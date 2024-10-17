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隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五折優惠【新北市蘆洲區】太極韓國烤肉-蘆洲

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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：274篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

太極韓國烤肉-蘆洲
phone02-28488808
place新北市蘆洲區長安街102巷47號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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「太極韓國烤肉」在新北市蘆洲區新開分店，距今已開幕3個月左右，店址隱身於蘆洲黃昏市場的巷弄內。印象中蘆洲的韓式料理選擇不多，今天和岳岳外出覓食，決定來踩一下～
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
太極韓國烤肉蘆洲店非假日時段於店內用餐，單點品項包含菜類、鍋類、餅類、麵／飯類，享九五折優惠！
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
🇰🇷辣炒五花肉/ 辣味花枝飯
岳岳有找到太極韓國烤肉點菜的一點規律，辣炒即是辣味，辣炒、辣味都是一樣的料理方式。辣炒五花肉和辣味花枝調味相同，只有主角不同。太極韓國烤肉的辣不會太辣，甚至還帶有點甜味，怕辣的捧油們可以勇敢嘗試！
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
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隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
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🇰🇷石盤烤肉(牛)
石盤烤肉我們選擇牛肉，會有現場表演，由服務人員烤(炒)給你吃。牛肉處理得不會太老，搭配另外附的小菜或沾醬口味都很不錯。
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
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🇰🇷海鮮餅
海鮮餅是今日Top，煎餅屬於薄皮，裡面還有花枝。一口咬下，酥脆的口感，香氣十足！
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
🇰🇷韓味牛骨湯飯(辣)
韓味牛骨湯飯湯頭有驚艷到我和岳岳，一口接一口，完全停不下來。牛骨湯不僅好喝，裡面的牛肉份量也不少。將飯拌入湯裡，正宗的韓式吃法讓我有一種韓劇既視感，哈！
隱身於黃昏市場的韓式中華料理⎜非假日時段內用，單點品項享九五
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吃飽喝足、離開前，我們還有外帶炸醬麵，準備回家給老婆大人當作午餐。炸醬麵麵條偏家常麵，但那炸醬味道令人讚不絕口，可惜的是忘了拍照！「太極韓國烤肉-蘆洲」分享給大家，岳粉們有推薦的韓式料理嗎？快留言告訴我！
 
太極韓國烤肉-蘆洲
地址: 新北市蘆洲區長安街102巷47號
電話: (02)2848-8808
營業時間: 週一、週三-週日11:00-14:30，16:30-21:00；週二公休
Uber Eats-
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
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