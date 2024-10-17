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平常在家趕稿中，又突然肚子餓的時候，就很希望手邊能有個什麼可以快狠準的餵飽自己又好吃的東西，

雖然說點外賣也可以，但是點外賣要等，還要貴貴的運費，常常吃外食也不是很好，

感覺還是在家裡備點什麼是最好的，這樣就算趕到三更半夜，都沒有外賣可以叫的時候，

還是有美味的餐點可以支援自己，隨時想吃就有，吃飽飽之後又可以快樂的趕工。

這次要跟大家分享的好東西，就是 慶豐 推出的常溫調理包

最喜歡常溫調理包了，非常好囤，又不會佔冰箱空間，

而且他能保存的時間和安全程度都比冷凍的那種還要優秀喔~

吃起來也很簡單，可以選擇隔水加熱，也可以置入容器內，微波或電鍋加熱，

不過因為他本身就已經是熟食，所以並不需要像煮生食一樣加熱太久，非常省時。

這次一共入手了五種口味，先來分享這個滷水牛三寶

簡單的把麵條和想吃的青菜煮好瀝乾，再置入滷水牛三寶，喜歡吃辣的朋友可以再來一點自己愛的辣椒醬，

撒點蔥花，把他們全部拌勻，就是一道非常美味的乾拌麵了

一次可以品嘗到牛腱、牛肚和牛筋，不管是哪一個部位都好入味好好吃

被醬汁包裹著的麵條非常開胃，讓人一口接一口~

韓式泡菜炆腩肉則是可以拿來搭配韓式年糕，或是搭配泡麵也是一個不錯的選擇

也可以做成焗烤

與肥美的肉肉一同入口，享受這種牽絲的愉悅

喜歡重口味的朋友，千萬不能錯過的一款~

泡菜和醬汁非常濃郁，讓人忍不住咻咻咻~

平常吃咖哩都是印度的或是日式的居多，也有一些台式的，第一次品嘗到港式咖哩牛筋腩，

他的味道和層次的感覺，與印度或日式的都不太一樣，喜歡咖哩的朋友很可以來吃吃看，我覺得滿好吃的~

一樣做成比較乾的感覺，去拌上烏龍，吃起來好過癮

裡面的肉肉一樣都不會讓人失望，咬起來好有彈性，好喜歡

最喜歡大大塊的馬鈴薯，咬起來口感很好

如果天氣開始轉涼，晚上想吃個有熱湯的東西，就可以拿這個蓮藕炆五花腩肉來煮個麵線吃吃~

肥美的肉肉入口即化，喜歡吃五花的朋友一定要試試看~

連我不太敢吃肥肉的人都敢吃呢。

大大塊的蓮藕，咬起來好有滿足感

超多人愛不釋手的台式滷肉燥，肯定要多備一些，拿來拌麵拌燙青菜都很不錯，

配飯更是一絕，我覺得他的口味感覺是比較偏南部一點的，就是會帶點甜味的那種。

最特別的是，他是雞肉加豬肉的台式滷肉燥，所以吃起來會比全都是肥肉更不容易膩口~

跟我一樣想要在家裡輕鬆吃，又不想只是隨便吃個勉為其難的朋友，很推薦你可以到 慶豐 囤些起來喔，

像前陣子颱風天的時候，或是喜歡去露營的朋友，就很方便呢

現在還有料理包新品限時9折，滿1000贈100，滿2000贈200，滿3000贈500的活動，推推~