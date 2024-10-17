說到台中的熱門景點，台中洲際棒球文創園區絕對是近期超夯的選擇

不管你是熱愛棒球的球迷，還是喜歡在假日放鬆散步、享受美食的朋友

讓我們一起探索這個集結棒球、文創、與美食的魅力園區吧

作為台中洲際棒球場的延伸，這裡是每個棒球迷的聖地

無論是中華職棒的賽事還是其他大型活動，洲際棒球場都是體驗現場熱血的最佳場所

賽事期間，球迷們可以近距離感受選手們的拼搏精神

在充滿歡呼聲與熱情的球場中，享受與朋友家人一起為喜愛的球隊加油的美好時光

洲際棒球文創園區

地址：台中市北屯區崇德路三段833號

網美打卡熱點：那就是設計充滿巧思的棒球外型建築與獨具特色的圓形窗戶

這個極具創意的建築外觀，完美結合了棒球元素

圓形的窗戶設計更是讓人聯想到棒球的形狀，讓整個園區充滿了濃厚的運動氣息

這面彩繪牆描繪了台灣棒球的光輝歷程，從金龍少棒到中華隊，每個棒球選手的努力與夢想都栩栩如生地展現其中

台中洲際棒球場及其周邊的文創園區中，有一個你絕對不能錯過的IG打卡熱點：超大的棒球手套和棒球地標

這個超吸睛的裝置藝術位於園區的中央，象徵著棒球的力量與熱情

不僅是球迷必訪的拍照景點，也成為親子遊客和遊客們爭相合影的焦點

除了棒球賽事和文創活動，台中洲際棒球場的戶外造景也是一大亮點

園區不定期更換造景，每次都有不同的主題，讓遊客每次來訪都能發現新的驚喜

剛好碰上的是充滿浪漫氛圍的婚紗造景，整個場地變得特別唯美，非常適合拍照打卡

台中洲際棒球場內的寬敞瞭望台，絕對是球迷們不可錯過的絕佳位置

這個瞭望台不僅空間寬敞，還提供了完美的視野，讓你能夠從高處俯瞰整個賽場

無論是觀賞比賽的精彩瞬間，還是享受觀賽氣氛，這裡都讓人感受到棒球場的熱血氛圍

參觀台中棒球故事館需要購票，這裡是球迷們探索台灣棒球歷史的絕佳地點

門票價格相當親民，全票為70元，而學生票與台中市民票則享有優惠

只需50元即可進入，讓更多人可以輕鬆走進這個富有歷史感的棒球文化館

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^