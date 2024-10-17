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[台南中西區]台南不是只有牛肉湯！小豪洲沙茶爐，純正廣東汕頭沙茶鍋 湯頭鮮美獨門沙茶 回味無窮＠中正總店

奶昔樂園 人氣：11
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奶昔樂園

發表篇數：149篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小豪洲沙茶爐
phone06-2240031
place台南市中西區中正路138巷12號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

這次去台南除了要喝爆紅茶外，小豪洲茶茶爐也是我的口袋清單之一，創立於民國50年初的小豪洲也有一甲子的歷史了，台南有太多美食小吃，幾乎真的是一餐接一餐，真的要去好幾次才行，這次特別留了中午的時間，好好品嚐一下朋友大力推薦的【小豪洲沙茶爐】。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

【小豪洲沙茶爐】一共有兩家店，中正總店和中山店，第一次來當然要打卡總店啊！所以很早之前就已經訂好位置了，隱身在向弄裡的中正店真的要仔細找一下，沿路都有招牌，跟著走就對了，店面從原本的十坪到現在兩條巷子有四間，就知道生意有多好了。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

鍋底價格參考，今天我們兩個人點的是1份牛肉鍋，服務人員大部分都是阿姨姐姐，非常親切熱情。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

飲料櫃自取，小時候看到這種冰箱都會拿蘋果西打，現在長大變成喝麥仔茶了。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

今天只有兩個人沒辦法點太多，不過沙茶火鍋的重點是〝湯頭〞， 小豪洲使用豬骨高湯，再搭配炸過的扁魚和蝦米，湯頭是愈煮愈好喝，請大家點可以充分吸飽湯汁的食材就對了！

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

鍋底有豬肉和牛肉兩種肉品，我們選的是牛肉鍋底下有些許冬粉，基本盤裡有豆腐、餃類、丸子還有提味的蔥段、芹菜段和番茄。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

高麗菜也是基本盤，其他就依個人喜好加點，特別推薦他的手工漿類，蝦漿、花枝漿、香菇花枝漿，幾乎每桌都有點，料多實在尤其加了胡椒粉，簡直畫龍點睛好香，超讚！還有吸飽湯汁的冬粉也很過癮，整鍋精華都在裡面了。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

先把高麗菜和其他配料下鍋煮，火鍋就是要加高麗菜，吸滿湯汁的高麗菜讓湯頭更甜，光是湯我就已經先喝兩碗了，真是開胃舒服～

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

台灣牛肉＄200

應該要點豬肉因為剛剛鍋底已經選牛了，可能來台南都會不自覺的想到牛肉湯，牛肉片比較瘦，所以燙一下就可以吃了，不然會太硬。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

魚冊＄90

台南特有的魚冊每次來台南都會吃， 命名由來是因為它的樣子像古代的書本，外皮是用魚漿做成，內餡有豬肉、香菇和芹菜，吃起來有魚漿的口感，加上蔬菜層次感分明。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

這裡的調味料很簡單，沙茶、蔥末、蒜末和辣椒而已（桌上有醬油和白醋），好吃的東西真的不需要過多的調味料，小豪洲的沙茶是可以直接吃也不會死鹹的那種，主要成份是花生粉和蒜頭再加上30幾種漢方中藥製而，吃起來確實和一般吃到的不一樣，喜歡可以單買回家喔！

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

兩個人吃這樣已經差不多了，兩盤肉、豆皮、魚冊、花枝漿、冬粉，看似不多其實剛剛好，因為湯實在太好喝了！會不自覺的喝上好幾碗。

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

我們訂12點提早半小時到坐在2樓，原本都沒人直接包場，但12點一到馬上瞬間坐滿了，生意非常之好呢！

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

東西好不好吃天不天然，真的是吃完就知道了，【小豪洲沙茶爐】真的用料新鮮，湯頭真材實料，吃完不會口渴這一點真的很重要，因為吃火鍋最怕吃完口乾舌燥或是死鹹，但小豪洲完全不會大家真的可以放心吃，下次還要再來，因為還有好多品項還沒吃到呢！用心熬煮的湯頭和獨門沙茶醬真的會讓人回味無窮，非常推薦大家來。

[台南中西區]台南不是只有牛肉湯！小豪洲沙茶爐，純正廣東汕頭

小豪洲沙茶爐-中正總店  】

官方網站

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地址︰ 台南市中西區中正路138巷11號

電話︰（06）220-4164

營業時間︰ 10:00–23:00(最後收客21︰30)

小豪洲沙茶爐-中山店

地址︰ 台南市中西區中西區中山路111號

電話︰（06）220-5777

營業時間︰ 10:00–23:00(最後收客21︰30)

[台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店希望大家喜歡今天的分享喔 [台南中西區]小豪洲沙茶爐中正總店

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