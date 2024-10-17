石‧撈麻辣鴛鴦鍋距離捷運松江南京步行約2分鐘的距離

用餐時間人潮較多，建議事先訂位才不用久候～

用餐環境寬敞座位很多，有圓桌、方桌，也有舒服的沙發座位任君挑選～

可容納多人，很適合公司行號包場聚餐、舉辦春酒尾牙，情侶約會或是多人聚餐也很適合

透明櫥窗可看見廚房內部，看起來維持的乾淨衛生！肉品都是現點現切的喔～

確保食材新鮮，每次限點12樣，每樣最多3份（2人以下最多2份）※用餐時間為120分鐘

※最後點餐為餐期結束前最後30分鐘 ※浪費食物每人酌收200元食材費

免費自助吧

點餐等上菜，飢腸轆轆的我先嗑了一碗「秘製和牛滷肉飯」

肉塊軟嫩不乾柴，醬汁淋白飯也不會過於死鹹，隨便一撈肉肉超多，吃起來超級滿足！

醬料區醬料多達十種以上，可隨心調配喜歡的比例，沾醬我最喜歡加點辣提味了～

一般程度的辣不過癮的話，嗜辣勇者可向店員索取「獨門秘製特調地獄辣醬」喔！

冷熱飲品選擇挺多的

最讓人眼睛為之一亮的是竟然有生啤酒無限暢飲，多喝幾杯很快就回本了啦！

泡沫綿密細緻，喝起來冰涼順口，吃鍋配生啤酒真的超爽的耶！完全是酒鬼天堂～

冰淇淋用的是價錢貴桑桑的知名廠牌「哈根達斯」和「CLOD STONE」

可以直接挖在碗裡或者搭配酥脆甜筒一起吃！其中焙茶口味的冰淇淋最深的我心

茶凍帶點微微茶香，淋上鮮奶油是最王道的吃法！

飯後水果都切的漂亮，重點都很甜，感覺店家有特別挑過！

「石‧撈麻辣鴛鴦鍋」總共有三款湯底，分別是麻辣湯底／養生白湯／魷魚螺肉湯

鴛鴦鍋我選擇了最招牌的「魷魚螺肉蒜湯」和「麻辣湯底」

招牌人氣湯底「魷魚螺肉蒜」，原本是北投知名酒家菜，經石撈團隊精心研發改良為火鍋湯底

上層漂浮滿滿蓊綠蒜苗，湯底內含貨真價實的魷魚及螺肉，海鮮香氣相當濃郁

湯頭滋味微鹹微甜相當迷人，不管涮海鮮、肉品或蔬菜，都非常適合非常加分～！

紅通通的「麻辣湯底」裡面加入多種辛香料，鮮香爽辣相當帶勁～

辣度把控的很剛好，但又不會過於刺激讓喉嚨不舒服！

湯底裡面內含麻辣豆腐及麻辣鴨血，口感軟嫩好吃很可以～

吃鍋鐵定要來份養生菇菇～

肉肉吃太多難免會有點膩口，絕對要點蔬菜營養均衡一下啦！綿密的芋頭和地瓜口感我好愛～

「蘿蔔捲」刀工超強，切的非常薄透，嚐起來相當清甜！表現超乎預期的好～

「火鍋吃紙」外觀像一張紙，丟入鍋內更是像，但它真實身分其實是「豆腐紙」，經由高溫壓製而成

輕薄可透光，下鍋涮個幾秒就可以拿起來吃，能瞬間吸附滿滿湯汁，既新奇又好吃，每日限量唷！

「鮮鯛魚片」、「國宴魚」魚肉嫩軟沒有魚腥味，沒有惱人的魚刺，不太會挑刺的人也能安心吃～

「手打蝦仁滑」煮過後彈性十足，蝦肉鮮味完美釋放！

「手打花枝滑」口感緊實彈嫩，花枝鮮味滿滿～

「東石鮮蚵」肥美鮮嫩汁美充盈，很不錯！

「北海牛奶貝」貝肉白皙飽滿，嚐的到自然的鮮甜

「蛤蜊」沙吐的乾淨無腥臭，蛤蜊飽滿不乾癟～

「大白蝦」蝦子很大一尾，蝦殼不沾殼，新鮮好吃！

「滷肥腸」腸子洗得乾淨無腥臭，肥腸厚薄度切的剛好，肥腸滷得入味又軟嫩，成功擄獲我的芳心～

印象的「滷牛肚」太硬咬不動，讓人興趣缺缺～這裡的滷牛肚口感軟潤，咀嚼起來不費力，越嚼越香很好吃餒！

半透明的「滷牛筋」富含滿滿膠質，有著柔韌和滑潤的口感～

「招牌大貢丸」外觀圓潤，尺寸比一般貢丸大上許多

純手工古法爆香製作，質地較柔軟保有肉汁

美味度讓人印象深刻，手工限量要點要快！

「黃金手工蛋餃」蛋皮外觀金黃輕薄，沒有一般市售賣的火鍋蛋餃吃起來有種冷凍感，美好滋味讓人回味無窮～

「撒尿鱈魚湯包」咬開來内餡飽滿湯汁瞬間湧出，讓人很有驚喜感的火鍋丸類，推薦必點～

「霜降松阪豬」肥瘦參半，豬肉味明顯，口感柔軟有彈性～

「北美特選無骨牛」牛肉偏瘦吃起來不肥膩～

「紐西蘭小羔羊」沒有厚重惱人的羊騷味，肉質嫩而不老～

「紐西蘭極上牛舌」肉質肥瘦相間，吃起來軟又帶點彈牙的感覺～

「美國CHOICE特級嫩肩」大約涮五分熟剛剛好，吃起來很嫩軟！

「美國PRIME無骨牛小排」牛肉等級更上一層樓～

大約三分熟即可入口，有著豐富肉香和細緻口感！

「美國極黑和牛」這是加價99元才能點到的品項

雪花遍布像大理石般美麗，吃起來汁多滿溢，實在太喜歡了

額花一點錢享受奢華的美味，我覺得很值得啦！

「石．撈麻辣鴛鴦鍋」整體肉類品質真心是不錯！肉香都有煮出來～

石‧撈麻辣鴛鴦鍋

電話：（02）2500-6667

地點：台北市中山區松江路95-1號3樓

店名：石‧撈麻辣鴛鴦鍋

營業時間：一～四：11:30～23:30；五～日：11:30～1:30

FB：https://reurl.cc/QbKLRO

IG：https://reurl.cc/V1bDNZ

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