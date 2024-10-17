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【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮奶茶 美國也喝得到啦

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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

上宇林基隆站前店
phone0986-650669
place基隆市仁愛區港西街15號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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上宇林基隆站前店

店家地址：基隆市仁愛區港西街15號

聯絡電話：0986-650669

營業時間：每日 10:30-20:00

官方網站上宇林連鎖茶飲

官方臉書上宇林基隆站前店| Taipei

官方IGshangyulin_keelung

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

和母親大人約逛街，不過最近天氣實在是熱到爆，一到基隆火車站直接就不行了，

趕快到附近找家手搖飲料店救火，瞥見這家上宇林連鎖茶飲還滿多人在排隊的，

而且消化訂單的速度很快，隊伍一下就清空了，讓我對他們的印象很好，就決定是你了 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

整體店面很乾淨，也很有質感，讓人覺得很舒服~ 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

像我這種愛嘗鮮的人，第一眼一定是先看新品，哈 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

 

這次的新品有泰式奶茶和義式奶酪鮮奶茶，馬上點了和母親大人各一杯 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

義式奶酪鮮奶茶的茶底很樸實，泡沫也很細緻綿密，即便被做成鮮奶茶還是能喝得到茶香~

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

義式奶酪也給的很不吝嗇，用料實在 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

泰式奶茶完全就是我的菜，甜度夠，冰塊也夠多，在這炙熱的天氣飲用，完全能起到降溫的作用，

飲料對我來說，冰度夠不夠冰也是我評分的標準之一，像這樣的冰度，喝起來就是爽度十足的過癮 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

甜而不膩，直到最後一口都還是很完美，好喜歡，下次來還要再來點這個 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

是說他們在美國也有門市耶，好酷喔，有到那裡玩或是住附近的朋友可以去喝喝看喔~ 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

美國門市地址：20956 Homestead Rd. #D, Cupertino, CA95014 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

去他們官網逛了一下，發現上宇林連鎖茶飲目前有差不多80間門市左右，還滿多的耶，

有興趣的朋友可以去看看你家附近有沒有 【手搖飲品】上宇林基隆站前店 新品上市 泰式奶茶X義式奶酪鮮

 

文章標籤
上宇林 手搖飲推薦 泰式奶茶 義式奶酪鮮奶茶 基隆手搖飲推薦
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