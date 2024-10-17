又到了我最愛的商業午餐探店時間，自從內湖花市二樓餐廳改成隨意鳥地方後，就一直想來嘗鮮看看，內湖花市店算是旗下較為平價的一間，非常適合入手，讓我們來享受一下高貴不貴的午餐體驗吧。

隨意鳥地方內湖花市概念店以「BISTRO & THE GRILL」兩大主軸做為餐廳的定位風格， 從早午餐、午茶到晚上搖身變成時尚餐酒館，拿手的義式碳烤這邊也吃的到，同時也是寵物友善餐廳喔！

開車來的朋友可以停在花市，有配合消費折抵，看到五顏六色的圍牆下面就是隨意鳥地方了，可直接走樓梯至二樓。

台北商業午餐精選特輯│燒烤、火鍋、牛排、港點樣樣吃的到，上班族的小確幸～約會慶生都適用

水晶吊燈真是氣派！建議來吃商業午餐的朋友可以先訂位，因為附近辦公大樓多，中午上班族還真的不少。

上桌後服務人員會詢問要氣泡水、礦泉水還是一般的飲用水，另外也會詢問是否要置物籃，算是很貼心。

杯子是用氣泡水同品牌S.PELLECRING拿起來輕薄，喝起來就是特別好喝，雖然我是喝一般飲用水

每天會有的一些優惠活動，外帶披薩買一送一是每天都有的，隨意鳥地方主要是以單點為主，只有早午餐（10am-2pm）和商業午、晚餐（11am-2pm，5pm-8pm）是套餐所以很划算，平日晚上也吃的到喔！

當天其實很多人在吃早午餐，中午想吃簡單點不妨參考一下，另外套餐飲料可選美式咖啡或國寶茶，也可任選非酒精性飲料折抵100元。

天氣好的時候採光非常好，白天晚上都有不同的景致，另外還有多人大包廂，無論是部門聚餐、春酒、尾牙，隨意鳥地方都很適合。

精選開胃菜

沙拉色彩鮮艷新鮮脆口，中間有一片火腿點綴，酒醋味濃厚。

今日湯-蘑菇湯

濃郁蘑菇香氣，服務人員會詢問是否要加黑胡椒，直接在桌邊現磨添加，蘑菇很多非常順口，重點還很燙

主餐有點牛排的朋友，服務生會在主菜來之前換上較高級的刀子，非常好切呢！

帕米吉諾起士/香煎干貝/松露燉飯＄699

一上桌濃濃松露味，裡面有彩椒和櫛瓜，可以把起士混合和飯一起吃更香。

乾貝外表煎得焦香，吃得出大海的鮮甜，燉飯有保留米心，也可以選擇做軟一點，整體味道較清淡不膩口。

紐西蘭菲力牛排/松露薯條/奶油波菜＄999

牛排在薯條旁似乎成了配角，現炸薯條非常好吃，香酥脆口，可搭配前面的醬料一起享用，這種時候沾番茄醬就太遜了。

由左至右紅酒鹽/松露醬/奶油菠菜，奶油波菜醬味道不錯，不會膩口，搭配薯條意外好吃！松露醬就比較普通，較為稀。

紐西蘭菲力牛排150g（另有180g＄1099）菲力肉質軟嫩，含油量低沒有筋，個人比較喜歡帶點油花的。

一般是做五分熟，但友人怕太生所以改成七分，建議大家還是吃五分比較剛好。

店內的布置都很用心，處處都很美麗，環境整齊舒適用餐起來令人放鬆。

隨意鳥地方水果冰茶＄168（左）標準的水果茶約微甜，和右邊相比之下較為普通。

好喝鳳梨冰茶＄178（右）鐵觀音為基底的茶湯，搭配新鮮鳳梨，喝起來很有層次感有泡沫喝起來滑順。

套餐可選美式咖啡或國寶茶，其它非酒精飲料可折100元

飲料上完以為這餐結束了，沒想到商業午餐還有甜點，今天的甜點是費南雪，口感扎實較甜，很適合配黑咖啡。

科普一下費南雪是什麼，跟瑪德蓮是好朋友，一樣是常溫的法式點心，瑪德蓮吃起來較濕潤蓬鬆，費南雪吃起來較扎實，有杏仁和榛果香，因外型長方形烤模又可稱「金磚蛋糕」

隨意鳥地方的商業午餐CP值意外的好，套餐份量給得很足，不過上網看了一下商業午餐/晚餐只有內湖花市店有，千萬不要走錯家了，唯一可惜的是廁所和花市共用比較一般，下一次一定要試試他們的義大利麵和披薩，畢竟這是義大利餐廳，相信有一定的水準。

【DA ANTONIO by 隨意鳥地方 內湖花市概念店 】線上訂位

官方網站

臉書粉絲團

地址︰ 台北市內湖區新湖三路28號A館2樓 《台北花市停車場消費配合折抵停車》

電話︰（02）8791-8809

營業時間︰ 10:00–15:00、17:00–21:00週六、週日下午無休息

希望大家喜歡今天的分享喔

文章標籤