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高雄夢時代首間 白玉樓 台菜定食、經典懷舊台菜美食 X 傳承第四代的台菜料理、高雄台菜 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：43
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1738篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

白玉樓經典台菜
phone07-8418555
place高雄市前鎮區中華五路789號6樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄夢時代首間 白玉樓 台菜定食、經典懷舊台菜美食 X 傳承第四代的台菜料理、高雄台菜 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

首間 白玉樓 台菜料理美食就高雄夢時代
白玉樓 新譯經典台菜 早期是一間經營酒家文化的店家、也是知名的高級台菜飯店
當時赫赫有名的有蓬萊閣、東雲閣、吟松閣，以及 江山樓、寶美樓、白玉樓等等
早期都是當年奢華的交際場所

白玉樓隨著時代的演練到現在，由第四代接手行政主廚
把台菜料理的好味道持續傳承下去
打造新潮精緻台菜，來高雄夢時代 白玉樓
可以吃到單點台菜料理、商務套餐、多人合菜套餐
一個人、雙人、多人、家庭聚餐都很適合來 白玉樓

個人商業套餐只有週一~週五有提供

白玉樓經典台菜(夢時代6F)
位置：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:30~21:00
週六~週日 11:30~21:00
電話號碼： 07 841 8555

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太棒了，夢時代百貨多了經典台菜可以聚餐
也很推薦給家庭客聚餐，無低消唷!

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白玉樓新譯經典台菜
傳承四代的酒家文化台菜美食，可以吃到最正宗的懷舊、古早味

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商務套餐很適合少人聚餐，一個人來吃飯也沒問題
可以吃到招牌蒜苗五花肉、水晶蔥油雞、麻油老酒松阪豬、古早味三杯土雞腿、噴香花雕土雞腿等台味餐點
不僅有主餐，還搭配配菜三道、湯品一盅、白飯一碗，使用飽滿香甜的越光米唷！

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第一次來不知道要吃甚麼，直接參考白玉樓的 TOP 15
每次看到台菜料理都會直吞口水，熟悉的傳承滋味、從小吃到大的美食

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白玉樓用餐環境相當優雅，平常日很多長輩、家庭客會來用餐
甚至中午很多商務客上班族來吃午餐

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很適合聚餐，情侶約會、爸爸媽媽帶孩子來吃也很棒
無低消限制，商務套餐份量也很十足

當年白玉樓主廚第四代傳承
設計出最適合現代人飲食口味的台菜美食

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多人聚餐很推薦，有圓桌吃台菜才有團圓的氣息

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多人聚餐可以先提早訂位，百貨聚餐也方便
好停車，消費也可以折抵停車費用

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不僅環境很大氣，桌邊服務也相當貼心
都會協助換餐盤、給予濕紙巾的窩心服務

對了！如果點熱茶可以回沖，而且會直接更換新茶包沖泡

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蒜苗五花肉套餐
一個人用餐、少人約會，白玉樓也有多樣的商務套餐定食可選
難怪中午時段很多上班族、年長者也會來用餐

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而且台菜料理都是大家熟悉的佳餚，吃飯完全不煩惱
定食的配菜也很豐富，還附古早味瓜仔雞湯（服務人員說例湯會依據季節做變化）

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端上來就口水直流的蒜苗五花肉，真的是白飯殺手美食

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帶小孩來吃也完全不擔心挑食，好開胃下飯不辣
甘甜不柴好咀嚼，咬下整個帶出醬燒風味與五花肉香氣

搭配蒜苗一起吃好感動的滋味，還可以點調酒來小酌搭配

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軟嫩好咀嚼不柴，搭配越光米好好吃～只個味蕾都開了

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古早味的瓜仔湯，甘甜順口好喝，我個人很喜歡
裡面還有香菇、雞肉、醬瓜，湯品讓我喝光光

