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台中大里｜4cm極厚切舒肥炸豬排！外酥內嫩令人垂涎三尺｜參元豚研究所

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發表篇數：272篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

參元豚研究所
place台中市大里區永隆路567號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中大里｜4cm極厚切舒肥炸豬排！外酥內嫩令人垂涎三尺｜參元

 

台中也吃的到4cm極厚切炸豬排！外酥內嫩的口感令人念念不忘！這家是位於大里的參元豚研究所~是嵐山炸牛排的新品牌，近南區、中興大學，可以訂位、單點280元起，也有咖哩豬排、唐揚雞咖哩、白味噌豆乳豚等等可選擇

 

位於大里永隆路上，以純白與日式木質色調裝潢，店內其實裝潢很有氛圍！尤其白天採光超好~

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店內熱麥茶、開水、味噌湯都可以自助取用

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參元豚研究所菜單

 

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主打4cm極厚切豬排，單點指的是定食，定食有附漬物、味噌湯和高麗菜絲，漬物和高麗菜司都可以再續！若是套餐會多了茶碗蒸和飲料

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我們點了4cm極厚切豬排套餐與咖哩豬排定食

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4cm極厚切炸豬排套餐$490

看起小小一碗但份量蠻剛好的！上面鋪滿豬排下面是淋上醬汁的滑蛋搭配Q彈台梗九號米飯

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這個厚度真的有誇張！4cm厚吃得超過癮！使用肥瘦3:7的黃金梅花豬部位，經過12小時的舒肥處理，再裹上生麵包粉油炸，使得吃起來外酥內嫩

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定食內的漬物有泡菜、牛蒡絲、酸甜蘿蔔，都還不錯！

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而高麗菜絲搭配的應該是和風醬~清爽解膩！

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味噌湯沒有料~但鹹度濃度還可以

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套餐搭配豚汁茶碗蒸，吃起來很滑嫩！

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炸豬排咖哩定食$360

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炸豬排的厚度也蠻夠的！但是應該是使用里肌部位，吃起來紮實，但也不過柴~整體的口感是好的！搭配一旁咖哩飯一起吃也是很不錯！

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加入OCARD會員有送入會禮，雪糕或是紅豆湯二擇一，雪糕是香草或是咖啡隨機給~其實蠻好吃的！

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整體來說，原以為是噱頭店，但豬排的部分真的還不錯！雖然價位偏高，但是符合期待的！有興趣的朋友可以來試試看！

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【 參元豚研究所 】
店家FB https://www.facebook.com/arashiyamagyukatsutaichungdali/
店家IG https://www.instagram.com/sangenton_tonkatsu_dali/
地址｜台中市大里區永隆路567
電話｜04-24060222
營業時間｜平日11:30-14:0017:00-20:30。假日11:30-14:3017:00-20:30


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