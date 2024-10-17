首間 白玉樓 台菜料理美食就高雄夢時代

白玉樓 新譯經典台菜 早期是一間經營酒家文化的店家、也是知名的高級台菜飯店

當時赫赫有名的有蓬萊閣、東雲閣、吟松閣，以及 江山樓、寶美樓、白玉樓等等

早期都是當年奢華的交際場所

白玉樓隨著時代的演練到現在，由第四代接手行政主廚

把台菜料理的好味道持續傳承下去

打造新潮精緻台菜，來高雄夢時代 白玉樓

可以吃到單點台菜料理、商務套餐、多人合菜套餐

一個人、雙人、多人、家庭聚餐都很適合來 白玉樓

個人商業套餐只有週一~週五有提供

白玉樓經典台菜(夢時代6F)

位置：高雄市前鎮區中華五路789號6樓

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:30~21:00

週六~週日 11:30~21:00

電話號碼： 07 841 8555

太棒了，夢時代百貨多了經典台菜可以聚餐

也很推薦給家庭客聚餐，無低消唷!

白玉樓新譯經典台菜

傳承四代的酒家文化台菜美食，可以吃到最正宗的懷舊、古早味

商務套餐很適合少人聚餐，一個人來吃飯也沒問題

可以吃到招牌蒜苗五花肉、水晶蔥油雞、麻油老酒松阪豬、古早味三杯土雞腿、噴香花雕土雞腿等台味餐點

不僅有主餐，還搭配配菜三道、湯品一盅、白飯一碗，使用飽滿香甜的越光米唷！

第一次來不知道要吃甚麼，直接參考白玉樓的 TOP 15

每次看到台菜料理都會直吞口水，熟悉的傳承滋味、從小吃到大的美食

白玉樓用餐環境相當優雅，平常日很多長輩、家庭客會來用餐

甚至中午很多商務客上班族來吃午餐

很適合聚餐，情侶約會、爸爸媽媽帶孩子來吃也很棒

無低消限制，商務套餐份量也很十足

當年白玉樓主廚第四代傳承

設計出最適合現代人飲食口味的台菜美食

多人聚餐很推薦，有圓桌吃台菜才有團圓的氣息

多人聚餐可以先提早訂位，百貨聚餐也方便

好停車，消費也可以折抵停車費用

不僅環境很大氣，桌邊服務也相當貼心

都會協助換餐盤、給予濕紙巾的窩心服務

對了！如果點熱茶可以回沖，而且會直接更換新茶包沖泡

蒜苗五花肉套餐

一個人用餐、少人約會，白玉樓也有多樣的商務套餐定食可選

難怪中午時段很多上班族、年長者也會來用餐

而且台菜料理都是大家熟悉的佳餚，吃飯完全不煩惱

定食的配菜也很豐富，還附古早味瓜仔雞湯（服務人員說例湯會依據季節做變化）

端上來就口水直流的蒜苗五花肉，真的是白飯殺手美食

帶小孩來吃也完全不擔心挑食，好開胃下飯不辣

甘甜不柴好咀嚼，咬下整個帶出醬燒風味與五花肉香氣

搭配蒜苗一起吃好感動的滋味，還可以點調酒來小酌搭配

軟嫩好咀嚼不柴，搭配越光米好好吃～只個味蕾都開了

古早味的瓜仔湯，甘甜順口好喝，我個人很喜歡

裡面還有香菇、雞肉、醬瓜，湯品讓我喝光光

可以點商務套餐再搭配招牌主餐一起分享吃

總鋪師ㄟ海鮮羹

招牌必點總鋪師ㄟ海鮮羹，帶有辦桌風味的菜色於白玉樓也可以吃到

打開菜單的時候我滿滿雀躍，都是很多從小吃到大的辦桌菜、台菜料理

真的很適合帶家人一起來用餐～

帶有黝黑色澤，不是那種南部死甜的羹湯

帶有滿滿誠心誠意的配料，有蟹腳肉、素翅、蚵仔、蝦仁、魷魚等等提鮮味食材

不擔心勾芡太多，還能引出胡椒香氣

口感很豐富，料多多很實在

對羹湯很喜歡的饕客，絕對要點阿！！

香菇鹹蛋黃肉餅

大人小孩都愛的香菇鹹蛋黃肉餅，黃金比例調配的肉餅會帶出甘甜滋味

肉餅帶有厚度，吸付古早味醬汁

搭配鹹蛋黃一起吃更開胃，醬汁很適合淋於白飯上，每一口都很甘甜

小孩自己就可以吃肉餅配白飯解決一餐了

不該讓我跟凱西點餐，看到菜單每樣都想吃

五柳枝紅燒魚(黃魚)

辦桌菜、過年過節都會餐廳出現的 五柳枝紅燒魚，白玉樓也可以吃到

端上來就聞到酸甜滋味，整個唾液直流

使用的是黃魚，肉質很細緻

整個黃金比例的糖醋醬很倒地，黃魚油炸讓表面咀嚼還帶有酥脆層次

記得搭配糖醋與甜椒蔬菜一起吃，增加豐富口感

口感真的很豐富，還帶有酥脆

酸甜滋味帶清脆蔬菜口感，引出黃魚的細膩海洋滋味

金沙蝦球

看到蝦球都會選金沙蝦球，加入古早味的鹹蛋黃提味

蝦球還蠻大顆的，小孩也愛吃

帶出鹹蛋黃滋潤，咬下帶有酥脆外衣，每一顆都是一大尾的蝦仁

涼拌雲耳帶酸度，很開胃唰嘴，帶脆度口感

古早味白菜滷很入味，引出蝦米鹹香

白菜很軟嫩，入口即化

獨創菜脯蛋燥，作法相當傳統

帶有菜脯脆度豐富口感，引出蛋香、微辣挑逗味蕾很開胃

菜單上沒有，僅有於商務套餐才有

腐乳辣炒空心菜

帶有辣度豆腐乳香氣滋潤的空心菜保有溼潤度醬汁

保有清脆口感，綠葉部分很細嫩

空心菜中爆出辣味豆腐乳香氣

芭芒柳果汁（右邊）

基底蘭姆酒稱為糖蜜酒，因在橡木桶中進行陳年處理

喝起來綿軟順口，帶有甘蔗糖焦香氣，有木質香酚的沈穩

適合加入熱帶水果汁調和，古早味芭芒柳汁則是最佳選擇

辦桌人情味調酒的味道豐富順口，喉韻甜蜜微辣，很適合搭配經典辦桌菜。

白蘭姆酒 洛神花茶 （左邊）

白蘭姆酒多一些木桶的奶醞香氣，味道比較清淡、柔和

調和台灣洛神花茶，多了天然花果香氣，喝起來活潑而富有活力的清爽味道

圓潤喉韻混合木桶酒特有的焦糖奶香，吃了重口味的台式料理後喝一杯，非常解膩透心涼

看到都餓了吧！商務套餐、多人合菜都沒問題

還可以小酌配開胃台菜料理，夢時代最潮的白玉樓

光是外面的宣傳牆美食，就讓人口水直流

商務套餐供應時間為平常日，早晚都可以點

很感動在夢時代可以吃到經典台菜料理，逛百貨吃美食首選推薦

白玉樓 年菜可以預訂，給大家參考

白玉樓經典台菜(夢時代6F)

位置：高雄市前鎮區中華五路789號6樓

營業時間：

週一~週五 11:30~15:00、17:30~21:00

週六~週日 11:30~21:00

電話號碼： 07 841 8555