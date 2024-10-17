香薯冰纖地瓜

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喜歡吃烤地瓜或蜜地瓜的朋友，應該也會喜歡我這次要跟大家分享的這個 香薯冰纖地瓜

這個好吃的東西，完全是台灣在地製造，而且100%無添加，不管大小朋友都可以安心食用喔

現在買還能加購這個漂亮又實用的專用保冷袋，不織布保冷袋設計，擁有加厚珍珠棉，

讓保溫保冷更有感，平常到超市買點需要保溫的東西時，或是拿來當小朋友的便當袋也很讚呢

黑色的設計除了耐髒，又很有簡約的設計感，是我的菜~

香薯冰纖地瓜 小包裝設計，攜帶很方便，外帶野餐當點心也很適合。

優質的膳食纖維能幫助消化，優質營養素，輕鬆補充一天所需~

一袋裡面的容量大概是這樣，小條小條的，吃起來很優雅，可以一次食用完的份量，不用擔心保存問題。

裡面的地瓜，感覺像是被挖出來使用調理機打成絲滑的泥狀再裝回去一樣，

濕潤度很夠，冰冰涼涼的好好吃，皮也清洗的很乾淨，不會有吃起來沙沙的感覺。

像現在炎熱的天氣，在下午茶時間來上一包，讓人忍不住一口接一口~

選擇 香薯冰纖地瓜 除了可以攝取優質的澱粉來取代精緻澱粉，

還可以幫助台灣在地農業成長，一起支持台灣農業，一舉數得。