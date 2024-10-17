「太極韓國烤肉」在新北市蘆洲區新開分店，距今已開幕

3個月左右，店址

隱身於蘆洲黃昏市場的巷弄內。

印象中蘆洲的韓式料理選擇不多，今天和岳岳外出覓食，決定來踩一下～

太極韓國烤肉蘆洲店 非假日時段於店內用餐，單點品項包含菜類、鍋類、餅類、麵／飯類，享九五折優惠！

🇰🇷辣炒五花肉/ 辣味花枝飯

岳岳有找到太極韓國烤肉點菜的一點規律，辣炒即是辣味，辣炒、辣味都是一樣的料理方式。辣炒五花肉和辣味花枝 調味相同，只有主角不同。太極韓國烤肉的辣不會太辣，甚至還帶有點甜味，怕辣的捧油們可以勇敢嘗試！

🇰🇷石盤烤肉(牛)

石盤烤肉我們選擇牛肉，會有現場表演，由服務人員烤(炒)給你吃。牛肉處理得不會太老，搭配另外附的小菜或沾醬口味都很不錯。

🇰🇷海鮮餅

海鮮餅是今日Top，煎餅屬於薄皮，裡面還有花枝。一口咬下，酥脆的口感，香氣十足！

🇰🇷韓味牛骨湯飯(辣)

韓味牛骨湯飯湯頭有驚艷到我和岳岳，一口接一口，完全停不下來。牛骨湯不僅 好喝，裡面的牛肉份量也不少。將飯拌入湯裡，正宗的韓式吃法讓我有一種韓劇既視感，哈！