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可以點商務套餐再搭配招牌主餐一起分享吃

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總鋪師ㄟ海鮮羹
招牌必點總鋪師ㄟ海鮮羹，帶有辦桌風味的菜色於白玉樓也可以吃到
打開菜單的時候我滿滿雀躍，都是很多從小吃到大的辦桌菜、台菜料理
真的很適合帶家人一起來用餐～

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帶有黝黑色澤，不是那種南部死甜的羹湯
帶有滿滿誠心誠意的配料，有蟹腳肉、素翅、蚵仔、蝦仁、魷魚等等提鮮味食材

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不擔心勾芡太多，還能引出胡椒香氣
口感很豐富，料多多很實在

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對羹湯很喜歡的饕客，絕對要點阿！！

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香菇鹹蛋黃肉餅
大人小孩都愛的香菇鹹蛋黃肉餅，黃金比例調配的肉餅會帶出甘甜滋味

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肉餅帶有厚度，吸付古早味醬汁

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搭配鹹蛋黃一起吃更開胃，醬汁很適合淋於白飯上，每一口都很甘甜

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小孩自己就可以吃肉餅配白飯解決一餐了

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不該讓我跟凱西點餐，看到菜單每樣都想吃

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五柳枝紅燒魚(黃魚)
辦桌菜、過年過節都會餐廳出現的 五柳枝紅燒魚，白玉樓也可以吃到
端上來就聞到酸甜滋味，整個唾液直流

使用的是黃魚，肉質很細緻

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整個黃金比例的糖醋醬很倒地，黃魚油炸讓表面咀嚼還帶有酥脆層次
記得搭配糖醋與甜椒蔬菜一起吃，增加豐富口感

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口感真的很豐富，還帶有酥脆
酸甜滋味帶清脆蔬菜口感，引出黃魚的細膩海洋滋味

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金沙蝦球
看到蝦球都會選金沙蝦球，加入古早味的鹹蛋黃提味

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蝦球還蠻大顆的，小孩也愛吃

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帶出鹹蛋黃滋潤，咬下帶有酥脆外衣，每一顆都是一大尾的蝦仁

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涼拌雲耳帶酸度，很開胃唰嘴，帶脆度口感

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古早味白菜滷很入味，引出蝦米鹹香
白菜很軟嫩，入口即化

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獨創菜脯蛋燥，作法相當傳統
帶有菜脯脆度豐富口感，引出蛋香、微辣挑逗味蕾很開胃
菜單上沒有，僅有於商務套餐才有

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腐乳辣炒空心菜
帶有辣度豆腐乳香氣滋潤的空心菜保有溼潤度醬汁

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保有清脆口感，綠葉部分很細嫩
空心菜中爆出辣味豆腐乳香氣

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芭芒柳果汁（右邊）
基底蘭姆酒稱為糖蜜酒，因在橡木桶中進行陳年處理
喝起來綿軟順口，帶有甘蔗糖焦香氣，有木質香酚的沈穩
適合加入熱帶水果汁調和，古早味芭芒柳汁則是最佳選擇
辦桌人情味調酒的味道豐富順口，喉韻甜蜜微辣，很適合搭配經典辦桌菜。

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白蘭姆酒 洛神花茶 （左邊）
白蘭姆酒多一些木桶的奶醞香氣，味道比較清淡、柔和
調和台灣洛神花茶，多了天然花果香氣，喝起來活潑而富有活力的清爽味道
圓潤喉韻混合木桶酒特有的焦糖奶香，吃了重口味的台式料理後喝一杯，非常解膩透心涼

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看到都餓了吧！商務套餐、多人合菜都沒問題
還可以小酌配開胃台菜料理，夢時代最潮的白玉樓

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光是外面的宣傳牆美食，就讓人口水直流

商務套餐供應時間為平常日，早晚都可以點

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很感動在夢時代可以吃到經典台菜料理，逛百貨吃美食首選推薦

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白玉樓 年菜可以預訂，給大家參考

白玉樓經典台菜(夢時代6F)
位置：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
營業時間：
週一~週五 11:30~15:00、17:30~21:00
週六~週日 11:30~21:00
電話號碼： 07 841 8555

 




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