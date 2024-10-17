竹東東林路夜市有一家人氣超強的「竹東阿剛蔥油餅」

老闆真的是用生命在做蔥油餅 XD

每日手作麵團，現桿現煎的大片蔥油餅光看就很過癮！

金黃的餅皮帶著濃郁蔥香，脆而不硬，加上半熟蛋涮嘴好吃

每到下午3點半一開賣就吸引許多老饕前來購買，太晚去可是買不到的

快跟著小米一起去看看吧。

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👉竹東阿剛蔥油餅位置

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竹東阿剛蔥油餅位於仁愛路，華光照相館門口。

營業時間是周一至周五15:30開賣，賣完為止，假日不定期出攤，可以關注店家粉絲團

👉竹東阿剛蔥油餅環境介紹

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老闆如果假日出攤還會推出隱藏版的蛋餅~

每次都能看到老闆用生命在做蔥油餅 XD

老闆會在家製作好麵糰後，到現場現桿現煎，每日新鮮製作就是如此吸引人

看到蔥油餅在油鍋中煎至金黃，香氣撲鼻讓人口水直流~

美食是需要等待的，煎至兩面金黃酥脆，最後撒上胡椒粉就可以起鍋囉

蔥油餅就是台灣人的披薩，是老外做不出的美味~

這種傳統的美味是沒辦法被取代的

👉竹東阿剛蔥油餅菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

蔥油餅 $100/三份，蔥油餅加蛋 $130/三份。

小米強烈建議一定要加蛋，起司控的話還要加起司喔

👉竹東阿剛蔥油餅用餐心得分享

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蔥油餅加蛋 ($130/三份)，蛋液是半熟的狀態，如果不敢吃生的朋友可以請老闆煎至全熟。

看到緩緩流出的蛋液真的超邪惡~

餅皮外酥內Q，口感不會過硬，加上濃郁的蔥香，不用另外加醬就很夠味了

重口味的朋友可以加醬油喔！

愛吃辣的小米當然要加上辣椒才過癮

提醒他們的辣椒是真的夠辣喔！

起司控一定要加起司(10元/片)，老闆不手軟加了滿滿的起司絲~

撕開蔥油餅就能看到邪惡的牽絲畫面，伴隨濃郁起司香，起司控絕對不能錯過

以上是我們的心得分享，竹東阿剛蔥油餅是大家到東林路夜市必來朝聖的店家，記得加蛋加起司加辣就對了

👉竹東阿剛蔥油餅營業時間地址

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🌟店家資訊：竹東阿剛蔥油餅

🏠地址：新竹縣竹東鎮仁愛路312號(華光照相館門口)

☎電話：0963 034 586

⏰營業時間： 15:30至賣完為止

官方line ID：@994qciuh

粉絲團：竹東阿剛 蔥油餅

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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