石‧撈麻辣鴛鴦鍋距離捷運松江南京步行約2分鐘的距離
用餐時間人潮較多，建議事先訂位才不用久候～
用餐環境寬敞座位很多，有圓桌、方桌，也有舒服的沙發座位任君挑選～
可容納多人，很適合公司行號包場聚餐、舉辦春酒尾牙，情侶約會或是多人聚餐也很適合
透明櫥窗可看見廚房內部，看起來維持的乾淨衛生！肉品都是現點現切的喔～
確保食材新鮮，每次限點12樣，每樣最多3份（2人以下最多2份）※用餐時間為120分鐘
※最後點餐為餐期結束前最後30分鐘 ※浪費食物每人酌收200元食材費
免費自助吧
點餐等上菜，飢腸轆轆的我先嗑了一碗「秘製和牛滷肉飯」
肉塊軟嫩不乾柴，醬汁淋白飯也不會過於死鹹，隨便一撈肉肉超多，吃起來超級滿足！
醬料區醬料多達十種以上，可隨心調配喜歡的比例，沾醬我最喜歡加點辣提味了～
一般程度的辣不過癮的話，嗜辣勇者可向店員索取「獨門秘製特調地獄辣醬」喔！
冷熱飲品選擇挺多的
最讓人眼睛為之一亮的是竟然有生啤酒無限暢飲，多喝幾杯很快就回本了啦！
泡沫綿密細緻，喝起來冰涼順口，吃鍋配生啤酒真的超爽的耶！完全是酒鬼天堂～
冰淇淋用的是價錢貴桑桑的知名廠牌「哈根達斯」和「CLOD STONE」
可以直接挖在碗裡或者搭配酥脆甜筒一起吃！其中焙茶口味的冰淇淋最深的我心
茶凍帶點微微茶香，淋上鮮奶油是最王道的吃法！
飯後水果都切的漂亮，重點都很甜，感覺店家有特別挑過！
「石‧撈麻辣鴛鴦鍋」總共有三款湯底，分別是麻辣湯底／養生白湯／魷魚螺肉湯
鴛鴦鍋我選擇了最招牌的「魷魚螺肉蒜湯」和「麻辣湯底」
招牌人氣湯底「魷魚螺肉蒜」，原本是北投知名酒家菜，經石撈團隊精心研發改良為火鍋湯底
上層漂浮滿滿蓊綠蒜苗，湯底內含貨真價實的魷魚及螺肉，海鮮香氣相當濃郁
湯頭滋味微鹹微甜相當迷人，不管涮海鮮、肉品或蔬菜，都非常適合非常加分～！
紅通通的「麻辣湯底」裡面加入多種辛香料，鮮香爽辣相當帶勁～
辣度把控的很剛好，但又不會過於刺激讓喉嚨不舒服！
湯底裡面內含麻辣豆腐及麻辣鴨血，口感軟嫩好吃很可以～
吃鍋鐵定要來份養生菇菇～
肉肉吃太多難免會有點膩口，絕對要點蔬菜營養均衡一下啦！綿密的芋頭和地瓜口感我好愛～
「蘿蔔捲」刀工超強，切的非常薄透，嚐起來相當清甜！表現超乎預期的好～
「火鍋吃紙」外觀像一張紙，丟入鍋內更是像，但它真實身分其實是「豆腐紙」，經由高溫壓製而成
輕薄可透光，下鍋涮個幾秒就可以拿起來吃，能瞬間吸附滿滿湯汁，既新奇又好吃，每日限量唷！
「鮮鯛魚片」、「國宴魚」魚肉嫩軟沒有魚腥味，沒有惱人的魚刺，不太會挑刺的人也能安心吃～
「手打蝦仁滑」煮過後彈性十足，蝦肉鮮味完美釋放！
「手打花枝滑」口感緊實彈嫩，花枝鮮味滿滿～
「東石鮮蚵」肥美鮮嫩汁美充盈，很不錯！
「北海牛奶貝」貝肉白皙飽滿，嚐的到自然的鮮甜
「蛤蜊」沙吐的乾淨無腥臭，蛤蜊飽滿不乾癟～
「大白蝦」蝦子很大一尾，蝦殼不沾殼，新鮮好吃！
「滷肥腸」腸子洗得乾淨無腥臭，肥腸厚薄度切的剛好，肥腸滷得入味又軟嫩，成功擄獲我的芳心～
印象的「滷牛肚」太硬咬不動，讓人興趣缺缺～這裡的滷牛肚口感軟潤，咀嚼起來不費力，越嚼越香很好吃餒！
半透明的「滷牛筋」富含滿滿膠質，有著柔韌和滑潤的口感～
「招牌大貢丸」外觀圓潤，尺寸比一般貢丸大上許多
純手工古法爆香製作，質地較柔軟保有肉汁
美味度讓人印象深刻，手工限量要點要快！
「黃金手工蛋餃」蛋皮外觀金黃輕薄，沒有一般市售賣的火鍋蛋餃吃起來有種冷凍感，美好滋味讓人回味無窮～
「撒尿鱈魚湯包」咬開來内餡飽滿湯汁瞬間湧出，讓人很有驚喜感的火鍋丸類，推薦必點～
「霜降松阪豬」肥瘦參半，豬肉味明顯，口感柔軟有彈性～
「北美特選無骨牛」牛肉偏瘦吃起來不肥膩～
「紐西蘭小羔羊」沒有厚重惱人的羊騷味，肉質嫩而不老～
「紐西蘭極上牛舌」肉質肥瘦相間，吃起來軟又帶點彈牙的感覺～
「美國CHOICE特級嫩肩」大約涮五分熟剛剛好，吃起來很嫩軟！
「美國PRIME無骨牛小排」牛肉等級更上一層樓～
大約三分熟即可入口，有著豐富肉香和細緻口感！
「美國極黑和牛」這是加價99元才能點到的品項
雪花遍布像大理石般美麗，吃起來汁多滿溢，實在太喜歡了
額花一點錢享受奢華的美味，我覺得很值得啦！
「石．撈麻辣鴛鴦鍋」整體肉類品質真心是不錯！肉香都有煮出來～
石‧撈麻辣鴛鴦鍋
電話：（02）2500-6667
地點：台北市中山區松江路95-1號3樓
店名：石‧撈麻辣鴛鴦鍋
營業時間：一～四：11:30～23:30；五～日：11:30～1:30
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