稍帶一點點嚼勁（比起 厚切特色牛排 口感有程度上的區別），有些部位還會咬到牛肉油花，散發豐腴油脂香氣，大量蔥花辛香脆甜，轉味解膩更開胃。

鐵板麵條 是我們南部以前常見的傳統扁麵，我記憶中的鐵板麵就應該是這個啊！這種麵條才好吃、有口感， 用義大利麵的都是邪教！ 我覺得搭 蘑菇醬 很對味。

大港魷魚排 拚 去骨雞腿排 +麻辣鴨血+蔥花

不吃牛肉的朋友也有超豐富的選擇， 魷魚 和 雞腿排 都是讓人滿意的尺寸份量，飽嘴滿足。

雞腿排 相當軟嫩，如果帶小孩來，有的小朋友咀嚼能力還沒那麼好，咬不動牛肉，雞腿排就是很棒的選擇。

魷魚 新鮮肉厚，又脆又Q，跟雞腿排是截然不同的口感，一盤可以吃到兩種主餐美味，好吃又超值。

麻辣鴨血 也好吃，沒想到牛排店的麻辣鴨血有如此專業的水準，口感水嫩，香辣夠味，敢吃辣的人推薦可以加點喔！

用餐結束出來外面又好幾組在排隊了

可以理解為何 【大港參貳牛排館 鹽埕店】 這麼受歡迎

提供復古特色的店面舒適環境

比夜市牛排更高性價比的美食

自助吧吃到飽的餐點相當美味

下次想帶家人再來耶！

推薦給喜歡鐵板牛排的吃貨們～

記得 務必要訂位 喔！







