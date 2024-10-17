台中也吃的到4cm極厚切炸豬排！外酥內嫩的口感令人念念不忘！這家是位於大里的參元豚研究所~是嵐山炸牛排的新品牌，近南區、中興大學，可以訂位、單點280元起，也有咖哩豬排、唐揚雞咖哩、白味噌豆乳豚等等可選擇

位於大里永隆路上，以純白與日式木質色調裝潢，店內其實裝潢很有氛圍！尤其白天採光超好~

店內熱麥茶、開水、味噌湯都可以自助取用

參元豚研究所菜單

主打4cm極厚切豬排，單點指的是定食，定食有附漬物、味噌湯和高麗菜絲，漬物和高麗菜司都可以再續！若是套餐會多了茶碗蒸和飲料

我們點了4cm極厚切豬排套餐與咖哩豬排定食

▼4cm極厚切炸豬排套餐$490

看起小小一碗但份量蠻剛好的！上面鋪滿豬排下面是淋上醬汁的滑蛋搭配Q彈台梗九號米飯

這個厚度真的有誇張！4cm厚吃得超過癮！使用肥瘦3:7的黃金梅花豬部位，經過12小時的舒肥處理，再裹上生麵包粉油炸，使得吃起來外酥內嫩

定食內的漬物有泡菜、牛蒡絲、酸甜蘿蔔，都還不錯！

而高麗菜絲搭配的應該是和風醬~清爽解膩！

味噌湯沒有料~但鹹度濃度還可以

套餐搭配豚汁茶碗蒸，吃起來很滑嫩！

▼炸豬排咖哩定食$360

炸豬排的厚度也蠻夠的！但是應該是使用里肌部位，吃起來紮實，但也不過柴~整體的口感是好的！搭配一旁咖哩飯一起吃也是很不錯！

加入OCARD會員有送入會禮，雪糕或是紅豆湯二擇一，雪糕是香草或是咖啡隨機給~其實蠻好吃的！

整體來說，原以為是噱頭店，但豬排的部分真的還不錯！雖然價位偏高，但是符合期待的！有興趣的朋友可以來試試看！

【 參元豚研究所 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/arashiyamagyukatsutaichungdali/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/sangenton_tonkatsu_dali/

▸ 地址｜台中市大里區永隆路567號

▸ 電話｜04-24060222

▸ 營業時間｜平日11:30-14:00、17:00-20:30。假日11:30-14:30、17:00-20:30



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