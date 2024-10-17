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【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌"達人G" 調理包 港式咖哩牛筋腩 台式滷肉燥 滷水牛三寶 蓮藕炆五花腩肉 韓式泡菜炆腩肉

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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

QING FENG 慶豐
phone05-7885538
place雲林縣元長鄉109-17號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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QING FENG 慶豐

聯絡電話： 05-7885538

官方網站慶豐冷凍｜王朝滴雞精健康小綠人認證｜達人G 懶人即食料理

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【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

平常在家趕稿中，又突然肚子餓的時候，就很希望手邊能有個什麼可以快狠準的餵飽自己又好吃的東西，

雖然說點外賣也可以，但是點外賣要等，還要貴貴的運費，常常吃外食也不是很好，

感覺還是在家裡備點什麼是最好的，這樣就算趕到三更半夜，都沒有外賣可以叫的時候，

還是有美味的餐點可以支援自己，隨時想吃就有，吃飽飽之後又可以快樂的趕工。

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

這次要跟大家分享的好東西，就是慶豐推出的常溫調理包 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

最喜歡常溫調理包了，非常好囤，又不會佔冰箱空間，

而且他能保存的時間和安全程度都比冷凍的那種還要優秀喔~

吃起來也很簡單，可以選擇隔水加熱，也可以置入容器內，微波或電鍋加熱，

不過因為他本身就已經是熟食，所以並不需要像煮生食一樣加熱太久，非常省時。

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

這次一共入手了五種口味，先來分享這個滷水牛三寶 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

簡單的把麵條和想吃的青菜煮好瀝乾，再置入滷水牛三寶，喜歡吃辣的朋友可以再來一點自己愛的辣椒醬，

撒點蔥花，把他們全部拌勻，就是一道非常美味的乾拌麵了 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

一次可以品嘗到牛腱、牛肚和牛筋，不管是哪一個部位都好入味好好吃 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

被醬汁包裹著的麵條非常開胃，讓人一口接一口~ 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

韓式泡菜炆腩肉則是可以拿來搭配韓式年糕，或是搭配泡麵也是一個不錯的選擇 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

也可以做成焗烤 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

與肥美的肉肉一同入口，享受這種牽絲的愉悅 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

喜歡重口味的朋友，千萬不能錯過的一款~ 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

泡菜和醬汁非常濃郁，讓人忍不住咻咻咻~ 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

平常吃咖哩都是印度的或是日式的居多，也有一些台式的，第一次品嘗到港式咖哩牛筋腩，

他的味道和層次的感覺，與印度或日式的都不太一樣，喜歡咖哩的朋友很可以來吃吃看，我覺得滿好吃的~

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

一樣做成比較乾的感覺，去拌上烏龍，吃起來好過癮 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

裡面的肉肉一樣都不會讓人失望，咬起來好有彈性，好喜歡 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

最喜歡大大塊的馬鈴薯，咬起來口感很好 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

如果天氣開始轉涼，晚上想吃個有熱湯的東西，就可以拿這個蓮藕炆五花腩肉來煮個麵線吃吃~

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

肥美的肉肉入口即化，喜歡吃五花的朋友一定要試試看~ 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

連我不太敢吃肥肉的人都敢吃呢。

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

大大塊的蓮藕，咬起來好有滿足感 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

超多人愛不釋手的台式滷肉燥，肯定要多備一些，拿來拌麵拌燙青菜都很不錯，

配飯更是一絕，我覺得他的口味感覺是比較偏南部一點的，就是會帶點甜味的那種。

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

最特別的是，他是雞肉加豬肉的台式滷肉燥，所以吃起來會比全都是肥肉更不容易膩口~

 

【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

 

跟我一樣想要在家裡輕鬆吃，又不想只是隨便吃個勉為其難的朋友，很推薦你可以到慶豐囤些起來喔，

像前陣子颱風天的時候，或是喜歡去露營的朋友，就很方便呢 【常溫調理包】QING FENG 慶豐旗下品牌達人G 調

現在還有料理包新品限時9折，滿1000贈100，滿2000贈200，滿3000贈500的活動，推推~

 

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